„Wrong Way Driving Challenge” zabija nastolatków i przypadkowe osoby

W sierpniu 2026 roku w Irlandii i Wielkiej Brytanii głośno zrobiło się o tragicznym trendzie w mediach społecznościowych. Media nazwały go „Wrong Way Driving Challenge”. Polega to na celowej jeździe pod prąd drogami szybkiego ruchu i autostradami w celu nagrywania filmów i zdobywania wyświetleń.

W obu przypadkach samochody jechały pod prąd naśladując skrajnie niebezpieczny trend rozprzestrzeniający się w mediach społecznościowych. W obu przypadkach wszystkich pięcioro nastolatków jadących pod prąd zginęło na miejscu. Poszkodowani zostali także inni uczestnicy ruchu.

Irlandia 5 nastolatków nie żyje

Do dramatycznych wypadków doszło w połowie sierpnia 2026 roku. Pięciu nastolatków wjechało pod prąd na autostradę M9 w hrabstwie Kildare i doprowadziło do czołowego zderzenia, w którym zginęli na miejscu, a podróżująca prawidłowym pasem rodzina (trzy kobiety i dziecko) została ciężko ranna.

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Anglia 7 osób nie żyje

W Anglii (kilka dni później) doszło do podobnej kolizji. Tym razem poza pędzącymi nastolatkamim, zginęły też inne osoby. W rejonie Middlesbrough doszło do czołowego zderzenia z radiowozem, w którym zginęło siedem osób – w tym uciekający nastolatkowie oraz dwaj policjanci. Wydarzenie wzbudziło ogromne emocje, bo przez brawurę nieletnich, śmierć poniosły jeszcze dwie osoby.

Challenge, aby zdobyć wyświetlenia

Służby oraz media powiązały te zdarzenia z brawurowymi nagraniami publikowanymi w sieci. Nazwano to „Wrong Way Driving Challenge”. W przypadku wypadku w Anglii, część komentatorów i śledczych wskazuje też na element ucieczki przed policją. Wzbudziło to ogromne oburzenie społeczne oraz zapowiedzi zaostrzenia kar za celową jazdę pod prąd.