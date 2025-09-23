DWP walczy z oszustami – kontrola kont świadczeniobiorców w praktyce!

Od 2026 roku Departament ds. Pracy i Emerytur (DWP) w Wielkiej Brytanii rozpocznie szeroko zakrojone kontrole kont bankowych osób otrzymujących świadczenia socjalne. Kontrola kont bankowych przez DWP jest kluczowym elementem walki z oszustwami i błędami w wypłatach, które rocznie kosztują podatników miliardy funtów. Oto, jak w praktyce będą wyglądały te działania, kogo obejmą i jakie mogą mieć konsekwencje.

Nowe przepisy dają DWP prawo do żądania od banków informacji o kontach osób otrzymujących określone świadczenia. Kontrola nie obejmuje wszystkich transakcji – urzędnicy będą sprawdzać głównie, czy na koncie nie znajdują się środki przekraczające dozwolone limity dochodowe lub oszczędnościowe.

Jak DWP będzie kontrolować konta bankowe?

W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu, bank przekaże do DWP Eligibility Verification Notice (EVN), który uruchamia dalsze dochodzenie. Jeśli okaże się, że beneficjent otrzymał świadczenie nienależnie, minister może wydać direct deduction order, czyli nakaz bezpośredniego potrącenia należnej kwoty z konta bankowego.

Przed wydaniem takiego nakazu minister musi uzyskać wyciągi bankowe z co najmniej ostatnich trzech miesięcy, aby dokładnie ocenić sytuację finansową świadczeniobiorcy.

Lista świadczeń, jakie obejmie kontrola kont DWP?

Według materiałów DWP, nowe uprawnienia obejmą siedem głównych świadczeń:

Universal Credit

Housing Benefit (dodatek mieszkaniowy)

Income Support (wsparcie dochodu)

Income-based Jobseeker’s Allowance (zasiłek dla bezrobotnych zależny od dochodu)

Income-related Employment and Support Allowance (zasiłek dla osób niezdolnych do pracy zależny od dochodu)

Council Tax Support (wsparcie przy podatku lokalnym)

Pension Credit (kredyt emerytalny)

Warto zaznaczyć, że osoby otrzymujące państwową emeryturę (State Pension) nie będą objęte tymi kontrolami. Dlatego starsi mogą być spokojni.

Kontrola kont bankowych. Dlaczego DWP ją wprowadza?

Celem wprowadzenia nowych uprawnień przez DWP jest przede wszystkim zwiększenie skuteczności w wykrywaniu nadużyć w systemie świadczeń. Dzięki możliwości kontroli kont bankowych urzędnicy będą mogli szybko identyfikować osoby pobierające świadczenia nienależnie, co pozwoli na natychmiastową reakcję i ograniczenie strat finansowych dla państwa. Jednocześnie nowe procedury mają znacząco poprawić dokładność wypłat, minimalizując ryzyko błędnych świadczeń i pomyłek administracyjnych. Co więcej, w sytuacjach, gdy środki zostały wypłacone w wyniku oszustwa lub błędu, DWP będzie mogło skutecznie je odzyskać. Rzecznik departamentu podkreśla, że wszystkie te działania mają na celu nie tylko wykrycie nadużyć, ale przede wszystkim szybkie i sprawne rozwiązywanie podejrzeń o oszustwo, zanim staną się one poważnym problemem.

Jakie mogą być konsekwencje?

Nieprzestrzeganie zasad i zatajenie zmian w sytuacji finansowej może skutkować:

Zatrzymaniem lub zmniejszeniem świadczenia

Koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków

Nałożeniem sankcji finansowych

W skrajnych przypadkach – postępowaniem karnym i oskarżeniem o oszustwo

Do sytuacji mogących skutkować utratą świadczenia należy:

Przekroczenie limitów dochodowych lub oszczędnościowych

Brak zgłoszenia zmiany sytuacji finansowej (np. dodatkowy dochód, spadek, darowizna)

Podanie nieprawdziwych informacji przy ubieganiu się o świadczenie

Jak zabezpieczyć swoje świadczenia?

Aby uniknąć problemów podczas kontroli DWP, warto:

Monitorować swoje konto bankowe – kontrolować saldo i ewentualne większe wpływy. Zgłaszać wszystkie zmiany w sytuacji finansowej – np. nowe zatrudnienie, premie, spadki lub darowizny. Przechowywać dokumentację – dowody dochodów, wpływów i wydatków, aby w razie kontroli móc je przedstawić. Korzystać z oficjalnych źródeł DWP – informacje o terminach i procedurach dostępne są na stronie gov.uk.

DWP walczy z oszustami – czy kontrola kont bankowych wpłynie realnie na finanse UK

Kontrola kont bankowych przez urzędników DWP to istotny krok w walce z oszustwami w systemie świadczeń. Obejmą głównie Universal Credit i powiązane świadczenia dochodowe, a ich celem jest ochrona funduszy publicznych i zapewnienie, że pomoc trafia do osób faktycznie uprawnionych. Świadczeniobiorcy muszą być świadomi nowych zasad, dokładnie monitorować swoje konta i zgłaszać wszelkie zmiany. Dlatego warto wiedzieć, co należy zgłosić departamentowi, aby uniknąć problemów prawnych i finansowych.