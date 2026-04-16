HMRC rozpoczyna losowe kontrole podatników. Co sprawdza i kogo czekają problemy?
Joanna Baran
HMRC rozpoczyna losowe kontrole podatników w Wielkiej Brytanii, obejmując nimi wybrane deklaracje Self Assessment składane po rozpoczęciu nowego roku podatkowego. Dla wielu osób taka wiadomość brzmi alarmująco. Natomiast w tym przypadku w praktyce nie oznacza automatycznie problemów z urzędem ani podejrzenia nieprawidłowości. 

Prowadzone obecnie losowe kontrole podatników to standardowy mechanizm stosowany przez brytyjski urząd skarbowy. Jego celem jest sprawdzenie poprawności danych i ochrona systemu podatkowego przed błędami oraz nadużyciami.

HMRC rozpoczyna losowe kontrole podatników jako element rutynowego monitoringu

Losowe kontrole są częścią normalnej działalności HMRC i służą monitorowaniu zgodności rozliczeń podatkowych z obowiązującymi przepisami. Urząd wybiera część deklaracji automatycznie — często bez żadnego konkretnego powodu związanego z podejrzeniem oszustwa.

HMRC rozpoczyna losowe kontrole podatników po to, aby sprawdzać, czy dane wpisane w zeznaniach odpowiadają informacjom już znajdującym się w systemie. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, freelancerów, właścicieli małych firm, jak i zwykłych pracowników, którzy składają roczne rozliczenia.

W praktyce oznacza to, że nawet prawidłowo przygotowana deklaracja może zostać wytypowana wyłącznie na potrzeby kontroli statystycznej.

Co oznacza dla podatnika informacja, że HMRC rozpoczyna losowe kontrole podatników

Jeżeli deklaracja trafi do kontroli, jej status na koncie podatkowym może zostać oznaczony jako „pending” albo „under review”. To sygnał, że urząd prowadzi dodatkową weryfikację.

W większości przypadków podatnik nie musi wykonywać żadnych działań. HMRC kontaktuje się tylko wtedy, gdy potrzebne są dodatkowe dokumenty. Najczęściej są to potwierdzenia dochodów albo wyjaśnienia dotyczące konkretnych pozycji w deklaracji. Standardowo taka procedura trwa do sześciu tygodni. Czasami zdarza się, że kończy się szybciej.

Dla wielu osób najważniejsza informacja brzmi: HMRC rozpoczyna losowe kontrole podatników także wtedy, gdy nie ma żadnych oznak błędów w rozliczeniu.

Czy kontrola oznacza podejrzenia oszustwa

Samo objęcie deklaracji kontrolą nie jest równoznaczne z zarzutami wobec podatnika. Losowe kontrole są częścią systemu zabezpieczeń i często mają charakter całkowicie automatyczny.

Eksperci podatkowi podkreślają, że HMRC celowo nie ujawnia szczegółowych kryteriów wyboru deklaracji do sprawdzenia. Dzięki temu system pozostaje skuteczny i trudniejszy do obejścia przez osoby próbujące unikać podatków.

W praktyce oznacza to, że urząd może wybrać do kontroli zarówno deklarację z dużym zwrotem podatku, jak i zwykłe, rutynowe rozliczenie bez żadnych nieprawidłowości.

Dlaczego HMRC rozpoczyna losowe kontrole podatników właśnie teraz

Początek roku podatkowego to okres szczególnie intensywnej pracy brytyjskiego fiskusa. HMRC przetwarza wtedy miliony nowych deklaracji i zwiększa skalę analiz, by szybciej wykrywać błędy, niezgodności i próby wyłudzeń.

Rosnąca liczba kontroli wynika również z coraz większej cyfryzacji systemu podatkowego. Nowoczesne algorytmy analizują dane automatycznie i wychwytują nietypowe schematy, które wymagają dodatkowego sprawdzenia.

To właśnie dlatego HMRC rozpoczyna losowe kontrole podatników częściej niż w poprzednich latach — system stał się bardziej precyzyjny i działa na większą skalę.

Co zrobić, gdy HMRC rozpoczyna losowe kontrole podatników?

Najważniejsze jest zachowanie spokoju. Jeśli urząd wybierze deklarację do kontroli, warto regularnie sprawdzać konto podatkowe online i upewnić się, że dane kontaktowe są aktualne.

Dobrą praktyką jest także przechowywanie wszystkich dokumentów potwierdzających dochody, wydatki i odliczenia podatkowe. Dzięki temu, jeśli HMRC poprosi o dodatkowe wyjaśnienia, odpowiedź będzie szybka i bezproblemowa.

W zdecydowanej większości przypadków sytuacja kończy się jedynie krótkim opóźnieniem w rozpatrzeniu deklaracji. HMRC rozpoczyna losowe kontrole podatników przede wszystkim po to, by wzmacniać bezpieczeństwo systemu, a nie karać uczciwie rozliczające się osoby.

 

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Jazda po lekach w UK – za co możesz stracić prawo jazdy? (Przewodnik)

Polacy w UK często nie zdają sobie sprawy, że brytyjskie prawo podchodzi do leków znacznie bardziej rygorystycznie niż polskie.
Praca i finanse

HMRC wysyła czeki ze zwrotem podatku. Setki tysięcy osób ich nie odbiera

Dlaczego HMRC wysyła czeki ze zwrotem podatku? Jak i gdzie zgłosić się po należny zwrot podatku i ile lat wstecz można to zrobić?
UK

Niemcy uruchomiły dodatkowe fotoradary. O czym kierowcy powinni wiedzieć?

13 kwietnia w całych Niemczech uruchomiono dodatkowe fotoradary w związku z tzw. „tygodniem prędkości”.
UK

Reforma szkolnych obiadów. Co będzie w stołówkach od września 2027?

Reforma szkolnych obiadów w Anglii oznacza jedną z największych...
Podróże i turystyka

Nowe przepisy uderzają w rodziny imigrantów. Dziecka nie wpuszczono na lot do UK

Ochrona lotniska nie wpuściła na lot do UK 9-letniego chłopca urodzonego w Wielkiej Brytanii.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie