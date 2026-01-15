“Dorobiłeś” kilkaset funtów w ciągu roku? HMRC upomni się o dodatkowy dochód

Wielu Brytyjczyków traktuje dodatkowe zajęcia czy sprzedaż rzeczy online jako drobny „bonus” do domowego budżetu. HMRC przypomina jednak, że każdą formę dodatkowego dochodu powyżej 1 000 funtów podatnik musi zgłosić do urzędu. Dlatego podatnicy sprzedający przedmioty nawet okazjonalnie lub tacy, którzy zdecydowali się na wyprzedaż używanej odzieży czy mebli, muszą zazwyczaj zgłosić dodatkowy dochód.

Nieprzestrzeganie tego obowiązku może skutkować karami i koniecznością dopłaty podatku.

Dodatkowy dochód. Jakie kwoty są pod lupą HMRC?

HMRC nie ogranicza się do tradycyjnej pracy na etacie. Urząd wyjaśnia, że obowiązek zgłoszenia obejmuje wszelkie pieniądze, prezenty lub świadczenia usług otrzymane w zamian za pracę czy sprzedaż. Może to być: sprzedaż przedmiotów osobistych, tworzenie treści online, freelance, korepetycje, drobne naprawy, a nawet wynajem części mieszkania lub gruntu. W przypadku otrzymania prezentu lub wymiany usług, dochód należy oszacować na podstawie wartości rynkowej, czyli ile kosztowałoby jego nabycie.

Jak zgłosić dodatkowy dochód?

Na chwilę obecną obowiązuje system Self Assessment – czyli coroczne zeznanie podatkowe. W nim podatnik uwzględnia się wszystkie źródła dochodu. W 2029 roku HMRC planuje wprowadzenie prostszego narzędzia online, które pozwoli zgłaszać dochody z tzw. side-hustli między 1 000 a 3 000 funtów bez konieczności wypełniania pełnego zeznania.

Jakiego podatku należy się spodziewać?

Dodatkowy dochód jest opodatkowany w ramach standardowego podatku dochodowego (Income Tax) oraz, w zależności od formy działalności, może podlegać również składkom na National Insurance. Stawki podatku zależą od całkowitego rocznego dochodu podatnika. W praktyce oznacza to, że nawet niewielka suma dorobiona „po godzinach” może zwiększyć zobowiązania wobec HMRC.

Konsekwencje niezgłoszenia dochodu

Nieprzekazanie informacji o dodatkowych zarobkach może skutkować karami finansowymi. HMRC automatycznie nakłada karę 100 funtów za spóźnione zgłoszenie. Natomiast w przypadku poważniejszych uchybień – nawet do 900 funtów. W sytuacjach, gdy dochód był celowo zatajony, urząd może wymagać zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami. W skrajnych przypadkach może również wszcząć postępowanie karne.

Dlaczego HMRC przypomina o obowiązku?

W dobie gospodarki i pracy online coraz więcej osób zarabia nieregularnie. HMRC podkreśla, że nawet niewielkie dodatkowe dochody nie są „poza systemem podatkowym”. Chodzi nie tylko o wpływy do budżetu, ale także o zachowanie sprawiedliwości wobec wszystkich podatników. Nawet kilkaset funtów dorobionych w ciągu roku nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia.

HMRC apeluje: jeśli masz dodatkowy dochód, zgłoś go jak najszybciej, aby uniknąć kar i problemów w przyszłości. Przypomina też, że nowe narzędzie online, które uprości zgłoszenia, pojawi się do 2029 roku. Natomiast do tego czasu obowiązuje pełna odpowiedzialność podatnika.