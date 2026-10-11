Dekoracje na Halloween z Primarka mogą zawierać azbest. Szokująca informacja dla kupujących w sklepie. Foto: Przykładowe dekoracje Halloween. Shutterstock.
Dekoracje na Halloween z Primarka mogą zawierać azbest. Szokująca informacja dla kupujących w sklepie. Foto: Przykładowe dekoracje Halloween. Shutterstock.
UKStyl życiaZdrowie
1 min.czytania

Dekoracje na Halloween z Primarka zawierają azbest. Zagrożenie dla zdrowia

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Office for Product Safety & Standards wydał ostrzeżenie dla osób, które zakupiły dekoracyjne skrzaty w Primarku. Dwa modele mogą zawierać azbest i są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli nabyłeś taki produkt należy szczelnie go owinąć grubą folią i zakleić taśmą. Następnie jak najszybciej zwrócić do sklepu. Szczególnie niebezpieczne są uszkodzone skrzaty, z których wysypało się wypełnienie.

Które modele skrzatów zawierają azbest?

Chodzi o skrzaty sprzedawane w Primark z kolekcji na Halloween. Skażenie azbestem dotyczy dwóch modeli. Jest to pomarańczowy skrzat z kapeluszem w dynie (Pumpkin). Oraz skrzat wiedźma ubrany na czarno z siwymi włosami (HW Mini).

Modele mają numery 991179148 (Pumpkin), 991174794 (HW Mini). Mają one kody kreskowe o numerach: 212080261 (Pumpkin), 212047125 (HW Mini).

- Advertisement -

Jeśli kupowałeś takie ozdoby, musisz działać szybko, bo stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia!

Poniżej prezentujemy zdjęcia niebezpiecznych produktów.

Te 2 skrzaty z Primarka mogą zawierać azbest. Należy obchodzić się z nimi jak z potencjalnymi odpadami azbestowymi. Foto: Primark
Te 2 skrzaty z Primarka mogą zawierać azbest. Należy obchodzić się z nimi jak z potencjalnymi odpadami azbestowymi. Foto: Primark

Skąd azbest w skrzatach?

Skrzaty zostały wyprodukowane w Chinach. Z komunikatu wydanego przez Primark w środku nich może znajdować się piasek z azbestem.

Co zrobić jeśli kupiłeś takiego skrzata?

Należy natychmiast zaprzestać używania produktu.

Jeśli produkt nie jest uszkodzony, należy umieścić go w wytrzymałej plastikowej torbie, solidnie zakleić ją podwójną taśmą, wyraźnie oznaczyć i przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Jeśli produkt jest uszkodzony i wypełnienie się z niego wysypuje, postępowanie jest odmienne. Należy oczyścić miejsca, w których produkt był używany, za pomocą wilgotnych ściereczek, aby uniknąć wytwarzania pyłu. Należy nosić rękawiczki i maskę. Wypełnienie oraz produkt, rękawiczki, maskę i ściereczki należy zapakować w podwójne torby.

Produkt należy zwrócić do najbliższego sklepu Primark, aby otrzymać pełny zwrot kosztów. Nie trzeba okazywać paragonu.

Jeśli nie możesz zwrócić produktu do najbliższego sklepu Primark, postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami i skontaktuj się z lokalnymi władzami lub odwiedź ich stronę internetową, aby uzyskać wytyczne dotyczące bezpiecznego usuwania azbestu

Dlaczego azbest jest szkodliwy?

Azbest jest szkodliwy, ponieważ jego mikroskopijne, niewidoczne gołym okiem włókna łatwo unoszą się w powietrzu i po wchłonięciu osadzają się na stałe w płucach. Cząstki są tak małe, że docierają do najgłębszych partii układu oddechowego.

Ludzki organizm nie potrafi rozpuścić ani wydalić wbiwszych się włókien azbestu, przez co pozostają one w płucach na zawsze.

Nie ustalono poziomu stężenia azbestu w powietrzu, który byłby całkowicie obojętny dla zdrowia. Dlatego azbest jest tak niebezpieczny.

Więcej informacji na rządowej stronie Office for Product Safety & Standards. 

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Primark w Londynie zobacz adresy sklepów

Primark to popularny sklep z modą, butami, kosmetykami czy wyposażeniem wnętrz. Sieć Primark obecna jest na całym świecie.

Wadliwe suszarki mogą wywołać pożar. Sprawdź, czy Twój model jest na liście

Wśród zagrożonych urządzeń znajdują się modele sprzedawane przez firmy: Baumatic, Iberna, Lamona oraz Candy, Caple, Hoover czy Montpellier.

Rozmiary butów i ubrań w UK: przeliczniki rozmiarów na europejskie

Wyjaśniamy rozmiary obuwia w UK oraz Mondopoint.

W tym artykule znajdziesz angielską rozmiarówkę butów z jej polskimi odpowiednikami.

Buty w UK posiadają nie tylko numer rozmiaru, ale także często oznaczoną szerokość buta.

Rozmiary UK buty - zobacz tabelkę!

Primark w Polsce! Ulubiony sklep Polaków z UK rozwija sieć nad Wisłą

Primark otwiera swój pierwszy sklep w Polsce.

Irlandzka sieć odzieżowa postanowiła spróbować swoich sił w kraju nad Wisłą.

Myślicie, że spodoba się Polakom w kraju?

Czy Dublin zapłonie dzisiejszej nocy? Służby szykują się na pożary i fajerwerki

Czy Dublin zapłonie dzisiejszej nocy? Sterty starych mebli, opon i śmieci zamieniają się w gigantyczne płomienie, często z ukrytymi w środku butlami gazowymi, bateriami i e-papierosami. Dlatego podczas ognisk zdarzają się niebezpieczne eksplozje. Zabawa zmienia się w zagrożenie.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Średnio 855 funtów do zwrotu z HMRC. 730 000 osób nie upomina się o pieniądze

Aż 730 000 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii nie upomina się o pieniądze w ramach zwrotu podatku z HMRC.
UK

Inspektorzy z HMRC będą sprawdzać domy pod kątem wyższego podatku

Inspektorzy z HMRC będą sprawdzać domy w całej Wielkiej Brytanii, aby ustalić, czy ich właściciele powinni płacić wyższy podatek.
Kryzys w UK

150 ekspertów ostrzega. Wielka Brytania nie jest przygotowana na kryzys żywnościowy

Grupa ponad 150 ekspertów w liście skierowanym do Andy’ego Burnhama ostrzegła, że kraj nie jest przygotowany na kryzys żywnościowy.
Praca i finanse

Settled status: Jak udowodnić Home Office, ile mieszkasz w Wielkiej Brytanii?

AKTUALIZACJA
Masz pre-settled status i nie wiesz, czy dostaniesz settled? Sprawdź, jak udowodnić pobyt w UK, kiedy NIN nie wystarcza i jakie dokumenty liczą się dla Home Office.
Kryzys w UK

Kierowcy mogą sprawdzić teraz aktualne ceny paliw w prosty sposób

Kierowcy w Wielkiej Brytanii mogą po raz pierwszy sprawdzać aktualne ceny paliw w Mapach Google. Ma to im ułatwić znalezienie najtańszego paliwa.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie