Londyn czeka skwar! Fala upałów uderzy już pod koniec maja

Po kilku dniach szarej, deszczowej aury pogoda w Londynie mocno się zmieni. Szykuje się wyraźne ocieplenie. Tak obiecujące są prognozy BBC Weather oraz specjalistów z Netweather.

W stolicy fala upałów rozpocznie się w piątek 30 maja i potrwa aż do niedzieli, 8 czerwca. W tym czasie Londyn ma osiągnąć temperatury dochodzące do 28°C. Dla mieszkańców oznacza to diametralną zmianę – od mokrej wiosny do letniego klimatu w zaledwie kilka dni.

Pogoda w Londynie da popalić – kulminacja upałów już wkrótce

Chociaż fala upałów rozpocznie się już w najbliższy piątek, ten dzień będzie jeszcze wietrzny. Dopiero w godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do około 23°C. W sobotę, 31 maja, niebo może być początkowo pochmurne, jednak w miarę upływu dnia słupki rtęci podskoczą do około 25°C.

Kolejne dni – od niedzieli, 1 czerwca, do czwartku, 5 czerwca – zapowiadają się bardzo podobnie: będą dominować słoneczne przejaśnienia oraz lekki wiatr. W piątek, 6 czerwca, mogą pojawić się chwilowe opady deszczu, jednak temperatura utrzyma się na wysokim poziomie.

Na weekend 7–8 czerwca prognozy są wyjątkowo optymistyczne. Netweather przewiduje w pełni słoneczną i suchą aurę, z temperaturami sięgającymi 26°C w sobotę i nawet 28°C w niedzielę. To będzie kulminacyjny moment fali upałów.

Kapryśna wiosna przed letnim przebłyskiem – południe z szansą na słońce

W dłuższej perspektywie należy spodziewać się zmiennej pogody. Nad Wielką Brytanią będą przemieszczać się atlantyckie systemy pogodowe, przeplatane suchymi i słonecznymi okresami. Północno-zachodnia część kraju znajdzie się pod wpływem bardziej wilgotnych warunków, a południe i południowy wschód mają największe szanse na suchą i ciepłą pogodę.

Temperatury w większości regionów będą utrzymywać się na poziomie zbliżonym do średniej sezonowej lub lekko ją przekraczać. Szczególnie na południowym obszarze kraju możliwe jest wystąpienie gorących okresów z temperaturami powyżej normy.

Zanim jednak pogoda w Londynie rozkwitnie pełnym słońcem, mieszkańcy będą musieli przetrwać wilgotny epizod. Przed rozpoczęciem fali upałów pogoda pozostanie kapryśna.

Jak przetrwać upał? Proste zasady na gorące dni

Podczas upałów należy unikać bezpośredniego słońca w najgorętszych porach dnia, czyli między 11 a 17. W tym czasie najlepiej pozostać w cieniu lub w klimatyzowanych pomieszczeniach. Należy również nosić lekką, przewiewną odzież w jasnych kolorach oraz nakrycie głowy chroniące przed przegrzaniem. Nie zapomnij o kremie z filtrem UV.

Nawadniaj się. W upalne dni trzeba pić więcej wody niż zwykle – minimum 2 litry dziennie, a przy wysiłku fizycznym jeszcze więcej. Unikaj napojów zawierających kofeinę i alkohol, ponieważ one mogą doprowadzić do odwodnienia. Dobrym nawykiem jest schładzanie ciała chłodnymi prysznicami lub mokrymi okładami oraz ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz do godzin porannych albo wieczornych.