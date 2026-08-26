Miałeś stłuczkę? Zapłacisz wyższą składkę. Nawet jeśli płacisz za ochronę zniżek!

Firmy ubezpieczeniowe pobierają dodatkowe opłaty za ochronę zniżek za bezszkodową jazdę – tzw. Protected No Claims Bonus. Specjaliści ostrzegają jednak, że jeśli spowodujemy stłuczkę czy wypadek, przed wzrostem składki żadne ubezpieczenie nas nie ochroni. Mimo to najczęściej warto płacić za ochronę zniżek!

„No-claims discount” czyli zniżka przysługująca kierowcom, którzy skutecznie unikają wypadków i stłuczek, może sięgać nawet 70 procent. Wielu kierowców niesłusznie wierzy, że jeśli wykupią ubezpieczenie od utraty zniżek, wysokość ich corocznej opłaty zostanie zamrożona na stałym poziomie. Wielu ekspertów ubezpieczeniowych twierdzi jednak, że konsumenci wykupują droższe polisy nie wiedząc, co tak naprawdę one obejmują.

Protected No Claims Bonus – ochrona zniżek to fikcja?

W Wielkiej Brytanii wykupienie ochrony zniżek (Protected No Claims Bonus / Protected NCD) nie oznacza zamrożenia ceny ubezpieczenia po stłuczce. Wielu kierowców nie zdaje sobie z tego sprawy i najczęściej dowiadują się o tym, gdy przedłużają polisę po wypadku. Chodzi o to, że nawet jeśli zachowujemy zniżki, to polisa drożeje, bo mieliśmy wypadek.

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Jak to działa w brytyjskim systemie?

Ubezpieczyciele w UK wyliczają ostateczny koszt polisy (Premium) w dwóch oddzielnych krokach.

Najpierw jest kalkulacja składki bazowej (Base Premium). Ta składka po zgłoszeniu kolizji (nawet nie z Twojej winy) będzie wyższa, bo trafiasz do grupy kierowców o wyższym ryzyku. Ubezpieczyciel podnosi więc cenę wyjściową polisy, np. z £500 na £900.

Drugi krok to zastosowanie zniżki (NCD). Ochrona zniżek sprawia, że zachowujesz swój wypracowany procent rabatu (np. 60% za 5 lat bezszkodowej jazdy). W efekcie Twój zachowany rabat (60%) zostanie naliczony od nowszej, znacznie wyższej stawki bazowej.

Przykład działania ochrony zniżek po stłuczce:

Przed stłuczką: Składka bazowa £500 – 60% zniżki = płacisz £200

Po stłuczce: Składka bazowa £1000 – 60% zniżki = płacisz £400

Mimo aktywnej ochrony zapłacisz więcej niż rok wcześniej, ale wciąż mniej, niż gdybyś całkowicie stracił zniżki (wtedy zapłaciłbyś pełne £1000).

Warto wiedzieć, że ochrona zniżek zazwyczaj pozwala na maksymalnie 2 szkody w ciągu 3 lat. Przekroczenie tego limitu powoduje bezpowrotną utratę wypracowanych lat zniżek.

Zatajenie stłuczki nic nie da

Każde zdarzenie trzeba zgłosić. Masz prawny i kontraktowy obowiązek poinformować ubezpieczyciela o każdej kolizji w ciągu ostatnich 5 lat – nawet jeśli szkoda była minimalna, nikt nie ucierpiał i płaciłeś za naprawę z własnej kieszeni. Wszystkie stłuczki trafiają do centralnej brytyjskiej bazy danych (Claims and Underwriting Exchange).

Ukrycie kolizji przed nowym ubezpieczycielem przy szukaniu ofert na portalach typu MoneySuperMarket czy GoCompare grozi unieważnieniem polisy.

Jeśli chcesz sprawdzić, jak dokładnie dana linia ubezpieczeniowa traktuje ochronę zniżek, warto zapoznać się z oficjalnymi poradnikami konsumenckimi na brytyjskiej stronie rządowej MoneyHelper lub niezależnego serwisu MoneySavingExpert.