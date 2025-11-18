Mocne uderzenie zimy! Seria alertów przed śniegiem i mrozem

Od poniedziałku do soboty obowiązuje bursztynowy alert zdrowotny związany z mrozem i śniegiem. Największe uderzenie zimy odczują rejony na północnym-wschodzie, północnym-zachodzie, Yorkshire i Humber.

Met Office ostrzega mieszkańców Wysp przed uderzeniem zimy. Arktyczne powietrze skieruje się na południe, a do środy cała Wielka Brytania znajdzie się pod jego wpływem.

Obecnie biuro meteorologiczne wydało żółte ostrzeżenia przed śniegiem i mrozem dla Szkocji i północnej Anglii. Będą one obowiązywać do czwartku. Natomiast bursztynowy alert zdrowotny wydany przez Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) obowiązuje dla północnego-wschodu, północnego-zachodu oraz Yorkshire i Humber do piątku.

W tym tygodniu nastąpi mocne uderzenie zimy

W poniedziałek maksymalne temperatury w Wielkiej Brytanii wyniosły zaledwie od 3 do 9 stopni Celsjusza. Mimo że były zbliżone do średniej dla połowy listopada, to odczuwalność chłodu była znaczna ze względu na łagodniejsze warunki pogodowe w ubiegłym tygodniu.

Poniedziałkowa noc była – jak do tej pory – najzimniejszą nocą w tym sezonie jesiennym w Anglii z temperaturami poniżej zera sięgającymi -5,2 stopnia Celsjusza w Benson w hrabstwie Oxfordshire.

Synoptycy nie mają jednak wątpliwości, że w najbliższych dniach będzie tylko chłodniej. Wpływ na to ma silny wiatr północny, który przyniesie ze sobą arktyczne powietrze. Temperatury spadną o 3-6 stopni Celsjusza poniżej średniej z połowy listopada.

Prezenterka pogody Jo Wheeler powiedziała, że Wielka Brytania i Irlandia mogą spodziewać się „dość drastycznej zmiany”. Ostrzegła, że spodziewany atak mrozu, po łagodnym początku jesieni, będzie „szokujący”.

W jakich rejonach spadnie śnieg?

Met Office oprócz mrozu zapowiedziało także opady śniegu. We wtorek możemy spodziewać się ich na wyżej położonych terenach Szkocji i północnej Anglii. Na większych wysokościach (powyżej 400 m n.p.m.) może spaść nawet od 5 do 10 cm śniegu. Natomiast na niższych poziomach prognozowane są opady sięgające od 2 do 5 cm śniegu.

Porywisty wiatr i burze śnieżne mogą spowodować dodatkowe zagrożenia. Ponadto opady śniegu mogą wywołać chaos na drogach. A nawet zablokować przejezdność niektórych wyżej położonych tras. Ponadto ruch kolejowy także może być utrudniony.

Dodatkowym zagrożeniem będzie mróz i oblodzenia, dlatego Met Office wydało dodatkowe żółte ostrzeżenia dla północnej, wschodniej i środkowej Szkocji. A także dla północnej Anglii.

Mieszkańcy północnych rejonów Anglii oraz Walii mogą spodziewać się we wtorek opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Natomiast w środę opady się zintensyfikują także w niżej położonych rejonach.

Bursztynowe alerty przed zimnem

Jak już wspomnieliśmy Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) wydała bursztynowy alert dla północnego-wschodu, północnego-zachodu oraz Yorkshire i Humber. Natomiast żółty alert zdrowotny przed zimnem obowiązuje w pozostałej części Anglii.

Ostrzeżenia te wydano w poniedziałek i pozostaną w mocy do sobotniego poranka.

Alerty zdrowotne dotyczą głównie służby zdrowia. Ostrzegają przed „poważnymi” skutkami dla bardziej wrażliwych członków społeczności. Mogą w związku z tym wystąpić dodatkowe obciążenia dla służb. Ponadto mroźna pogoda może prowadzić do nadmiernej liczby zgonów, szczególnie wśród osób powyżej 65. roku życia lub osób z problemami zdrowotnymi.