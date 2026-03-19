Dwa dodatki dla osób w kryzysie – Crisis and Resilience Fund już w kwietniu 2026

Od kwietnia 2026 roku Departament Pracy i Emerytur (DWP) wprowadza dwa nowe dodatki finansowe w ramach szeroko zakrojonego programu wsparcia dla gospodarstw domowych w kryzysie. Czy dwa dodatki dla osób w kryzysie będą realnym wsparciem dla najbiedniejszych? Czym jest Crisis and Resilience Fund?

Nowy Fundusz Kryzysowy i Odporności (Crisis and Resilience Fund – CRF) zapewni natychmiastową pomoc pieniężną osobom i rodzinom znajdującym się w nagłych sytuacjach życiowych. Wsparcie można uzyskać w sytuacjach takich, jak awaria pieca, opóźnienia w wypłatach świadczeń czy nagła potrzeba zakupu podstawowych produktów spożywczych.

Fundusz Kryzysowy i Odporności (Crisis and Resilience Fund – CRF) – nowa perspektywa wsparcia

CRF zastępuje dotychczasowy Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych. Rząd zapewni stabilne, trzyletnie finansowanie w wysokości około 1 miliarda funtów rocznie. Dlatego samorządy lokalne otrzymują nie tylko pewność finansowania, ale również możliwość planowania długoterminowych działań na rzecz budowania odporności gospodarstw domowych, wykraczając poza jednorazowe wypłaty.

Emma Revie, dyrektor generalna organizacji Trussell Trust, która wspiera banki żywności, podkreśla: „Nowy Fundusz Kryzysowy i Odporności to krok milowy w kierunku sytuacji, w której nikt nie będzie zmuszony do korzystania z banku żywności. Natomiast rząd realizuje swoje zobowiązania do eliminacji potrzeby wsparcia w sytuacjach awaryjnych.”

Dwa dodatki dla osób w kryzysie

W ramach programu DWP przewidziano dwa dodatki dla osób w kryzysie. Są to płatności kryzysowe oraz płatności mieszkaniowe.

Płatności kryzysowe (Crisis Payments) skierowane są do gospodarstw domowych w nagłej potrzebie – obejmują sytuacje takie jak awarie systemów grzewczych, odcięcie mediów, brak podstawowych środków do życia lub opóźnienia w wypłatach świadczeń. Wypłaty te realizowane będą w trybie pilnym. Dlatego pieniądze pojawią się w przeciągu dwóch dni od złożenia wniosku. Na wskazane konto przyjdzie przelew bankowy. Beneficjenci mogą się również spodziewać voucherów PayPoint lub gotówki. Szeroki zakres form wypłaty sprawia, że każdy może skorzystać z pomocy.

Drugim dodatkiem są płatności mieszkaniowe (Housing Payments). Wsparcie należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z mieszkaniem. Mogą obejmować kaucje, wyrównania brakujących świadczeń lub wsparcie w przypadku konieczności nagłego zakwaterowania. Samorządy lokalne weryfikują wnioski pod kątem umów najmu oraz uprawnień do świadczeń, aby obliczyć dokładną wysokość wsparcia.

Dla kogo i jak składać wnioski

Nowy program trafi przede wszystkim do osób o niskich dochodach w całej Anglii. Osób, które zmagają się z nagłymi kryzysami finansowymi lub mieszkaniowymi. Wnioski o dodatki kryzysowe i mieszkaniowe należy składać w lokalnym urzędzie samorządowym. Szczegółowe informacje o procedurze składania wniosków oraz wymaganych dokumentach są dostępne na stronach internetowych rad miejskich.

Lynn Perry, dyrektor generalna organizacji Barnardo’s, podkreśla znaczenie programu: „Dla wielu rodzin nagły kryzys może zepchnąć je na skraj ubóstwa, narażając dzieci na brak jedzenia, ciepła lub innych podstawowych potrzeb. Nowy system wsparcia pozwala chronić godność i zapewnia realny wybór dla osób potrzebujących, jednocześnie docierając do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.”

Dwa dodatki dla osób w kryzysie to rozwój odporności gospodarstw domowych

CRF nie ogranicza się do jednorazowych płatności. Dzięki stałemu finansowaniu samorządy mają możliwość opracowania strategii długoterminowego wsparcia. Dlatego zwiększą odporność finansową rodzin i gospodarstw domowych oraz ograniczą zależność od nagłych interwencji. Wsparcie zmniejszy również zadłużenie rodzin.

Program stanowi więc nie tylko natychmiastową pomoc, ale także fundament systemu wsparcia dla osób najbardziej narażonych na kryzys.