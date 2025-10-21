Pracujesz zdalnie? Uważaj na pośredników od zwrotów podatku

Osoby wykonujące obowiązki zawodowe z domu znalazły się w centrum najnowszego alertu wydanego przez HMRC. Urząd skarbowy przestrzega, że coraz więcej reklam internetowych i firm obiecuje załatwienie w imieniu pracowników zwrotów podatku związanych z kosztami pracy zdalnej.

Na pierwszy rzut oka oferta może wyglądać atrakcyjnie, jednak za pozorną wygodą kryje się poważne ryzyko. Fałszywi doradcy pobierają prowizję od zwrotu, ale w przypadku wykrycia nieprawidłowości odpowiedzialność spadnie na pracownika – przestrzega urząd skarbowy.

HMRC: załatw zwrot podatku samodzielnie, bez pośredników

Według HMRC najczęściej stosowaną taktyką nieuczciwych pośredników są hasła sugerujące „łatwe pieniądze” i „natychmiastowy zwrot podatku”. Urząd ostrzega, że jeśli oferta brzmi zbyt dobrze, aby była prawdziwa – prawdopodobnie prawdziwa nie jest.

W efekcie osoby ufające takim firmom mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą musiały oddać pieniądze oraz zmierzyć się z dodatkowymi sankcjami. Warto podkreślić, że HMRC nie wspiera komercyjnych agentów podatkowych, a wszelkie wnioski można złożyć samodzielnie, bez pośredników.

Brak przejrzystości to czerwona flaga

Aby zwiększyć świadomość społeczną, urząd prowadzi kampanię edukacyjną „Don’t Get Caught Out”. Jej głównym celem jest uczenie pracowników zdalnych, jak rozpoznawać nieuczciwe praktyki i reagować na sygnały ostrzegawcze.

Jedną z czerwonych flag jest brak przejrzystości – jeśli firma nie pozwala na wgląd w deklarację podatkową przed jej złożeniem lub nie wymaga dowodów poniesionych kosztów, powinno to wzbudzić czujność, tłumaczy urząd skarbowy.

Jak chronić się przed oszustwem?

HMRC zaleca, aby przed skorzystaniem z usług jakiejkolwiek firmy sprawdzić trzy kwestie.

Po pierwsze, należy zweryfikować, czy dany specjalista ma akredytację w renomowanych instytucjach. Należą do nich Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii czy Chartered Institute of Taxation.

W drugim rzucie dobrze jest zapoznać się z opiniami innych klientów i upewnić się, że usługi są prowadzone transparentnie.

Po trzecie – zawsze trzeba sprawdzić własne prawo do zwrotu i w razie wątpliwości składać wnioski bezpośrednio w HMRC. Dzięki temu można uniknąć kosztownych błędów, które w dłuższej perspektywie mogą okazać się bardziej problematyczne niż same wydatki związane z pracą w domu.