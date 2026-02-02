Większy zwrot podatku w Wielkiej Brytanii przez niedopracowany system
fot. Shutterstock
HMRC zwróciło 46,3 mln funtów osobom, które nadpłaciły podatki

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Jak pokazują rządowe dane – HMRC zwróciło 46,3 mln funtów nadpłaconego podatku emerytalnego. Stało się tak w ciągu trzech miesięcy od października do grudnia 2025 roku.

Emeryci po raz pierwszy w roku podatkowym elastycznie korzystają ze swoich oszczędności emerytalnych. Jednak HMRC nadal zawyża im podatki, średnio ponad 3300 funtów na wniosek.

Nadpłacony podatek emerytalny

Zgodnie z obowiązującymi zasadami osoby powyżej 55. roku życia mogą bez obciążenia podatkowego pobrać pierwsze 25 proc. swojego funduszu emerytalnego. Jednak każda następna wypłata jest już traktowana jako dochód i opodatkowana. W przypadku natomiast, gdy wypłacana jest jednorazowo duża kwota, system automatycznie kwalifikuje ją jako dochód z jednego miesiąca i aktywuje kod „Month 1”.

Nadpłata podatku powstaje wtedy, gdy system HMRC kwalifikuje pierwszą wypłatę do jednorazowego dochodu. I nie uwzględnia przy tym rocznego limitu podatkowego. Wtedy podatek nalicza się według wyższej stawki tymczasowej.

Okazuje się, że w wyniku tej zasady w czwartym kwartale 2025 roku HMRC zwróciło 46,3 mln funtów nadpłaconego podatku. Natomiast w trzecim kwartale było to 48,6 mln funtów.

W czwartym kwartale 13 652 osoby otrzymały zwrot nadpłaconego podatku. A średni zwrot na osobę oszczędzającą wyniósł około 3388 funtów.

Zazwyczaj można wypłacić do 25 proc. swojej emerytury bez podatku od ukończenia 55. roku życia
Zazwyczaj można wypłacić do 25 proc. swojej emerytury bez podatku od ukończenia 55. roku życia / fot. Shutterstock

Zawyżony podatek przez mało spójny system

Ryzyko naliczenia zawyżonego podatku pojawia się wtedy, gdy urząd HMRC potraktuje pierwszą wypłatę emerytalną tak, jakby miała być kontynuowana co miesiąc. Nawet jeśli dana osoba nie dokona żadnych kolejnych wypłat w danym roku podatkowym.

Jak już wspomnieliśmy – zgodnie z zasadami swobody pobierania emerytur wprowadzonymi w 2015 roku zazwyczaj można wypłacić do 25 proc. swojej emerytury bez podatku od ukończenia 55. roku życia. Następnie od pozostałych 75 proc. zostanie naliczona standardowa stawka podatku dochodowego.

Od 2015 roku osoby mające nadmiernie opodatkowane wypłaty emerytalne odzyskały ponad 1,5 miliarda funtów.

Jak ubiegać się o zwrot podatku

Jeśli zależy nam na szybszym zwrocie nadpłaconego podatku, należy wypełnić jeden z trzech formularzy. Są to:

P55: Jeśli korzystaliśmy z elastycznego dostępu do emerytury, ale wybraliśmy wszystkich oszczędności emerytalnych.
P53Z: Jeśli wybraliśmy wszystkie swoje oszczędności emerytalne.
P50Z: Jeśli wybraliśmy wszystkie oszczędności emerytalne i nie pracujemy.

Jednak nawet gdy wypełnimy formularza, urząd powinien automatycznie skorygować kod podatkowy i zwrócić nadpłatę po zakończeniu roku podatkowego.

HMRC podjęło kroki w celu przyspieszenia spłat, ale dane jasno pokazują, że zasadniczy problem systemu pozostaje nierozwiązany.

