Jak działa „No claims discount” w ubezpieczeniu samochodu

W Wielkiej Brytanii No Claims Discount (NCD), nazywany też No Claims Bonus (NCB), przelicza się na podstawie liczby pełnych lat jazdy bez zgłoszonej szkody. W przeciwieństwie do Polski, nie ma procentowej tabeli sztywno ustalonej dla każdej ubezpieczalni. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w UK ma własną tabelę zniżek (tzw. NCD scale). Jednak mechanizm ich naliczania, utraty i przeliczania opiera się na uniwersalnych zasadach. Prezentujemy je poniżej.
Skala zniżek No Claims Discount
Zniżka rośnie z każdym pełnym, ukończonym rokiem polisy bez zgłoszenia szkody. Przerwanie polisy przed upływem 12 miesięcy oznacza brak naliczenia kolejnego roku.
Przeciętna skala zniżek w UK wygląda następująco:
1 rok ok. 25% – 30%
2 lata ok. 35% – 40%
3 lata ok. 45% – 50%
4 lata ok. 55% – 60%
5 lat i więcej ok. 60% – 65%
9+ lat do 70% – 75% (tylko u niektórych frim)
Większość ubezpieczycieli nakłada limit (tzw. cap) i po osiągnięciu 5 lub 9 lat zniżka przestaje rosnąć, ale zostaje zachowana na maksymalnym poziomie.
Jak przelicza się zniżki po stłuczce?
Jeśli nie masz wykupionej ochrony zniżek (Protected No Claims Bonus) i zgłosisz szkodę z własnej winy, nie tracisz od razu wszystkich zniżek. Brytyjski rynek stosuje system „kroku w tył” (Step-back system). Zazwyczaj jedno zgłoszenie cofa cię o 2 lata w tabeli. Czyli tracisz 2 lata z uzbieranych lat bezwypadkowej jazdy.
Warto pamiętać, że nawet jeśli dodatkowo płaci się ochronę zniżek, to w razie szkody, ubezpieczenie i tak podrożeje. Pomimo tego, że nie stracisz zniżek. Mechanizm ten wyjaśniamy w tekście: Miałeś stłuczę? Zapłacisz wyższą stawkę za ubezpieczenie.
Co NIE wpływa na utratę zniżek?
Są sytuacje, kiedy nie stracisz zniżek, pomimo zgłaszania szkody. Są to:
- Szkoda z winy innego kierowcy – ubezpieczyciel odzyska koszty od firmy ubezpieczeniowej sprawcy.
- Wymiana lub naprawa szyby (Windscreen claim): Zgłoszenia dotyczące uszkodzeń szyb kamieniem są wyłączone z systemu utraty NCD.
- Uderzenie przez nieubezpieczonego sprawcę. Wiele dużych firm (np. Aviva czy AXA UK) oferuje tzw. Uninsured Driver Promise. Jeśli podasz dane i rejestrację sprawcy, nie stracisz zniżek.
Czy No Claims Discount przechodzi do innego ubezpieczyciela?
Gdy zmieniasz ubezpieczyciela, zniżki powinny przejść do nowej firmy. Jednak nie wszystkie firmy mają taką samą skalę i czasem nie wszystkie lata przechodzą. Np. jedno ubezpieczenie ma maksymalną ilość lat 5. Jeśli przechodzisz z istniejącymi 9 latami zniżek, zaliczone zostanie Ci pięć. Ilość lat widnieje na twojej starej polisie i to powinno wystarczyć nowej ubezpieczalni. Jeśli nie stary ubezpieczyciel ma obowiązek wystawić Ci certyfikat potwierdzający liczbę lat (NCD Proof), który akceptuje nowy dostawca.
Maksymalne lista lat akceptowanych przez brytyjskich ubezpieczycieli
- Saga (Standard, Plus, Select): Requires 9 years claim-free for maximum discount.
- Direct Line (Comprehensive, Essentials, Premier): Requires 9 years claim-free for maximum discount.
- Esure / First Alternative: Requires 20 years claim-free for maximum discount.
- Sheilas’ Wheels: Requires 20 years claim-free for maximum discount.
- LV= (Allianz): Requires 9 years claim-free for maximum discount.
- The AA (Gold, Silver, Platinum): Requires 9 years claim-free for maximum discount.
- Tesco Insurance: Requires 9 years claim-free for maximum discount.
- Churchill: Requires 9 years claim-free for maximum discount.
- NFU Mutual: Requires 7 years claim-free for maximum discount.
- Hastings Direct: Requires 9 years claim-free for maximum discount