Patolandlordzi rządzą w Londynie. Większość z nich żyje bezkarnie

W Londynie problem nieuczciwych właścicieli mieszkań niewywiązujących się z kar nie jest marginalnym zjawiskiem. Najnowsze dane z lat 2023–2025 pokazują, że choć dzielnice nałożyły grzywny o łącznej wartości niemal 8,7 miliona funtów, udało się wyegzekwować zaledwie niecałe 3 miliony.

Obowiązki landlorda są cyklicznie niewypełniane i nie ma za to skutecznej kary. Dysproporcja grzywien w relacji do skali ich ściągalności stawia pod znakiem zapytania skuteczność obecnego systemu. Przy okazji staje się punktem wyjścia do dyskusji o reformach w sektorze wynajmu prywatnego.

Skala problemu i bezkarność patolandlordów

W wymienionym okresie wydano ponad 1300 decyzji o ukaraniu właścicieli nieruchomości łamiących standardy bezpieczeństwa i higieny. Mimo to egzekucja kuleje. Pięć lokalnych władz – City of London Corporation, Bexley, Bromley, Croydon i Hammersmith & Fulham – przyznało, że przez ostatnie dwa lata nie nałożyły ani jednej kary.

Eksperci z National Residential Landlords Association (NRLA) alarmują: bezczynność samorządu podkopuje reputację uczciwej większości branży. Pozostawiając mniejszość działającą poza prawem w niemal całkowitej bezkarności, otwieramy furtkę kolejnym patologiom. I pokazujemy, jak łatwo jest naruszać obowiązki landlorda bez ponoszenia za to konsekwencji.

Renters’ Rights Act – grzywny wzrosną z 7 do 40 tys. funtów

Sytuacja staje się szczególnie istotna w kontekście nadchodzącej ustawy o prawach najemców – Renters’ Rights Act. Od 1 maja drastycznie zwiększy ona maksymalny pułap kar z 7 do 40 tys. funtów.

Głównym problemem pozostaje bowiem chroniczne niedofinansowanie zespołów zajmujących się ściganiem nadużyć. Niestety bez zaplecza urzędniczego i prawnego nawet najwyższe grzywny pozostaną jedynie teoretycznym zagrożeniem.

Bez pieniędzy rady nie złapią patolandlordów

NRLA ostrzega, że bez mocnego wzmocnienia finansowania zespołów egzekucyjnych rady będą miały trudności z wyegzekwowaniem nowych przepisów. Pozwoli to nieuczciwym właścicielom nadal unikać odpowiedzialności.

Rząd planuje w ramach budżetu 2025/2026 przekazać radom w Anglii 18,2 miliona funtów na przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów. Przekazane pieniądze mają umożliwić budowanie potencjału organów ścigania, aby reforma chroniła najemców i zmuszała nieuczciwych właścicieli do przestrzegania prawa.

Poza tym NRLA wzywa rząd do powołania krajowego dyrektora ds. ochrony środowiska i przeprowadzenia pełnego przeglądu zasobów egzekwowania prawa przez lokalne władze, a także do zobowiązania rad do publikowania corocznych raportów dotyczących działań w sektorze prywatnym.