Niebezpieczny air fryer! Sklepy proszą o zwrot sprzętu

Joanna Baran
Joanna Baran

Sklepy w Wielkiej Brytanii wydały pilne ostrzeżenie dla gospodarstw domowych posiadających sześć popularnych modeli frytkownic beztłuszczowych. Niebezpieczny air fryer jest w wielu kuchniach w UK. 

Producent i sieci handlowe proszą właścicieli o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania i odłączenie urządzeń od prądu. Dotknięte produkty zostały wyprodukowane w okresie od stycznia 2022 do kwietnia 2023 roku.

Niebezpieczny air fryer – ryzyko pożaru

Rzecznik Sainsbury’s potwierdził, że niektóre egzemplarze frytkownic marki Tower mogą mieć wady produkcyjne. Dlatego w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do przegrzania i pożaru. Urządzenia nie spełniają wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego z 2016 roku. Natomiast ryzyko związane z ich użytkowaniem potwierdziło Office for Product Safety and Standards.

Gdzie kupiono niebezpieczny air fryer?

Niebezpieczny air fryer marki Tower był w sklepach Argos, Sainsbury’s, Lidl, B&M Bargains, Poundland, Robert Dyas, Tesco. Klienci kupowali go również w sklepie Tower Housewares. Właściciele urządzeń powinni sprawdzić numer produktu znajdujący się na spodzie frytkownicy, aby upewnić się, czy ich sprzęt znajduje się na liście wycofywanych egzemplarzy.

Jak postąpić w przypadku posiadania niebezpiecznego air fryera?

Osoby posiadające dotknięte wadą produkty mogą zarejestrować urządzenie na stronie Tower Housewares w celu otrzymania zwrotu pieniędzy lub wymiany na bezpieczny model. Urządzenia należy natychmiast odłączyć od prądu i zaprzestać ich użytkowania, aby uniknąć ryzyka pożaru.

Wadliwe modele to:

  • T17023 Tower 2.2Ltr Manual Air Fryer
  • T17061BLK Tower 4Ltr Manual Air Fryer
  • T17067 Tower 4Ltr Digital Air Fryer (Sainsbury’s SKU: 143897281)
  • T17087 Tower 2Ltr Compact Manual Air Fryer
  • T17129L Tower Vortx 8L Air Fryer (Lidl)
  • T17129 Tower Vortx 8L Air Fryer (Argos)

Air fryer marki Tower jest poważnym problemem dla brytyjskich gospodarstw domowych. Natomiast  sieci handlowe apelują o szybkie reagowanie, aby zagwarantować bezpieczeństwo w domach.

 

