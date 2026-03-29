Od kwietnia ruszają podwyżki opłat wizowych
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Podwyżki opłat wizowych od kwietnia. Także wiz pracowniczych i rodzinnych

Paulina Markowska
Home Office potwierdziło podwyżki opłat wizowych od 8 kwietnia 2026 roku. W górę idą niemal wszystkie kategorie – od wiz pracowniczych, przez rodzinne, po turystyczne. Ile zapłacą Polacy?

Już niebawem, bo 8 kwietnia imigranci będą musieli zmierzyć się z podwyżkami opłat wizowych. Niektóre z nich zostały wprawdzie opóźnione w ubiegłorocznym Przeglądzie Wydatków. Teraz jednak Home Office opublikowało ostateczny termin. W ten sposób dało wnioskodawcom niecałe dwa tygodnie na złożenie wniosku w ramach starych stawek.

Imigrantów czekają podwyżki opłat wizowych

Jak już wspomnieliśmy wzrastają opłaty za wizy pracownicze, rodzinne (o 7 proc.) i turystyczne (o 10 proc.). Ponadto Home Office poinformowało także o znacznym wzroście kosztu certyfikatu sponsorskiego. Certificate of Sponsorship wzrośnie aż o 120 proc. z 239 do 525 funtów. Tak dużą podwyżkę rząd tłumaczy koniecznością finansowania monitorowania zgodności z przepisami i rozbudową Systemu Zarządzania Sponsoringiem.

Ponadto podwyżka o 57 funtów obejmie także popularną wśród studentów Graduate Route, jej koszt wzrośnie do 937 funtów. Pracodawcy narzekają na tak znaczny wzrost kosztów sponsoringu. Zwłaszcza, że już wcześniej z trudem dostosowywali się do nowych progów wynagrodzeń dla pracowników wykwalifikowanych.

Home Office twierdzi, że podwyżki opłat wizowych są niezbędne
Wnioski o wizy warto złożyć przed 8 kwietnia

Aby uniknąć podwyżek i skorzystać jeszcze z niższych starych stawek związanych z wizami, warto złożyć o nie wnioski przed terminem 8 kwietnia. Tak radzą eksperci z dużych kancelarii prawnych zajmujących się prawem imigracyjnym. Twierdzą również, że wizyty biometryczne także warto opłacić przed 8 kwietnia.

Imigranci powinni również zwrócić uwagę na równoległe podwyżki dopłaty na opiekę zdrowotną dla imigrantów, która od tego samego dnia wzrośnie do 1145 funtów rocznie dla osoby dorosłej. Studenci i dzieci nadal będą otrzymywać 25 proc. zniżki.

Home Office twierdzi, że podwyżki opłat wizowych są niezbędne, aby system imigracyjny był opłacalny i zwracały się koszty proceduralne. Wielu pracodawców skarży się jednak na wygórowane opłaty i problemy z rekrutacją pracowników z zagranicy, które ich czekają.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej
Teksty tygodnia

UK

Rakotwórczy formaldehyd w kosmetykach do włosów

Preparat funkcjonował na rynku brytyjskim, kupowały go również osoby z zagranicy. Wiele osób kupiło go w sieci!
Praca i finanse

Koniec ukrytych opłat u weterynarzy. Rząd wprowadza limity i obowiązkowe cenniki.

Polacy w UK często skarżyli się na niebotyczne rachunki za leczenie pupila. Często koszty wynosiły nawet tysiące funtów. Dzięki nowym regulacjom właściciele zwierząt poznają wszystkie koszty leczenia oraz będą mogli porównać ceny między placówkami.
UK

Samolot British Airways leciał ze zwłokami pasażerki na pokładzie

Śmierć pasażera w trakcie lotu to scenariusz niezwykle rzadki, jednak podczas lotu z Hongkongu do Londynu doszło właśnie do takiego incydentu.
UK

Ponad 450 tys. kont zamkniętych w rok – nadchodzi duża reforma bankowa

Przepisy, które wejdą pod koniec kwietnia, powinny uporządkować rosnący chaos wokół zamykania kont bankowych.
UK

Mandaty za LTN w londyńskim councilu uznane za nielegalne. Zobacz jak uzyskać zwrot

Ważna informacja dla kierowców, którzy zapłacili mandat za tzw. strefę LTN w londyńskim Croydon. Sąd uznał je za nielegalne. Jest to przełomowy wyrok, a pieniądze może odzyskać tysiące ukaranych kierowców. Łączna kwota do zwortu może wynieść nawet 5 milionów funtów. Zobacz jak złożyć wniosek o zwrot.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie