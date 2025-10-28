Kwota wolna od podatku dla emerytów w górę. Pod petycją podpisali się tysiące Brytyjczyków!

Kwota wolna od podatku dla emerytów może wkrótce znacząco wzrosnąć. W Wielkiej Brytanii trwa rosnąca presja społeczna na rząd, by zwiększyć próg wolny od podatku aż do 25 140 funtów rocznie. Petycja w tej sprawie, złożona w Parlamencie, zdobywa coraz więcej podpisów i – jak podkreślają jej autorzy – ma na celu „przywrócenie sprawiedliwości podatkowej dla osób starszych”.

Pomysłodawcy petycji domagają się, by kwota wolna od podatku dla emerytów została podwojona w stosunku do obecnego poziomu. Dziś standardowy próg wynosi 12 570 funtów. Natomiast jego przekroczenie oznacza obowiązek zapłaty podatku dochodowego. „Chcemy, aby rząd wprowadził nowy kod podatkowy dla emerytów, który zapewni im wyższy limit zwolniony z podatku” – napisano w uzasadnieniu wniosku.

- Advertisement -

Obywatelska inicjatywa i głos emerytów

Jak podkreślają autorzy inicjatywy, wielu seniorów, którzy pobierają jedynie skromną państwową emeryturę i niewielkie świadczenia z zakładów pracy, jest obecnie „niesprawiedliwie opodatkowanych”. Ich zdaniem to właśnie osoby o najniższych dochodach najbardziej odczuwają skutki inflacji i rosnących kosztów życia. Dlatego system podatkowy nie powinien dodatkowo ich obciążać.

Tysiące podpisów i rosnąca presja

Petycję poparło już ponad 1 100 osób. Zdobywa również rozgłos. Dlatego liczba podpisów stale rośnie. Po osiągnięciu progu 10 000 podpisów rząd będzie musiał oficjalnie odpowiedzieć na żądania obywateli. Natomiast przy 100 000 podpisach sprawa może trafić pod debatę w Parlamencie.

Rząd Partii Pracy, który w ostatnich tygodniach mierzy się z krytyką dotyczącą rosnących obciążeń fiskalnych, nie komentuje na razie pomysłu. Jednak – jak wskazują brytyjskie media – presja społeczna w tej sprawie może szybko wzrosnąć. Zwłaszcza że liczba emerytów w Wielkiej Brytanii przekroczyła już 12 milionów. Natomiast wielu z nich żyje na granicy ubóstwa.

Dlaczego to takie ważne?

Wielu ekspertów podatkowych podkreśla, że podniesienie kwoty wolnej od podatku dla emerytów mogłoby realnie poprawić sytuację finansową osób starszych. Dodatkowo ograniczy liczbę przypadków, w których seniorzy muszą płacić podatek od części swoich skromnych dochodów.

Obecnie bowiem świadczenia z tytułu państwowej emerytury wliczane są do dochodu podlegającego opodatkowaniu. Natomiast podatek jest często automatycznie potrącany z prywatnych świadczeń emerytalnych. „W praktyce wielu starszych obywateli musi oddawać fiskusowi część pieniędzy, które i tak ledwie wystarczają na rachunki” – komentują doradcy finansowi cytowani przez BBC.

Kwota wolna od podatku dla emerytów w górę? Rząd pod presją

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że „analizuje sytuację emerytów w kontekście systemu podatkowego”. Jednak nie potwierdziło, by rząd planował wprowadzenie zmian. Coraz więcej organizacji społecznych apeluje o działania. Argumentują, że wzrost kosztów życia – zwłaszcza energii, żywności i opieki zdrowotnej – sprawia, że utrzymanie się z obecnej emerytury jest coraz trudniejsze.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku dla emerytów mogłoby więc stać się jednym z najważniejszych tematów politycznych nadchodzących miesięcy. Dla wielu Brytyjczyków to nie tylko kwestia liczb. To również sprawa poczucia godności i sprawiedliwości wobec tych, którzy przez lata pracowali na system, z którego dziś sami próbują przetrwać.