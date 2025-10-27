Duży zwrot podatku dla kierowców w Wielkiej Brytanii od HMRC

Kierowcy w Wielkiej Brytanii dostali ostrzeżenie od HMRC w sprawie „zbyt wysokiego podatku”, który mogą nieświadomie płacić. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że mogą być uprawnieni do zwrotu dużych kwot.

HMRC wydało ostrzeżenie dla kierowców, którzy mogą nieświadomie płacić zbyt wysoki podatek. Często dzieje się tak w przypadku osób, które korzystają z własnego samochodu do celów służbowych, spotkań z klientami, wyceny zleceń czy odbioru materiałów, i nie rozliczają przebiegu z pracodawcą.

Kiedy kierowcy mogą liczyć na duży zwrot podatku?

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że mogą ubiegać się o zwrot podatku, jeśli korzystają z samochodów osobowych, dostawczych, motocykli lub rowerów w celach służbowych. Nie obejmuje to jednak podróży do i z pracy, chyba że jest to tymczasowe miejsce pracy.

HMRC pozwala na odliczenie 45 pensów za milę za pierwsze 10 000 mil służbowych w każdym roku podatkowym i 25 pensów za milę po tym okresie.

Jeśli zatem przejedziemy 10 000 mil, to 4500 funtów możemy zaliczyć jako wydatek w swoich księgach rachunkowych. I w ten sposób zmniejszyć swój dochód podlegający opodatkowaniu o tę samą kwotę.

Warto zatem śledzić swój przebieg w podróżach, aby nie przekazywać HMRC zawyżonego podatku. Żeby obliczyć, ile możemy odliczyć za każdy rok podatkowy, musimy prowadzić ewidencję dat i przebiegu podróży służbowych. Następnie zsumować przebiegi dla każdego typu pojazdu używanego do celów służbowych i odjąć wszelkie kwoty wypłacane przez pracodawcę na poczet kosztów.

Za co możemy starać się o zwrot?

Kwota, którą możemy odliczyć, zależy od tego, czy korzystamy z pojazdu zakupionego lub wynajętego z własnych środków. Czy z pojazdu będącego własnością lub wynajmowanego przez pracodawcę (samochód służbowy). Jeśli kwalifikujemy się do zwrotu podatku, możemy ubiegać się o niego za bieżący rok podatkowy i cztery poprzednie lata podatkowe.

Na stronie rządowej czytamy: „Jeśli używasz własnego pojazdu lub pojazdów do celów służbowych, możesz ubiegać się o ulgę podatkową od zatwierdzonej stawki za przejechane kilometry. Obejmuje ona koszty posiadania i eksploatacji pojazdu. Nie możesz ubiegać się oddzielnie o ulgę na takie wydatki jak paliwo, prąd, podatek od pojazdów, przeglądy techniczne i naprawy. Możesz ubiegać się o zwrot podatku od wydatków na paliwo i prąd podczas podróży służbowych samochodem służbowym. Prowadź dokumentację, aby wykazać rzeczywisty koszt paliwa. Jeśli pracodawca zwróci część pieniędzy, możesz ubiegać się o ulgę od różnicy”.

Stawki podatkowe różnią się w zależności od rodzaju pojazdu i pokonywanego dystansu. Wnioski można składać online, a dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania można znaleźć na stronie rządowej.