Poznaj 7 faktów o zmianie czasu!

Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy większości krajów europejskich będą mogli pospać godzinę dłużej, ponieważ cofniemy zegarki o godzinę i tym samym przejdziemy z czasu letniego na zimowy. Dlaczego w ogóle przestawiamy zegarki i kto wpadł na taki pomysł?

1. Kto był wymyślił zmianę czasu?

Zmiana czasu została wymyślona przez amerykańskiego polityka i jednego z założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamina Franklina. W jednym ze swoich artykułów opisał koncepcję zmiany czasu w sposób humorystyczny więc nikt nie wziął na poważnie rozważań polityka.

- Advertisement -

2. Poważna sprawa

Poważnie do tematu zmiany czasu podszedł Brytyjczyk William Willett w wydanej w 1907 r. broszurze „Waste of Daylight”. Willettowi co prawda udało się zainteresować swoim pomysłem zmiany czasu sporą część parlamentu brytyjskiego, ale ostatecznie projekt nie został przegłosowany.

3. Niemcy

Państwem, które jako pierwsze wprowadziło zmianę czasu była Rzesza niemiecka, która w okresie I Wojny Światowej wprowadziła zmianę czasu, w której zegarki przestawiano o godzinę do przodu. I tak 30 kwietnia 1916 r. o godzinie 23:00 na terenie Rzeszy, Cesarstwa Austro-węgierskiego oraz na okupowanych Bałkanach oraz w Polsce, rozpoczął się dzień… 1 maja 1916 r. Krótko później zmianę czasu podchwycili Brytyjczycy i Amerykanie.

4. Dlaczego w ogóle wprowadzono zmianę czasu?

W okresie wojennym powód wprowadzenia zmiany czasu był jeden – oszczędność paliwa potrzebnego do produkcji energii elektrycznej.

5. Zmiana czasu w Polsce

W Polsce wielokrotnie eksperymentowano ze zmianą czasu. Najpierw w okresie między I, a II Wojną Światową, a następnie była ona wprowadzana kilkukrotnie w krótkich okresach po II Wojnie. Co ciekawe, do 1995 roku czas letni obowiązywał do ostatniej niedzieli września.