NHS ostrzega: potrzeba nawet 200 tysięcy dawców krwi. Sytuacja jest niebezpieczna

Służba zdrowia już w zeszłym roku wszczęła alarm w sprawie zapasów krwi w szpitalach. NHS chciało osiągnąć cel 1 miliona dawców krwi. Władze przekazały, że trzeba uzupełnić braki w postaci ponad 200 tysięcy dawców krwi w Anglii. Inaczej może dojść do zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

– Nasze zapasy w ciągu ostatnich 12 miesięcy były problematyczne. Gdybyśmy mieli milion stałych dawców krwi, pomogłoby to utrzymać nasze zapasy w dobrym stanie – mówi dr Jo Farrar, dyrektor naczelny NHS Blood and Transplant.

Władze poinformowały, że nastąpił wzrost w liczbie osób rejestrujących się jako dawcy krwi. Jednak zaledwie 24% z nich faktycznie ją oddało. Alarm ogłoszono w lipcu 2024 roku po tym, jak londyńskie szpitale stały się celem cyberataku. Od tamtego momentu zapasy krwi utrzymują się na niskim poziomie.

NHSBT przekazało, że pilnie potrzeba większej liczby dawców posiadających tak zwaną uniwersalną grupę krwi 0 minus. Korzysta się z niej w leczeniu nagłych przypadków. Potrzeba też większej liczby czarnoskórych dawców. Ci mają większe prawdopodobieństwo posiadania określonej krwi, która pomaga w leczeniu osób z niedokrwistością sierpowatokrwinkową.

Dwie trzecie z krwi, która udaje się pozyskać od dawców, jest używane do leczenia osób, które wymagają transfuzji, w tym osób chorych na nowotwory i choroby krwi.

Dawcy krwi to superbohaterowie

Czteroletni Isaac Balmer z Hull urodził się z dziedziczną sferocytozą, chorobą krwi, która sprawia, że czerwone krwinki rozpadają się szybciej niż normalnie. To doprowadza do poważnej anemii i innych problemów. Isaac musi przechodzić transfuzję co dwanaście tygodni.

– To był rollercoaster. Poziom hemoglobiny u Isaaca waha się, a gdy znacznie spadać pojawia się zmęczenie i występuje żółtaczka. Jednak gdy otrzymuje transfuzję, dosłownie widać jak wraca mu kolor skóry, a poziom energii zwiększa się. To niesamowite – mówi matka chłopca, Jasmin Suggit.

– Isaac nazywa przetaczaną krew „krwią Hulka”, bo dzięki niej staje się silniejszy i zdrowszy. Nie byłoby to jednak możliwe bez prawdziwych, codziennych superbohaterów, którzy sprawiają, że Isaac i inni mogą żyć – dodaje.

Minister zdrowia Gillian Merron mówi:

– NHS pilnie potrzebuje większej liczby dawców krwi pochodzących z różnych środowisk. Współpracujemy z NHS Blood and Transplant, aby oddawanie krwi stało się łatwiejsze, otwierając nowe centra krwiodawstwa i umożliwiając ludziom umawianie wizyt bliżej miejsca zamieszkania.