Kiedy rodzice muszą zapłacić podatek od Child Benefit? HMRC apeluje o uwagę

Rodzice pobierający Child Benefit powinni sprawdzić swoje dochody. HM Revenue & Customs (HMRC) przypomina, że przy wyższych zarobkach konieczny może być zwrot części albo całości otrzymanego świadczenia. Granicą jest obecnie 60 000 funtów rocznego skorygowanego dochodu netto.

Podatek od Child Benefit dotyczy coraz większej liczby rodzin

Child Benefit jest świadczeniem przeznaczonym dla osób odpowiedzialnych za wychowanie dzieci. Sam fakt otrzymywania tego świadczenia nie oznacza obowiązku zapłaty dodatkowego podatku. Problem pojawia się wtedy, gdy dochód jednego z rodziców przekracza określony przez HMRC poziom.

Od roku podatkowego 2024/25 zasady są wyraźnie inne niż wcześniej. Jeżeli skorygowany dochód netto jednej z osób otrzymujących Child Benefit przekracza 60 000 funtów, urząd może naliczyć High Income Child Benefit Charge, czyli dodatkową opłatę podatkową związaną z pobieranym świadczeniem.

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Nie oznacza to jednak, że po przekroczeniu 60 000 funtów rodzic automatycznie traci całe świadczenie. Mechanizm działa stopniowo. Za każde 200 funtów dochodu powyżej progu 60 000 funtów rodzic musi zwrócić równowartość 1 proc. otrzymanego Child Benefit.

Przy 80 000 funtów trzeba zwrócić całe świadczenie

Najważniejszą granicą jest 80 000 funtów. Jeżeli skorygowany dochód netto wynosi co najmniej tyle, rodzic musi zwrócić całość otrzymanego Child Benefit.

Dla osób zarabiających pomiędzy 60 000 a 80 000 funtów obciążenie rośnie stopniowo. Przykładowo przy dochodzie wynoszącym 70 000 funtów znajduje się on 10 000 funtów powyżej progu. Oznacza to konieczność zwrotu 50 proc. otrzymanego Child Benefit.

W praktyce wysokość dodatkowego podatku zależy więc nie tylko od pensji, ale również od tego, ile świadczenia rodzina otrzymała w danym roku podatkowym.

Nie chodzi wyłącznie o wynagrodzenie z pracy

Przy sprawdzaniu, czy rodzic przekroczył próg, HMRC nie bierze pod uwagę wyłącznie pensji. Znaczenie ma tak zwany adjusted net income, czyli skorygowany dochód netto.

Do tego dochodu zalicza się między innymi opodatkowane dochody, odsetki od oszczędności oraz dywidendy. Pod uwagę brane są również określone źródła dochodu, które mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka przy analizowaniu samego wynagrodzenia. Od dochodu można natomiast odliczyć niektóre ulgi, między innymi związane z wpłatami emerytalnymi oraz Gift Aid.

Dlatego osoba, która zarabia nieco mniej niż 60 000 funtów z etatu, nie powinna zakładać, że automatycznie znajduje się poza systemem. Dodatkowe dochody mogą zmienić sytuację podatkową.

Dochody obojga rodziców mają znaczenie

Ważną zasadą jest to, że HMRC analizuje dochody poszczególnych osób, a nie łączny dochód gospodarstwa domowego. Jeżeli oboje partnerzy przekraczają próg, obowiązek zapłaty podatku od Child Benefit przypada osobie z wyższym adjusted net income.

Oznacza to, że rodzina z dwoma dobrze zarabiającymi rodzicami nie musi sumować ich pensji i porównywać wyniku z kwotą 60 000 funtów. Liczy się indywidualny dochód każdego z nich.

Ile obecnie wynosi Child Benefit?

Znaczenie ma również wysokość samego świadczenia. Od 6 kwietnia 2026 roku rodzice otrzymują 27,05 funta tygodniowo na najstarsze lub jedyne dziecko. Na każde kolejne dziecko stawka wynosi 17,90 funta tygodniowo.

W przypadku jednego dziecka daje to 1406,60 funta rocznie. Przy większej liczbie dzieci kwota jest odpowiednio wyższa, dlatego także potencjalny zwrot w ramach High Income Child Benefit Charge może być większy.

Rodzic może nadal pobierać świadczenie

Przekroczenie progu dochodowego nie oznacza konieczności natychmiastowego zrezygnowania z Child Benefit. Rodzic może nadal otrzymywać świadczenie i rozliczać należną opłatę podatkową.

HMRC umożliwia rozliczenie obciążenia poprzez PAYE albo Self Assessment, zależnie od sytuacji podatnika. Osoby, które nie muszą składać zeznania podatkowego z innego powodu, mogą w określonych przypadkach rozliczyć opłatę przez system PAYE.

To rozwiązanie może oznaczać zmianę kodu podatkowego i pobieranie należnej kwoty bezpośrednio z wynagrodzenia.

Rezygnacja z wypłat nie oznacza rezygnacji z uprawnień Rodzic może również zdecydować, że nie chce otrzymywać wypłat Child Benefit. Nie musi jednak rezygnować z samego zgłoszenia do programu.

To istotne, ponieważ nawet przy rezygnacji z wypłat można zachować między innymi kredyty National Insurance, które mogą mieć znaczenie dla przyszłego prawa do State Pension. Można więc nie otrzymywać pieniędzy na konto, a jednocześnie zachować określone korzyści związane z Child Benefit.

HMRC zachęca rodziców do sprawdzenia swojej sytuacji

Najważniejszy komunikat dla rodziców jest prosty: samo przekroczenie 60 000 funtów nie oznacza utraty całego Child Benefit. W tym przedziale dochodowym świadczenie jest stopniowo pomniejszane poprzez High Income Child Benefit Charge. Dopiero przy adjusted net income wynoszącym 80 000 funtów lub więcej zwrot obejmuje całą kwotę otrzymanego świadczenia.