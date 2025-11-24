wyłudzanie zasiłków
Funkcjonariusze w określonych sytuacjach wejdą na teren prywatny / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.Read

DWP z nową bronią przeciw wyłudzaczom zasiłków

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Departament Pracy i Emerytur (DWP) wprowadza jedne z najbardziej zdecydowanych działań w historii, by zwalczać nadużycia związane z systemem świadczeń. Wyłudzanie zasiłków będzie jeszcze trudniejsze.

Jak podaje mirror.co.uk, kluczowym elementem reform jest możliwość kontaktowania się nie tylko z samymi wnioskodawcami, lecz również z ich bliskimi, jeśli istnieje podejrzenie, że mogą mieć informacje istotne dla toczącego się dochodzenia. Ten mechanizm ma obejmować zarówno świadome, jak i nieświadome powiązania z podejrzanym.

DWP zapewnia: „To nie polowanie, to konieczna ochrona systemu narażonego na wyłudzanie zasiłków”

Nowe przepisy, wprowadzane w ramach szerokiej ustawy antyfraudowej, mają zmodernizować dotychczasowy system kontroli zwłaszcza w kontekście gwałtownego wzrostu prób wyłudzeń w czasie pandemii. Wcześniej priorytetem było sprawne dostarczenie pomocy milionom osób, jednak uproszczone procedury przy okazji stworzyły przestrzeń do nadużyć.

- Advertisement -

W ramach zaktualizowanych przepisów śledczy uzyskują szerokie uprawnienia, obejmujące możliwość żądania danych finansowych z banków nawet bez wcześniejszego postawienia zarzutu. Co więcej, funkcjonariusze mogą w określonych sytuacjach korzystać z uprawnienia do wejścia na teren prywatny. Mają prawo także dokonywać przeszukania i zajęcia mienia, o ile istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa.

DWP zaznacza, że takie działania będą podejmowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz pod nadzorem zewnętrznych mechanizmów kontrolnych, jak Niezależne Biuro Postępowania Policji.

Nie tylko DWP. Do drzwi mogą zapukać także HMRC i lokalne władze

Osoba podejrzana o nadużycie świadczeń może spodziewać się kontaktu nie tylko ze strony DWP, ale również HMRC, władz lokalnych czy Defence Business Services. Pierwszym sygnałem wszczęcia procedury jest zwykle list informujący o wstrzymaniu wypłat na czas analizy sprawy. Kolejnym etapem bywa rozmowa z funkcjonariuszami Fraud Investigation Officers (FIO), często w formie „wywiadu pod nadzorem”.

wyłudzanie zasiłków
Śledczy odwiedzą podejrzanego wnioskodawcę w miejscu zamieszkania / fot. Shutterstock.com

Zadaniem FIO jest zgromadzenie faktów i ocena, czy konieczne jest skierowanie sprawy do dalszego postępowania. W części przypadków śledczy odwiedzają wnioskodawcę w miejscu zamieszkania. Według ekspertów ma to zwiększać skuteczność kontroli, szczególnie w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie zatajenia dochodów lub zmian życiowych.

Czas przenieść system kontroli do XXI wieku

Rząd przypomina, że oszustwem jest zarówno celowe podanie nieprawdziwych informacji, jak i brak zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość świadczeń. W czasie pandemii obserwowano istotny wzrost tego typu przypadków, często związanych z próbą wykorzystania przyspieszonych procedur wsparcia. Dlatego obecnie nacisk kładzie się na precyzyjną weryfikację danych także poprzez poszerzenie katalogu podmiotów, od których można pozyskiwać informacje.

DWP tłumaczy, że modernizacja uprawnień ma wprowadzić system w XXI wiek. Jednocześnie resort zapewnia, że pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie w ramach dochodzeń. Większość wnioskodawców, działających zgodnie z prawem, nie odczuje zmian.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Anglia wciąż bez ulg. Rząd przesuwa darmowe przejazdy dla emerytów

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił aktualizację zasad dotyczących bezpłatnych biletów autobusowych, która wejdzie w życie w kwietniu 2026 roku. Departament Transportu potwierdził, że mieszkańcy Anglii będą musieli poczekać dodatkowy rok
Styl życia

Brytyjski arystokrata szuka żony, która potrafiłaby strzelać z broni

Brytyjski arystokrata szuka żony, która byłaby od niego 20 lat młodsza i potrafiła strzelać z broni. Ma też inne nietypowe wymagania wobec kandydatki.
UK

Odebranie zasiłków imigrantom z UE i podniesienie składki na NHS – nowy plan Farage’a

Nowy plan Nigela Farage'a miałby się sprowadzać do odebrania zasiłków imigrantom z UE i podniesienia dla nich składek na NHS.
Londyn

Londyn szykuje „podatek turystyczny”. Goście dorzucą się do rozwoju miasta

Władze Londynu przygotowują grunt pod wprowadzenie turystycznej opłaty noclegowej, która obejmie hotele oraz obiekty w stylu Airbnb. Jak podaje The Standard, decyzja ma być możliwa dzięki zaplanowanym zmianom kanclerz Rachel Reeves, która chce przekazać samorządom – w tym burmistrzowi stolicy, sir Sadiqowi Khanowi – formalne uprawnienia do nakładania takich danin.
UK

Uwaga! Część kierowców w UK za niecałe 2 tygodnie straci ważną polisę

Kierowcy w Wielkiej Brytanii stanęli w obliczu nagłego problemu – 16 tys. polis przestanie obowiązywać już 1 grudnia 2025 roku. Upadek firmy ubezpieczeniowej Premier Insurance Company Ltd oznacza, że tysiące kierowców mają mniej niż dwa tygodnie na znalezienie alternatywnej ochrony.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Royal news

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet