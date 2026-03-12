Niebezpieczny air fryer! Sklepy proszą o zwrot sprzętu

Sklepy w Wielkiej Brytanii wydały pilne ostrzeżenie dla gospodarstw domowych posiadających sześć popularnych modeli frytkownic beztłuszczowych. Niebezpieczny air fryer jest w wielu kuchniach w UK.

Producent i sieci handlowe proszą właścicieli o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania i odłączenie urządzeń od prądu. Dotknięte produkty zostały wyprodukowane w okresie od stycznia 2022 do kwietnia 2023 roku.

Niebezpieczny air fryer – ryzyko pożaru

Rzecznik Sainsbury’s potwierdził, że niektóre egzemplarze frytkownic marki Tower mogą mieć wady produkcyjne. Dlatego w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do przegrzania i pożaru. Urządzenia nie spełniają wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego z 2016 roku. Natomiast ryzyko związane z ich użytkowaniem potwierdziło Office for Product Safety and Standards.

Gdzie kupiono niebezpieczny air fryer?

Niebezpieczny air fryer marki Tower był w sklepach Argos, Sainsbury’s, Lidl, B&M Bargains, Poundland, Robert Dyas, Tesco. Klienci kupowali go również w sklepie Tower Housewares. Właściciele urządzeń powinni sprawdzić numer produktu znajdujący się na spodzie frytkownicy, aby upewnić się, czy ich sprzęt znajduje się na liście wycofywanych egzemplarzy.

Jak postąpić w przypadku posiadania niebezpiecznego air fryera?

Osoby posiadające dotknięte wadą produkty mogą zarejestrować urządzenie na stronie Tower Housewares w celu otrzymania zwrotu pieniędzy lub wymiany na bezpieczny model. Urządzenia należy natychmiast odłączyć od prądu i zaprzestać ich użytkowania, aby uniknąć ryzyka pożaru.

Wadliwe modele to:

T17023 Tower 2.2Ltr Manual Air Fryer

T17061BLK Tower 4Ltr Manual Air Fryer

T17067 Tower 4Ltr Digital Air Fryer (Sainsbury’s SKU: 143897281)

T17087 Tower 2Ltr Compact Manual Air Fryer

T17129L Tower Vortx 8L Air Fryer (Lidl)

T17129 Tower Vortx 8L Air Fryer (Argos)

Air fryer marki Tower jest poważnym problemem dla brytyjskich gospodarstw domowych. Natomiast sieci handlowe apelują o szybkie reagowanie, aby zagwarantować bezpieczeństwo w domach.