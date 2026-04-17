Wadliwe suszarki mogą wywołać pożar. Sprawdź, czy Twój model jest na liście

Temat bezpieczeństwa sprzętu AGD ponownie znalazł się w centrum uwagi, a skala problemu może zaskakiwać nawet najbardziej świadomych użytkowników. Masowa akcja serwisowa obejmująca dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych pokazuje, jak poważne konsekwencje mogą wynikać z pozornie niewielkich wad konstrukcyjnych.

Sprawa dotyczy popularnych suszarek bębnowych, które – choć powszechnie uznawane za wygodne – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i mienia. W związku z tym serwisanci odwiedzą dziesiątki tysięcy domów w UK i naprawią sprzęt AGD.

85 tys. sztuk na liście. Szeroka akcja naprawcza

Decyzja o przeprowadzeniu szeroko zakrojonej akcji naprawczej nie zapadła przypadkowo. Według informacji przywoływanych m.in. przez Urząd ds. Bezpieczeństwa Produktów i Norm 85 tys. gospodarstw domowych zostanie objętych programem wizyt serwisowych. Powodem jest potencjalne ryzyko pożaru związane z modelami suszarek wyposażonych w pompę ciepła.

Generalnie producent uruchomił program naprawczy obejmujący ponad 100 tys. urządzeń, jednak został on czasowo wstrzymany przez urząd nadzorczy z powodu obaw o skuteczność pierwotnej modyfikacji. Po wprowadzeniu poprawionej wersji napraw Haier wznowił działania i ponownie skontaktował się z użytkownikami i tak zaczęto aktualizować około 85 tys. pozostałych sztuk mogących nadal stwarzać ryzyko pożaru.

Problem dotyczy urządzeń produkowanych przez grupę Haier, które były sprzedawane pod wieloma znanymi markami. Użytkownicy często nie są świadomi, iż ich sprzęt może należeć do wadliwej serii. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że suszarki bębnowe są jednymi z najczęściej używanych urządzeń w domach, co zwiększa ryzyko wystąpienia niebezpiecznych incydentów.

Pożary zaczynają się w pralni? Niebezpieczna strona suszarek

Mimo że sprzęty AGD przechodzą rygorystyczne testy jakości, nawet niewielkie błędy konstrukcyjne mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. W tym przypadku chodzi o potencjalne przegrzewanie się elementów i w skrajnych sytuacjach zapłon. Główną przyczyną pożarów suszarek jest brak regularnego oczyszczania filtrów z tzw. kłaczków, co doprowadza do przegrzania urządzenia.

Suszarki bębnowe odpowiadają za nawet setki pożarów rocznie i bywają niebezpieczne ze względu na wysokie temperatury pracy oraz pobliską obecność łatwopalnych zanieczyszczeń, takich jak kurz czy włókna. Dlatego każdą wykrytą wadę powinniśmy traktować poważnie. Jako klient masz prawo do naprawy sprzętu elektronicznego w UK.

Bez kolejek i dodatkowych kosztów. Serwis przyjedzie do ciebie

Zamiast wzywać użytkowników do oddania sprzętu do serwisów, producenci zdecydowali się na bardziej bezpośrednie rozwiązanie. Serwisanci będą odwiedzać klientów w ich domach. Dzięki temu użytkownicy nie ponoszą kosztów, a naprawa odbędzie się możliwie szybko i skutecznie.

Wśród zagrożonych urządzeń znajdują się modele sprzedawane przez firmy: Haier, Baumatic, Iberna, Lamona oraz Candy, Caple, Hoover czy Montpellier. Osoby posiadające suszarki wymienionych marek powinny w pierwszej kolejności sprawdzić numer modelu oraz serię urządzenia.

Suszarki bębnowe Haier

HDB4 H7A2TBERX80,

HDBI H7A2TBEX-80.

Baumatic

BBTD H7A1TE-80 (model: 31900533),

BBTDH7A1TE-80 (31900540).

Iberna

31900534 BITD H7A1TE-80,

31900539 BITDH7A1TE-80.

Lamona

LAM8876,

LAM8877,

LAM8878,

LAM8879.

Candy

CBTD H7A1TE-80 (kod produktu: 31900011),

CTDB H7A1TBE-80 (3190013),

BCTD H7A1TBE-80 (31900526),

BCTD H7A1TE-80 (31900529),

BCTDH7A1TCEB-80 (31900537),

BKTDH7A1TCEB-80 (31900538).

Caple

TDi4001,

TDi4000.

Hoover

HTDBWH7A1TCE-80 (kod produktu: 3190010),

HBTDWH7A1TCE-80 (31900012),

BHTD H7A1TCE-80 (31900528),

BHTDH7A1TCEB-80 (31900530),

BATDH7A1TCEB-80 (31900531),

BATD H7A1TCE-80 (31900536),

BATD H7A1TCER-80 (31900542).

Montpellier

MIHP 70,

MIHP 75.

Jeśli urządzenie znajduje się na liście objętej programem, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i zaprzestać użytkowania, a następnie zgłosić sprzęt, co umożliwi umówienie wizyty serwisowej. Aby zostać dodanym do programu naprawczego, najlepiej skontaktować się firmą bezpośrednio.