Gdzie w Londynie najłatwiej dogadać się po polsku?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Londyn uchodzi za jedno z najbardziej wielojęzycznych miast świata. Najnowsze dane, na które powołuje się My London, pokazują skalę tego zjawiska w jeszcze pełniejszym świetle. Ponad 300 języków używanych na co dzień, jedna trzecia mieszkańców urodzona poza granicami kraju i dziesiątki narodowości współtworzących rytm codziennego życia – to właśnie stolica.

Chociaż angielski wciąż pozostaje dominującym językiem – według spisu z 2021 roku posługuje się nim 91,1 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii jako językiem ojczystym – to w Londynie ta statystyka nabiera zupełnie innego wymiaru. Język polski w Londynie najczęściej usłyszymy… no właśnie gdzie?

Językowa mapa Londynu

W skali całego kraju zestawienie języków najczęściej używanych poza angielskim otwiera polski (1,1 proc.). Dalej plasują się rumuński (0,8 proc.) oraz pendżabski (0,5 proc.). Jednak dopiero regionalne dane ONS w postaci mapy pokazują, jak złożona jest struktura językowa samego Londynu.

W każdej z 32 dzielnic dominują inne wspólnoty, a wielojęzyczność potrafi zmieniać się dosłownie z ulicy na ulicę. Co ciekawe, mimo że Polacy stanowią jedną z największych grup migracyjnych w całej Wielkiej Brytanii, to wśród londyńskich dzielnic polski uzyskał status najczęściej używanego języka obcego jedynie w dwóch z nich – Croydon i Merton.

Croydon to artystyczne serce południa i lokalna „Dolina Krzemowa”

Croydon, położone na południe od Tamizy, jeszcze do 1965 roku było niezależnym miastem. Dziś mieszka około 400 tys. osób, a lokalny koloryt tworzą zarówno artyści, jak i rozwijające się firmy technologiczne. Nic dziwnego, że okolica dorobiła się przydomku „Silicon Valley południa”.

To właśnie Croydon uważany jest za miejsce narodzin dubstepu, który pod koniec lat 90. XX wieku zaczął stąd podbijać kluby. Dodatkowo dzielnica zasłynęła jako kuźnia talentów – w BRIT School rozwijały się m.in. Amy Winehouse i Adele. W 2016 roku Croydon został okrzyknięty brytyjską stolicą street artu.

W tej tętniącej energią przestrzeni język polski jest najczęściej używanym językiem obcym – posługuje się nim 1,67 proc. mieszkańców.

Merton – spokojna elegancja połączona z prestiżem Wimbledonu

Nieco inny klimat panuje w Merton, również położonym na południu Londynu, ale słynącym przede wszystkim z Wimbledonu – prestiżowej imprezy tenisowej. To wydarzenie ożywia dzielnicę liczącą około 200 tys. mieszkańców. Merton regularnie pojawia się w rankingach najlepszych miejsc do życia w Wielkiej Brytanii, chociaż nie jest tu tanio. Średnia cena domu sięga 580 tys. funtów.

W tej części Londynu język polski zajmuje pierwsze miejsce popularności języków obcych – używa go 2,78 proc. mieszkańców.

