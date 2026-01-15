“Dorobiłeś” kilkaset funtów w ciągu roku? HMRC upomni się o dodatkowy dochód
“Dorobiłeś” kilkaset funtów w ciągu roku? HMRC upomni się o dodatkowy dochód fot. shuterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

“Dorobiłeś” kilkaset funtów w ciągu roku? HMRC upomni się o dodatkowy dochód

Joanna Baran
Joanna Baran

Wielu Brytyjczyków traktuje dodatkowe zajęcia czy sprzedaż rzeczy online jako drobny „bonus” do domowego budżetu. HMRC przypomina jednak, że każdą formę dodatkowego dochodu powyżej 1 000 funtów podatnik musi zgłosić do urzędu. Dlatego podatnicy sprzedający przedmioty nawet okazjonalnie lub tacy, którzy zdecydowali się na wyprzedaż używanej odzieży czy mebli, muszą zazwyczaj zgłosić dodatkowy dochód.

Nieprzestrzeganie tego obowiązku może skutkować karami i koniecznością dopłaty podatku.

Dodatkowy dochód. Jakie kwoty są pod lupą HMRC?

HMRC nie ogranicza się do tradycyjnej pracy na etacie. Urząd wyjaśnia, że obowiązek zgłoszenia obejmuje wszelkie pieniądze, prezenty lub świadczenia usług otrzymane w zamian za pracę czy sprzedaż. Może to być: sprzedaż przedmiotów osobistych, tworzenie treści online, freelance, korepetycje, drobne naprawy, a nawet wynajem części mieszkania lub gruntu. W przypadku otrzymania prezentu lub wymiany usług, dochód należy oszacować na podstawie wartości rynkowej, czyli ile kosztowałoby jego nabycie.

- Advertisement -

Jak zgłosić dodatkowy dochód?

Na chwilę obecną obowiązuje system Self Assessment – czyli coroczne zeznanie podatkowe. W nim podatnik uwzględnia się wszystkie źródła dochodu. W 2029 roku HMRC planuje wprowadzenie prostszego narzędzia online, które pozwoli zgłaszać dochody z tzw. side-hustli między 1 000 a 3 000 funtów bez konieczności wypełniania pełnego zeznania.

Jakiego podatku należy się spodziewać?

Dodatkowy dochód jest opodatkowany w ramach standardowego podatku dochodowego (Income Tax) oraz, w zależności od formy działalności, może podlegać również składkom na National Insurance. Stawki podatku zależą od całkowitego rocznego dochodu podatnika. W praktyce oznacza to, że nawet niewielka suma dorobiona „po godzinach” może zwiększyć zobowiązania wobec HMRC.

Konsekwencje niezgłoszenia dochodu

Nieprzekazanie informacji o dodatkowych zarobkach może skutkować karami finansowymi. HMRC automatycznie nakłada karę 100 funtów za spóźnione zgłoszenie. Natomiast w przypadku poważniejszych uchybień – nawet do 900 funtów. W sytuacjach, gdy dochód był celowo zatajony, urząd może wymagać zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami. W skrajnych przypadkach może również wszcząć postępowanie karne.

Dlaczego HMRC przypomina o obowiązku?

W dobie gospodarki i pracy online coraz więcej osób zarabia nieregularnie. HMRC podkreśla, że nawet niewielkie dodatkowe dochody nie są „poza systemem podatkowym”. Chodzi nie tylko o wpływy do budżetu, ale także o zachowanie sprawiedliwości wobec wszystkich podatników. Nawet kilkaset funtów dorobionych w ciągu roku nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia.

HMRC apeluje: jeśli masz dodatkowy dochód, zgłoś go jak najszybciej, aby uniknąć kar i problemów w przyszłości. Przypomina też, że nowe narzędzie online, które uprości zgłoszenia, pojawi się do 2029 roku. Natomiast do tego czasu obowiązuje pełna odpowiedzialność podatnika.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Londyn

Ubezpieczenie na życie – Life Cover. Dlaczego warto myśleć o przyszłości już dziś

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny dzięki dobrze dobranemu Life Cover. Sprawdź, dlaczego ubezpieczenie na życie w UK to inwestycja w spokój.
UK

Wielka Brytania hamuje migrację. Liczba wniosków wizowych gwałtownie spadła

Wnioski wizowe nie są już tak popularne; ich liczba spadła w rok o ponad 100 tys., co potwierdza, że zaostrzenie przepisów wpływa na decyzje migrantów.
UK

Polacy za granicą też mogą dostać wezwanie na kwalifikację wojskową

Paszport w kieszeni i adres za granicą wcale nie oznaczają odcięcia od spraw ojczyzny.
UK

DWP wprowadza dwa nowe świadczenia pomocowe na pokrycie kosztów utrzymania

Ministerstwo Pracy i Emerytur wprowadza dwa nowe świadczenia pomocowe od kwietnia tego roku. Nie trzeba pobierać zasiłków, aby się do nich kwalifikować.
UK

Noworoczny szok finansowy. Brytyjczycy mają długi po świętach

Wiele osób dopiero na początku stycznia uświadamia sobie, że wydatki z końcówki roku przekroczyły granicę ich bezpieczeństwa finansowego.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet