Migracja do Universal Credit. Ministerstwo obiecało ochronę świadczeniobiorców

W związku z tym, że część dotychczasowych zasiłków zostanie zlikwidowana w ramach procesu migracji do Universal Credit, rząd obiecał ochronę świadczeniobiorców, aby nie ponieśli strat.

Likwidacja starych zasiłków (tzw. legacy benefits) i całkowite przejście do Universal Credit nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Osoby, których dotyczy zmiana i które powinny złożyć wniosek o UC, otrzymały już odpowiednie pismo. Co istotne – w odpowiedzi na apele, Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) obiecało ochronę świadczeniobiorców, aby nie byli stratni na migracji.

Migracja do Universal Credit

W związku z tym, że dotychczasowe (stare) zasiłki dobiegają już końca, osoby, które je otrzymują, muszą przejść na Universal Credit. Niektóre ze starych świadczeń, jak Working Tax Credit, już oficjalnie wygasły.

Migracja do Universal Credit jest obowiązkowa, a świadczeniobiorcy otrzymują od Ministerstwa Pracy i Emerytur informację pisemną z konkretnym terminem, do którego powinni złożyć wniosek o UC.

Co bardzo istotne – tylko wtedy, gdy złożą wniosek o UC, otrzymają ochronę w procesie przejściowym (Transitional Protection). Gwarantuje ona, że nikt z nich nie będzie pokrzywdzony finansowo w wyniku migracji.

Na przykład – jeśli ktoś otrzymywał do tej pory 600 funtów miesięcznie z Tax Credit, ale w ramach Universal Credit kwalifikuje się tylko do 400 funtów, ochrona przejściowa zapewni mu dodatkowe 200 funtów.

Niestety osoby, które nie dotrzymają terminu podanego w piśmie dotyczącym migracji, stracą prawo do ochrony przejściowej.

Gwarancja Ministerstwa Pracy i Emerytur

Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło także, że ochrona osób ubiegających się o Universal Credit w ramach migracji jest priorytetem dla DWP. Przedstawiono również dodatkowe zabezpieczenia wprowadzone dla świadczeniobiorców objętych procesem.

Ponadto osoby, które przechodzą na UC ze starych zasiłków, przez dwa tygodnie po dokonaniu migracji nadal otrzymują stare świadczenia. W ten sposób DWP chce ułatwić przejście z dwutygodniowych wypłat na miesięczne.

Stephen Timms będący ministrem stanu ds. zabezpieczenia społecznego i niepełnosprawności w Ministerstwie Pracy i Emerytur zapewnił:

– Aby pomóc świadczeniobiorcom w ubieganiu się o Universal Credit, wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązania wspierające tych, którzy borykają się z dodatkowymi trudnościami… Środki te są częścią naszego szerszego zaangażowania na rzecz równości i integracji. Mają zagwarantować, że nikt nie będzie pokrzywdzony w dostępie do należnego mu wsparcia.

Pomoc w przejściu na Universal Credit

Rząd uruchomił szereg środków mających za zadanie pomóc np. osobom niepełnosprawnym w procesie migracji. Są to między innymi usługi związane z transmisją wideo dla użytkowników języka migowego oraz inne alternatywne opcje komunikacji.

Dodatkowe środki dla osób w trudnej sytuacji dotyczą proaktywnego kontaktu ze strony DWP. W tym także wizyt domowych w razie potrzeby, oraz wydłużonego czasu składania wniosków o Universal Credit. Ponadto uruchomiono także infolinię Move to UC oraz niezależną pomoc za pośrednictwem Citizens Advice.

Osoby, które nie są w stanie dotrzymać terminu określonego w piśmie o migracji, mogą kwalifikować się do „uzasadnionych dostosowań” ze strony DWP. Może to dotyczyć przedłużenia terminu lub wyznaczenia przedstawicieli dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zarządzać swoimi sprawami.