Jakiej możemy się spodziewać podwyżki emerytur w przyszłym roku?
Jakiej możemy się spodziewać podwyżki emerytur w przyszłym roku? / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Emerytury w Wielkiej Brytanii mają wzrosnąć w kwietniu o 4,7 proc.

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według najnowszych danych dotyczących wynagrodzeń, emerytury w UK najprawdopodobniej wzrosną o 4,7 proc. Czyli o ponad 500 funtów rocznie od kwietnia.

Zgodnie z zasadą „triple lock” (potrójne zabezpieczenie) emerytura państwowa w Wielkiej Brytanii rośnie każdego roku albo o 2,5 proc., albo o inflację, albo o wzrost średnich zarobków. Zależy od tego, która wartość jest wyższa.

Ile wyniesie podwyżka emerytury w Wielkiej Brytanii?

Jak podało Office for National Statistics (ONS) – całkowite wynagrodzenie, wliczając premie, za trzy miesiące od lipca wyniosło 4,7 proc. I ta wartość zostanie najprawdopodobniej przyjęta do rocznej podwyżki emerytur.

Rząd wykorzystuje dane opublikowane we wrześniu jako podstawę do obliczenia emerytury państwowej w ramach tzw. potrójnego zabezpieczenia (triple lock). Zapewnia ono jej coroczny wzrost zgodnie z tym, który wskaźnik jest wyższy spośród wzrostu płac, inflacji cen konsumpcyjnych lub 2,5 proc.

We wtorek brytyjski Urząd Statystyczny poinformował, że roczny wzrost średnich całkowitych tygodniowych zarobków o 4,7 proc., wliczając premie, był wyższy niż 4,6 proc. w poprzednim miesiącu.

Dane opublikowane we wrześniu dotyczące wynagrodzeń wykorzystywane są jako podstawa do obliczenia emerytury
Dane opublikowane we wrześniu dotyczące wynagrodzeń wykorzystuje się jako podstawę do obliczenia emerytury / fot. Shutterstock

Zasada potrójnego zabezpieczenia gwarantem wzrostu State Pension

Ministrowie wielokrotnie deklarowali, że pozostają wierni potrójnemu zabezpieczeniu, pomimo jego rosnących kosztów. Analiza przeprowadzona przez Biuro ds. Odpowiedzialności Budżetowej (Office for Budget Responsibility), opublikowana w lipcu, wykazała, że polityka wdrożona w latach 2011 – 2012 będzie kosztować podatników około trzy razy więcej niż początkowo przewidywano do 2029 – 2030 r. Ponieważ dochody i inflacja są bardzo zmienne.

OBR spodziewa się, że zasada potrójnego zabezpieczenia doprowadzi do wzrostu wydatków na emerytury państwowe z 5 proc. PKB w latach 2024–2025 do 7,7 proc. PKB na początku lat 70. XXI wieku.

Obecnie prawie 13 milionów osób w Wielkiej Brytanii pobiera emeryturę państwową (State Pension). Oczywiście nie wszyscy otrzymują pełną kwotę, gdyż zależy ona od liczby lat, w czasie których opłacało się składki w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.

Ponadto dla wielu emerytów emerytura państwowa nie jest jedynym źródłem dochodu. Otrzymują oni również pieniądze z pracowniczych lub prywatnych emerytur.

