Dekoracje na Halloween z Primarka zawierają azbest. Zagrożenie dla zdrowia

Office for Product Safety & Standards wydał ostrzeżenie dla osób, które zakupiły dekoracyjne skrzaty w Primarku. Dwa modele mogą zawierać azbest i są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli nabyłeś taki produkt należy szczelnie go owinąć grubą folią i zakleić taśmą. Następnie jak najszybciej zwrócić do sklepu. Szczególnie niebezpieczne są uszkodzone skrzaty, z których wysypało się wypełnienie.

Które modele skrzatów zawierają azbest?

Chodzi o skrzaty sprzedawane w Primark z kolekcji na Halloween. Skażenie azbestem dotyczy dwóch modeli. Jest to pomarańczowy skrzat z kapeluszem w dynie (Pumpkin). Oraz skrzat wiedźma ubrany na czarno z siwymi włosami (HW Mini).

Modele mają numery 991179148 (Pumpkin), 991174794 (HW Mini). Mają one kody kreskowe o numerach: 212080261 (Pumpkin), 212047125 (HW Mini).

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Jeśli kupowałeś takie ozdoby, musisz działać szybko, bo stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia!

Poniżej prezentujemy zdjęcia niebezpiecznych produktów.

Skąd azbest w skrzatach?

Skrzaty zostały wyprodukowane w Chinach. Z komunikatu wydanego przez Primark w środku nich może znajdować się piasek z azbestem.

Co zrobić jeśli kupiłeś takiego skrzata?

Należy natychmiast zaprzestać używania produktu.

Jeśli produkt nie jest uszkodzony, należy umieścić go w wytrzymałej plastikowej torbie, solidnie zakleić ją podwójną taśmą, wyraźnie oznaczyć i przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Jeśli produkt jest uszkodzony i wypełnienie się z niego wysypuje, postępowanie jest odmienne. Należy oczyścić miejsca, w których produkt był używany, za pomocą wilgotnych ściereczek, aby uniknąć wytwarzania pyłu. Należy nosić rękawiczki i maskę. Wypełnienie oraz produkt, rękawiczki, maskę i ściereczki należy zapakować w podwójne torby.

Produkt należy zwrócić do najbliższego sklepu Primark, aby otrzymać pełny zwrot kosztów. Nie trzeba okazywać paragonu.

Jeśli nie możesz zwrócić produktu do najbliższego sklepu Primark, postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami i skontaktuj się z lokalnymi władzami lub odwiedź ich stronę internetową, aby uzyskać wytyczne dotyczące bezpiecznego usuwania azbestu

Dlaczego azbest jest szkodliwy?

Azbest jest szkodliwy, ponieważ jego mikroskopijne, niewidoczne gołym okiem włókna łatwo unoszą się w powietrzu i po wchłonięciu osadzają się na stałe w płucach. Cząstki są tak małe, że docierają do najgłębszych partii układu oddechowego.

Ludzki organizm nie potrafi rozpuścić ani wydalić wbiwszych się włókien azbestu, przez co pozostają one w płucach na zawsze.

Nie ustalono poziomu stężenia azbestu w powietrzu, który byłby całkowicie obojętny dla zdrowia. Dlatego azbest jest tak niebezpieczny.

Więcej informacji na rządowej stronie Office for Product Safety & Standards.