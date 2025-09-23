Finanse w październiku 2025 – kalendarium zmian, podwyżek i wniosków o świadczenia

Październik 2025 przynosi szereg istotnych zmian, które bezpośrednio wpłyną na domowe budżety. Nowe regulacje obejmują zarówno rachunki za energię, oprocentowanie kont bankowych, jak i świadczenia wypłacane przez Department for Work and Pensions (DWP). Warto sprawdzić, co się zmienia i w jakich terminach należy działać. Finanse w październiku 2025 to wiele zmian i modyfikacji, których przeoczenie może wiele kosztować.

Poniżej prezentujemy kalendarium finansowe październik 2025 w układzie chronologicznym.

- Advertisement -

Finanse w październiku 2025 – kalendarium

Finanse to ważna sprawa. Dlatego eksperci podkreślają, że ważne jest, by świadomie planować budżet. To pozwala panować nad pieniędzmi i sprawia, że niewiele jest w stanie zaskoczyć.

1 października – odczyty liczników prądu i gazu

Początek miesiąca to ważny moment dla gospodarstw domowych rozliczających się w oparciu o taryfy zmienne. Podanie aktualnych odczytów liczników pozwoli uniknąć naliczania wyższych rachunków w związku z nowym limitem cenowym energii. Finanse w październiku 2025 ze względu na odczyt oraz limit cen energii odczują mieszkańcy całej Wielkiej Brytanii.

1 października – nowy limit cen energii Ofgem

Tego dnia wchodzi w życie nowy limit cenowy Ofgem. Oznacza to podwyżkę rachunków za energię o około 2%. Przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci średnio £1,755 rocznie, co oznacza dodatkowy koszt rzędu £35.14 w skali roku. To średnio niemal £3 więcej miesięcznie względem obecnej stawki.

1 października – zmiany w kontach Halifax

Bank Halifax wprowadza nowe zasady dla posiadaczy konta Reward Current Account. Od tej daty klienci otrzymają odsetki od salda:

1% AER dla kwot od £1 do £3,999.99,

3% AER dla sald od £4,000 do £5,000.

Dlatego to dobra wiadomość dla osób utrzymujących na rachunku większe środki.

5 października – rejestracja do self-assessment

Osoby samozatrudnione, które w ubiegłym roku osiągnęły dochód powyżej £1,000, muszą pamiętać o terminie rejestracji do systemu podatkowego HMRC. Do 5 października należy zgłosić się do rozliczenia self-assessment. Dotyczy to również wspólników w spółkach.

13 października – Winter Fuel Payment

Od 13 października można składać wnioski o Winter Fuel Payment. Jest to dodatek na pokrycie kosztów ogrzewania w okresie zimowym. Choć większość osób otrzymuje świadczenie automatycznie, procedura telefoniczna jest dostępna dla tych, którzy nie pobierają emerytury państwowej ani innych zasiłków.

20 października – Warm Home Discount

Rozpoczyna się wysyłka listów informacyjnych dotyczących programu Warm Home Discount. Dzięki zmianom, z dopłat w wysokości £150 do rachunków za energię skorzysta w tym roku aż 6 milionów gospodarstw domowych, w tym 900 tysięcy rodzin z dziećmi. Dlatego jest to ważny termin dla wielu mieszkańców UK.

22 października – obniżki oprocentowania w Co-op Bank

The Co-operative Bank zmniejszy oprocentowanie na 36 kontach oszczędnościowych. Natomiast najważniejsze zmiany to:

Future Fund: z 1,53% do 1,46%,

Online Saver: z 2,12% do 2,06%,

Smart Saver i inne produkty: redukcje do poziomu od 3,9% do 3,4%.

22 października – publikacja inflacji za wrzesień

Opublikowany zostanie wskaźnik inflacji za wrzesień. Jest on kluczowy dla określenia przyszłych podwyżek świadczeń socjalnych i emerytur. Dlatego w ramach potrójnej gwarancji (triple lock) emerytura wzrośnie o najwyższą wartość spośród: inflacji, wzrostu płac lub 2,5%.

Finanse w październiku 2025 – dobrze jest wiedzieć, na co zwrócić uwagę

Jak widać, finanse w październiku 2025 wymagają szczególnej uwagi. Od rachunków za energię, przez oprocentowanie kont bankowych, po świadczenia wspierające gospodarstwa domowe – każdy z terminów może mieć realny wpływ na budżet. Dlatego warto zapisać powyższe daty i być przygotowanym na zmiany.