W Wielkiej Brytanii uderzenie zimy w tym tygodniu
W Wielkiej Brytanii uderzenie zimy w tym tygodniu / fot. Shutterstock
UKŻycie w UKWideo
2 min.czytania

Mocne uderzenie zimy! Seria alertów przed śniegiem i mrozem

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od poniedziałku do soboty obowiązuje bursztynowy alert zdrowotny związany z mrozem i śniegiem. Największe uderzenie zimy odczują rejony na północnym-wschodzie, północnym-zachodzie, Yorkshire i Humber.

Met Office ostrzega mieszkańców Wysp przed uderzeniem zimy. Arktyczne powietrze skieruje się na południe, a do środy cała Wielka Brytania znajdzie się pod jego wpływem.

Obecnie biuro meteorologiczne wydało żółte ostrzeżenia przed śniegiem i mrozem dla Szkocji i północnej Anglii. Będą one obowiązywać do czwartku. Natomiast bursztynowy alert zdrowotny wydany przez Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) obowiązuje dla północnego-wschodu, północnego-zachodu oraz Yorkshire i Humber do piątku.

W tym tygodniu nastąpi mocne uderzenie zimy

W poniedziałek maksymalne temperatury w Wielkiej Brytanii wyniosły zaledwie od 3 do 9 stopni Celsjusza. Mimo że były zbliżone do średniej dla połowy listopada, to odczuwalność chłodu była znaczna ze względu na łagodniejsze warunki pogodowe w ubiegłym tygodniu.

Poniedziałkowa noc była – jak do tej pory – najzimniejszą nocą w tym sezonie jesiennym w Anglii z temperaturami poniżej zera sięgającymi -5,2 stopnia Celsjusza w Benson w hrabstwie Oxfordshire.

Synoptycy nie mają jednak wątpliwości, że w najbliższych dniach będzie tylko chłodniej. Wpływ na to ma silny wiatr północny, który przyniesie ze sobą arktyczne powietrze. Temperatury spadną o 3-6 stopni Celsjusza poniżej średniej z połowy listopada.

Prezenterka pogody Jo Wheeler powiedziała, że Wielka Brytania i Irlandia mogą spodziewać się „dość drastycznej zmiany”. Ostrzegła, że spodziewany atak mrozu, po łagodnym początku jesieni, będzie „szokujący”.

W jakich rejonach spadnie śnieg?

Met Office oprócz mrozu zapowiedziało także opady śniegu. We wtorek możemy spodziewać się ich na wyżej położonych terenach Szkocji i północnej Anglii. Na większych wysokościach (powyżej 400 m n.p.m.) może spaść nawet od 5 do 10 cm śniegu. Natomiast na niższych poziomach prognozowane są opady sięgające od 2 do 5 cm śniegu.

Porywisty wiatr i burze śnieżne mogą spowodować dodatkowe zagrożenia. Ponadto opady śniegu mogą wywołać chaos na drogach. A nawet zablokować przejezdność niektórych wyżej położonych tras. Ponadto ruch kolejowy także może być utrudniony.

Dodatkowym zagrożeniem będzie mróz i oblodzenia, dlatego Met Office wydało dodatkowe żółte ostrzeżenia dla północnej, wschodniej i środkowej Szkocji. A także dla północnej Anglii.

Mieszkańcy północnych rejonów Anglii oraz Walii mogą spodziewać się we wtorek opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Natomiast w środę opady się zintensyfikują także w niżej położonych rejonach.

Temperatury w tym tygodniu spadną poniżej średniej z połowy listopada
Temperatury w tym tygodniu spadną poniżej średniej z połowy listopada / fot. Shutterstock

Bursztynowe alerty przed zimnem

Jak już wspomnieliśmy Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) wydała bursztynowy alert dla północnego-wschodu, północnego-zachodu oraz Yorkshire i Humber. Natomiast żółty alert zdrowotny przed zimnem obowiązuje w pozostałej części Anglii.
Ostrzeżenia te wydano w poniedziałek i pozostaną w mocy do sobotniego poranka.

Alerty zdrowotne dotyczą głównie służby zdrowia. Ostrzegają przed „poważnymi” skutkami dla bardziej wrażliwych członków społeczności. Mogą w związku z tym wystąpić dodatkowe obciążenia dla służb. Ponadto mroźna pogoda może prowadzić do nadmiernej liczby zgonów, szczególnie wśród osób powyżej 65. roku życia lub osób z problemami zdrowotnymi.

Teksty tygodnia

Crime

Przez rok w wyniku pomyłek zwolniono aż 262 więźniów!

Brytyjski system penitencjarny tylko w rok, do marca 2025 roku, doprowadził w Anglii i Walii do zwolnienia 262 osadzonych przez pomyłkę – przekazało BBC.
Praca i finanse

Możesz zostać milionerem z dnia na dzień. Wystarczy współpracować z urzędem skarbowym

HM Revenue & Customs przygotowuje się do uruchomienia programu nagród dla sygnalistów. Informatorzy mogą otrzymać nawet do 30 proc. odzyskanych należności. Jak zauważa portal Manchester Evening News, być może dzięki temu niektórzy sygnaliści staną się jednymi z bogatszych obywateli niemal z dnia na dzień.
Polska

Ryanair rusza w Polsce z wielką rekrutacją. Aż 300 wolnych miejsc pracy

Irlandzki przewoźnik Ryanair zapowiedział jedną z najbardziej rozbudowanych kampanii rekrutacyjnych ostatnich lat. Bezpośrednio będzie w nią zaangażowana Polska.
Kryzys w UK

Ponad 1 mln osób straci świadczenia. Zmiany w zasiłkach ruszają już w styczniu 2026

Nowa procedura obejmuje szczegółową kontrolę wniosków, dokumentacji medycznej i sytuacji finansowej beneficjentów. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji oraz będzie miał możliwość odwołania się i uzyskania poradnictwa. Zmiany już w styczniu 2026.
UK

Podziały w UK rosną. Społeczeństwo jest już zmęczone zmianami i wojną kulturową

Według najnowszego badania Policy Institute w King’s College London oraz Ipsos UK społeczne napięcia w Wielkiej Brytanii osiągnęły najwyższy poziom od początku badań w 2020 roku. Aż 84 proc. Brytyjczyków uważa dziś swój kraj za głęboko podzielony.

