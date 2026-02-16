Jak uniknąć kar od HMRC za krypto? Prosty przewodnik po nowych przepisach

W zeszłym tygodniu na platformie X, HMRC ostrzegło posiadaczy kryptowalut o nadchodzących karach, jak podał portal Birmingham Live. Dla wielu rynek kryptowalut to nadal strefa wolna od podatku, jednak HMRC zamierza ściągnąć podatek od krypto i ma do tego coraz więcej narzędzi. Przeczytaj jak się rozliczyć, aby nie mieć problemów.

Rozliczanie kryptowalut w Wielkiej Brytanii stało się w 2026 roku znacznie bardziej rygorystyczne ze względu na wprowadzenie Cryptoasset Reporting Framework (CARF). Od 1 stycznia 2026 r. giełdy mają obowiązek raportowania danych użytkowników bezpośrednio do HMRC.

Oto kompletny przewodnik, jak podejść do tematu, aby spać spokojnie.

Dwa rodzaje podatków: CGT vs Income Tax

To najważniejszy podział od którego należy zacząć. HMRC patrzy na to, skąd masz krypto i co z nimi robisz. Możliwe są dwa scenariusze:

Zarabiasz w krypto za wykonanie jakiejś pracy (Income Tax) Handlujesz lub przekazujesz kryptowalutę innym osobom (Capital Gains Tax)

Pozbywasz się krypto – płacisz Capital Gains Tax – podatek od zysków kapitałowych

To najczęściej występujący scenariusz. Dotyczy osób posiadających konta na giełdach kryptowalutowych oraz posiadających kryptowaluty i używajacych ich jako środka płatniczego. W tym przypadku podatek płacisz, gdy „pozbywasz się” (disposal) kryptowaluty. Ważna uwaga: dla HMRC zdarzeniem podatkowym jest nie tylko sprzedaż krypto! Jest to najczęstsze źródło nieporozumień. Bowiem zdaniem księgowych z firmy Admiral Tax, która rozlicza kryptowaluty, większość trejderów nawet nie podejrzewa, że podatkiem objęte są także transakcje wymiany jednej kryptowaluty na drugą! Dokonują oni setek takich transakcji, jednak przy rozliczeniu kryptowalut je pomijają co jest błędem.

Sprzedaż krypto za funty (GBP) lub inną walutę tradycyjną.

Wymiana jednej kryptowaluty na drugą (np. BTC na ETH – to częsty błąd, to nie jest neutralne podatkowo!).

Płacenie kryptowalutą za towary lub usługi.

Podarowanie krypto komuś innemu (chyba że to małżonek/partner cywilny).

Zdaniem księgowych z firmy Admiral Tax większość osób zajmujących się kryptowalutami w ogóle nie bierze pod uwagę

Stawki CGT na rok 2025/26

18% dla osób w podstawowym progu podatkowym (Basic Rate).

24% dla osób w wyższym progu (Higher/Additional Rate).

Kwota wolna (Annual Exempt Amount): Tylko £3,000 na rok.

Straciłeś na krypto – czy należy się rozliczać

Jeśli straciłeś na krypto, koniecznie to zgłoś – doradza Admiral Tax. Straty mogą obniżyć podatek od zysków z innych aktywów, a jeśli nie masz żadnego podatku do zapłaty, możesz je „przenosić” na przyszłe lata. Realnie strata z tego roku, może obniżyć podatek do zapłaty w kolejnym roku lub latach. W efekcie rozliczysz krypto zgodnie z przepisami, ale nie zapłacisz podatku.

Zarabiasz w krypto – płacisz Income Tax – Podatek dochodowy

Gdy otrzymujesz krypto jako formę zarobku, musisz od niej zapłacić podatek Income Tax. Dotyczy to:

Stakingu i Miningu: Nagrody są traktowane jak dochód w momencie ich otrzymania (według wartości rynkowej w GBP w tym dniu).

Airdropów: Jeśli otrzymałeś je w zamian za jakąś usługę lub akcję.

Wynagrodzenia: Jeśli pracodawca płaci Ci w krypto.

Co musisz zgłosić i kiedy?

Rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. Masz czas do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego (np. za rok 2025/26 rozliczasz się do 31 stycznia 2027). Rozliczenia dokonujesz na formularzu self-assessment.

Jeśli jesteś trejderem, podatek płacisz tylko od zysków i to powyżej £3,000 (zakładając, że nie masz innych źródeł podatku CGT)

Jeśli zarabiałeś w krypto, zarobek ten dolicza się do innych zarobków z danego roku podatkoweg.

Nowości w 2026 roku (CARF)

Od stycznia 2026 brytyjskie i międzynarodowe giełdy (jak Coinbase, Binance czy Kraken) muszą zbierać od Ciebie:

Numer National Insurance (NIN).

Potwierdzenie rezydencji podatkowej.

Dokładną historię transakcji.

HMRC będzie automatycznie porównywać te dane z Twoim zeznaniem podatkowym. Jeśli dane się nie pokryją, system automatycznie wyśle „nudge letter” (list przypominający) lub nałoży karę (do £300 za błędne dane).

Jak się przygotować?

Ewidencja: Pobierz historię transakcji (CSV/API) ze wszystkich giełd i portfeli (także tych prywatnych jak Ledger/MetaMask). Przy dużej ilości transakcji ręczne liczenie jest niemożliwe. Użyj programów typu Koinly, CoinTracker lub Blockpit – generują one gotowy raport zgodny z zasadami HMRC.