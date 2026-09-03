Już w tym miesiącu wielu mieszkańców Wysp może podziewać się listów z HMRC
Już w tym miesiącu wielu mieszkańców Wysp może podziewać się listów z HMRC / fot. Shutterstock
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Milion osób dostanie listy z HMRC. Należą im się pieniądze

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Prawie milion osób w Wielkiej Brytanii otrzyma listy z HMRC z informacją o tym, że są uprawnione do (średnio) 53 funtów.

Mieszkańcy Wysp o niskich dochodach dostaną listy z HMRC informujące ich o tym, że należą im się pieniądze. Dotyczy to osób, które nie skorzystały z ulg podatkowych. Aż 75 proc. z nich stanowią kobiety.

Listy z HMRC trafią do miliona osób

Były minister ds. emerytur, Steve Webb ostrzegł, że istnieje ogromne ryzyko, iż listy z HMRC zostaną odebrane przez adresatów jako próba oszustwa.

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Proces przekazywania tych płatności właściwym osobom będzie niezwykle bolesny i istnieje realne ryzyko ich niewykorzystania. Większość ludzi nie ma pojęcia o tym problemie i może z podejrzliwością patrzeć na list z HMRC z ofertą pieniędzy. Niektórzy mogą podejrzewać, że to oszustwo. Skuteczna komunikacja jest kluczowa, aby mieć pewność, że ludzie otrzymają należne im pieniądze – powiedział Webb.

Kampania dotycząca listów z HMRC rozpoczyna się w tym miesiącu i ma potrwać do 2027 roku.

Wiele osób nie wie, że traci ulgi podatkowe

Ze względu na lukę w przepisach dotyczących ulg podatkowych osoby zarabiające mniej niż kwota wolna od podatku mogą zostać automatycznie zapisane do pracowniczego programu emerytalnego. Mimo że niesłusznie nie otrzymują ulgi podatkowej od składek emerytalnych.

Dzieje się tak, ponieważ wiele pracowniczych programów emerytalnych potrąca składki emerytalne z wynagrodzenia pracownika przed wypłatą. To z kolei przekłada się na to, że pracownik będzie korzystał z ulgi podatkowej od tych składek, otrzymując niższy dochód, a tym samym płacąc niższy podatek dochodowy. Stwarza problemy osobom zarabiającym od 10 000 do 12 570 funtów rocznie.

Automatyczne zapisywanie do pracowniczego programu emerytalnego zaczyna obowiązywać, gdy zarabiamy 10 000 funtów lub więcej rocznie, ale kwota wolna od podatku wynosi 12 570 funtów.

Oznacza to, że, jeśli zarabiamy pomiędzy tymi dwiema kwotami, a nasz pracodawca korzysta z systemu Net Pay Arrangement, tracimy ulgę podatkową od składek emerytalnych. Ponieważ nie ma podatku dochodowego, od którego można by je odliczyć.

Osoby, które nie spodziewają się kontaktu ze strony HMRC, mogą listy z urzędu traktować podejrzliwie
Osoby, które nie spodziewają się kontaktu ze strony HMRC, mogą listy z urzędu traktować podejrzliwie / fot. Shutterstock

Jak otrzymamy pieniądze z HMRC?

Rzecznik HMRC powiedział: „Klienci nie muszą składać wniosku ani się z nami kontaktować. Prześlemy im informacje o tym, jak otrzymać płatność pocztą lub na ich internetowe konto podatkowe. Wiemy, że niektórzy mogą być ostrożni w przypadku nieoczekiwanego kontaktu. Dlatego zapewniamy jasne informacje o tym, czego się spodziewać i jak zweryfikować autentyczność kontaktu. Klienci mogą sprawdzić autentyczność listu na stronie GOV.UK. Powinni odpowiadać wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów HMRC. Nigdy nie będziemy prosić o podanie hasła, kodu PIN ani o przekazanie pieniędzy.”

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