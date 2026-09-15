Znasz wysokość swojej przyszłej emerytury? HMRC pomaga to sprawdzić

Co ósma osoba dorosła nigdy nie sprawdzała wysokości swojej przyszłej emerytury. Dzięki aplikacji HMRC może to zrobić i uzupełnić składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance).

15 września zaczął się Tydzień Świadomości Emerytalnej (Pension Awareness Week) i potrwa do 18 września. W jego ramach HMRC zachęca mieszkańców Wysp, aby skorzystali z darmowej aplikacji i strony internetowej Tax Confident.

Wysokość przyszłej emerytury

Nowe badania przeprowadzone przez HMRC ujawniają, że co ósma dorosła osoba (12,5 proc.) nigdy nie sprawdzała prognozy swojej emerytury państwowej. Przy czym osoby w wieku 45–54 lat częściej niż przedstawiciele jakiejkolwiek innej grupy wiekowej nigdy tego nie robiły. Mimo że jest to kluczowy moment na planowanie emerytury.

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Natomiast prawie jedna trzecia osób sprawdziła już wysokość swojej państwowej emerytury za pośrednictwem aplikacji HMRC lub strony internetowej. Dzięki czemu uzyskała jasny obraz tego, czego może się spodziewać kończąc pracę zawodową.

Do częstych powodów odkładania tej sprawy na później należą:

przekonanie, że emerytura jest zbyt odległą perspektywą, by o niej myśleć (26 proc.),

obawa przed utratą informacji o składkach emerytalnych z poprzednich miejsc pracy (24 proc.)

niepokój o wpływ przerw w karierze zawodowej na wysokość świadczeń (20 proc.).

Niektórzy przyznają, że najzwyczajniej nie wiedzą, jak sprawdzić wysokość przyszłej emerytury (9,5 proc.) lub uważają ten proces za zbyt skomplikowany (5 proc.). Podczas gdy 17 proc. twierdzi, że myśli o emeryturze tylko w kluczowych momentach finansowych, takich jak początek nowego roku podatkowego.

Myrtle Lloyd, dyrektor ds. obsługi klienta w HMRC, powiedziała:

– Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby sprawdzić prognozę swojej państwowej emerytury. Sprawdzenie prognozy w aplikacji HMRC zajmuje zaledwie kilka minut, ale może znacząco wpłynąć na poczucie przygotowania do przyszłości. Niezależnie od tego, czy do emerytury pozostały dziesięciolecia, czy jest ona tuż za rogiem, zachęcam wszystkich do sprawdzenia prognozy i zastanowienia się, czy mogą już teraz podjąć działania zwiększające ich przyszłe świadczenia.

Jak sprawdzić prognozowaną wysokość State Pension?

Aplikacja HMRC umożliwia użytkownikom sprawdzenie prognozy emerytury państwowej. A także ewentualnych braków w historii składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance) oraz ich uzupełnienie.

Za sprawą aplikacji można również sprawdzić swój kod podatkowy, szczegóły dotyczące systemu PAYE (poboru podatku od wynagrodzeń), historię zatrudnienia. A także dane dotyczące rozliczeń w systemie Self Assessment. Pozwala to uzyskać pełniejszy obraz sytuacji finansowej przed przejściem na emeryturę.

Strona internetowa HMRC „Tax Confident” oferuje wskazówki dotyczące praktycznych kwestii podatkowych związanych z emeryturą. W tym informacji o tym, jak państwowa emerytura jest traktowana jako dochód podlegający opodatkowaniu. A także jak rozliczać podatki w przypadku jednoczesnej pracy i pobierania emerytury. Wyjaśnia też kwestie związane z oszczędnościami, inwestycjami i podatkiem od spadków w okresie emerytalnym.