Jak działa „No claims discount” w ubezpieczeniu samochodu

W Wielkiej Brytanii No Claims Discount (NCD), nazywany też No Claims Bonus (NCB), przelicza się na podstawie liczby pełnych lat jazdy bez zgłoszonej szkody. W przeciwieństwie do Polski, nie ma procentowej tabeli sztywno ustalonej dla każdej ubezpieczalni. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w UK ma własną tabelę zniżek (tzw. NCD scale). Jednak mechanizm ich naliczania, utraty i przeliczania opiera się na uniwersalnych zasadach. Prezentujemy je poniżej.

Skala zniżek No Claims Discount

Zniżka rośnie z każdym pełnym, ukończonym rokiem polisy bez zgłoszenia szkody. Przerwanie polisy przed upływem 12 miesięcy oznacza brak naliczenia kolejnego roku.

Przeciętna skala zniżek w UK wygląda następująco:

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1 rok ok. 25% – 30%

2 lata ok. 35% – 40%

3 lata ok. 45% – 50%

4 lata ok. 55% – 60%

5 lat i więcej ok. 60% – 65%

9+ lat do 70% – 75% (tylko u niektórych frim)

Większość ubezpieczycieli nakłada limit (tzw. cap) i po osiągnięciu 5 lub 9 lat zniżka przestaje rosnąć, ale zostaje zachowana na maksymalnym poziomie.

Jak przelicza się zniżki po stłuczce?

Jeśli nie masz wykupionej ochrony zniżek (Protected No Claims Bonus) i zgłosisz szkodę z własnej winy, nie tracisz od razu wszystkich zniżek. Brytyjski rynek stosuje system „kroku w tył” (Step-back system). Zazwyczaj jedno zgłoszenie cofa cię o 2 lata w tabeli. Czyli tracisz 2 lata z uzbieranych lat bezwypadkowej jazdy.

Warto pamiętać, że nawet jeśli dodatkowo płaci się ochronę zniżek, to w razie szkody, ubezpieczenie i tak podrożeje. Pomimo tego, że nie stracisz zniżek. Mechanizm ten wyjaśniamy w tekście: Miałeś stłuczę? Zapłacisz wyższą stawkę za ubezpieczenie.

Co NIE wpływa na utratę zniżek?

Są sytuacje, kiedy nie stracisz zniżek, pomimo zgłaszania szkody. Są to:

Szkoda z winy innego kierowcy – ubezpieczyciel odzyska koszty od firmy ubezpieczeniowej sprawcy.

Wymiana lub naprawa szyby (Windscreen claim): Zgłoszenia dotyczące uszkodzeń szyb kamieniem są wyłączone z systemu utraty NCD.

Uderzenie przez nieubezpieczonego sprawcę. Wiele dużych firm (np. Aviva czy AXA UK) oferuje tzw. Uninsured Driver Promise. Jeśli podasz dane i rejestrację sprawcy, nie stracisz zniżek.

Czy No Claims Discount przechodzi do innego ubezpieczyciela?

Gdy zmieniasz ubezpieczyciela, zniżki powinny przejść do nowej firmy. Jednak nie wszystkie firmy mają taką samą skalę i czasem nie wszystkie lata przechodzą. Np. jedno ubezpieczenie ma maksymalną ilość lat 5. Jeśli przechodzisz z istniejącymi 9 latami zniżek, zaliczone zostanie Ci pięć. Ilość lat widnieje na twojej starej polisie i to powinno wystarczyć nowej ubezpieczalni. Jeśli nie stary ubezpieczyciel ma obowiązek wystawić Ci certyfikat potwierdzający liczbę lat (NCD Proof), który akceptuje nowy dostawca.

Maksymalne lista lat akceptowanych przez brytyjskich ubezpieczycieli

Saga (Standard, Plus, Select): Requires 9 years claim-free for maximum discount.

Direct Line (Comprehensive, Essentials, Premier): Requires 9 years claim-free for maximum discount.

Esure / First Alternative: Requires 20 years claim-free for maximum discount.

Sheilas’ Wheels: Requires 20 years claim-free for maximum discount.

LV= (Allianz): Requires 9 years claim-free for maximum discount.

The AA (Gold, Silver, Platinum): Requires 9 years claim-free for maximum discount.

Tesco Insurance: Requires 9 years claim-free for maximum discount.

Churchill: Requires 9 years claim-free for maximum discount.

NFU Mutual: Requires 7 years claim-free for maximum discount.