„Wrong Way Driving Challenge”. Już 10 nastolatków zginęło w Anglii i Irlandii. Foto: Shutterstock
„Wrong Way Driving Challenge”. Już 10 nastolatków zginęło w Anglii i Irlandii. Foto: Shutterstock
UK
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„Wrong Way Driving Challenge” zabija nastolatków i przypadkowe osoby

Remigiusz Wiśniewski
Remigiusz Wiśniewski

W sierpniu 2026 roku w Irlandii i Wielkiej Brytanii głośno zrobiło się o tragicznym trendzie w mediach społecznościowych. Media nazwały go „Wrong Way Driving Challenge”. Polega to na celowej jeździe pod prąd drogami szybkiego ruchu i autostradami w celu nagrywania filmów i zdobywania wyświetleń.

W obu przypadkach samochody jechały pod prąd naśladując skrajnie niebezpieczny trend rozprzestrzeniający się w mediach społecznościowych. W obu przypadkach wszystkich pięcioro nastolatków jadących pod prąd zginęło na miejscu. Poszkodowani zostali także inni uczestnicy ruchu.

Irlandia 5 nastolatków nie żyje

Do dramatycznych wypadków doszło w połowie sierpnia 2026 roku. Pięciu nastolatków wjechało pod prąd na autostradę M9 w hrabstwie Kildare i doprowadziło do czołowego zderzenia, w którym zginęli na miejscu, a podróżująca prawidłowym pasem rodzina (trzy kobiety i dziecko) została ciężko ranna.

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Anglia 7 osób nie żyje

W Anglii (kilka dni później) doszło do podobnej kolizji. Tym razem poza pędzącymi nastolatkamim, zginęły też inne osoby. W rejonie Middlesbrough doszło do czołowego zderzenia z radiowozem, w którym zginęło siedem osób – w tym uciekający nastolatkowie oraz dwaj policjanci. Wydarzenie wzbudziło ogromne emocje, bo przez brawurę nieletnich, śmierć poniosły jeszcze dwie osoby.

Challenge, aby zdobyć wyświetlenia

Służby oraz media powiązały te zdarzenia z brawurowymi nagraniami publikowanymi w sieci. Nazwano to „Wrong Way Driving Challenge”. W przypadku wypadku w Anglii, część komentatorów i śledczych wskazuje też na element ucieczki przed policją. Wzbudziło to ogromne oburzenie społeczne oraz zapowiedzi zaostrzenia kar za celową jazdę pod prąd.

Mary Aiken, profesor cyberpsychologii sądowej na East London University, skomentowała trend dla Guardiana. Opisała to jako zachowanie hybrydowe — chłopcy prowadzący samochód jednocześnie kręcili materiał z myślą o publikacji lub transmisji na żywo, funkcjonując jednocześnie w świecie realnym i wirtualnym. Jak podkreśliła, przestrzeń cyfrowa silnie angażuje psychologicznie i może wzmacniać skłonność do podejmowania ryzyka oraz ignorowania konsekwencji, bo młodzi ludzie myślą wtedy przede wszystkim o polubieniach i uznaniu w sieci.

Reakcje społeczne na „Wrong Way Driving Challenge”

Tragedia wywołała skrajnie odmienne reakcje społeczne. Z jednej strony pojawiła się fala solidarności wobec rodzin nastolatków. Z drugiej strony wielu komentujących w sieci atakowało pamięć pięciu zmarłych chłopców, co skłoniło ich rodziny do wycofania nekrologów.

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