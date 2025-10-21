urząd skarbowy
Fałszywi doradcy pobierają prowizję od zwrotu / fot. Pixabay.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Pracujesz zdalnie? Uważaj na pośredników od zwrotów podatku

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Osoby wykonujące obowiązki zawodowe z domu znalazły się w centrum najnowszego alertu wydanego przez HMRC. Urząd skarbowy przestrzega, że coraz więcej reklam internetowych i firm obiecuje załatwienie w imieniu pracowników zwrotów podatku związanych z kosztami pracy zdalnej.

Na pierwszy rzut oka oferta może wyglądać atrakcyjnie, jednak za pozorną wygodą kryje się poważne ryzyko. Fałszywi doradcy pobierają prowizję od zwrotu, ale w przypadku wykrycia nieprawidłowości odpowiedzialność spadnie na pracownika – przestrzega urząd skarbowy.

- Advertisement -

HMRC: załatw zwrot podatku samodzielnie, bez pośredników

Według HMRC najczęściej stosowaną taktyką nieuczciwych pośredników są hasła sugerujące „łatwe pieniądze” i „natychmiastowy zwrot podatku”. Urząd ostrzega, że jeśli oferta brzmi zbyt dobrze, aby była prawdziwa – prawdopodobnie prawdziwa nie jest.

W efekcie osoby ufające takim firmom mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą musiały oddać pieniądze oraz zmierzyć się z dodatkowymi sankcjami. Warto podkreślić, że HMRC nie wspiera komercyjnych agentów podatkowych, a wszelkie wnioski można złożyć samodzielnie, bez pośredników.

Brak przejrzystości to czerwona flaga

Aby zwiększyć świadomość społeczną, urząd prowadzi kampanię edukacyjną „Don’t Get Caught Out”. Jej głównym celem jest uczenie pracowników zdalnych, jak rozpoznawać nieuczciwe praktyki i reagować na sygnały ostrzegawcze.

urząd skarbowy
Jeśli oferta brzmi zbyt dobrze, prawdopodobnie nie jest prawdziwa / fot. Pixabay.com

Jedną z czerwonych flag jest brak przejrzystości – jeśli firma nie pozwala na wgląd w deklarację podatkową przed jej złożeniem lub nie wymaga dowodów poniesionych kosztów, powinno to wzbudzić czujność, tłumaczy urząd skarbowy.

Jak chronić się przed oszustwem?

HMRC zaleca, aby przed skorzystaniem z usług jakiejkolwiek firmy sprawdzić trzy kwestie.

Po pierwsze, należy zweryfikować, czy dany specjalista ma akredytację w renomowanych instytucjach. Należą do nich Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii czy Chartered Institute of Taxation.

W drugim rzucie dobrze jest zapoznać się z opiniami innych klientów i upewnić się, że usługi są prowadzone transparentnie.

Po trzecie – zawsze trzeba sprawdzić własne prawo do zwrotu i w razie wątpliwości składać wnioski bezpośrednio w HMRC. Dzięki temu można uniknąć kosztownych błędów, które w dłuższej perspektywie mogą okazać się bardziej problematyczne niż same wydatki związane z pracą w domu.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Departament Pracy i Emerytur (DWP) z nowymi uprawnieniami. 5 zmian jakie wprowadza ustawa

Dzięki nowej ustawie DWP zyskuje dodatkowe uprawnienia. Pięć zmian odczują wszyscy świadczeniobiorcy. Czy DWP sprawdzi konta, ściga za stare błędy lub oszustwa i przyjrzy się wszystkim pobierającym Universal Credit? Zmiany wejdą w życie w ciągu kilku miesięcy.
Praca i finanse

Tesco zatrudni 30 tys. osób! Elastyczne godziny i praca bez doświadczenia

Gigant supermarketów Tesco przygotowuje się na jeden z najbardziej pracowitych okresów w roku. W tym celu dodatkowo zatrudni ponad 28,5 tys. pracowników tymczasowych w całej Wielkiej Brytanii.
Praca i finanse

Rynek pracy jest nieprzyjazny? 3 główne przyczyny bezrobocia młodych ludzi w UK

Młodzi ludzie chcą mieszkać z rodzicami i tkwić na zasiłkach? A może realnie nie mogą znaleźć pracy? Jakie są 3 główne przyczyny bezrobocia młodych ludzi w UK?
UK

Puder dla dzieci z azbestem? Johnson&Johnson z masowym pozwem

Pozew wskazuje, że talk używany w pudrze mineralnym zawierał włókniste formy talku oraz tremolit i aktynolit – minerały klasyfikowane jako azbest i powiązane z poważnymi nowotworami, w tym międzybłoniakiem i rakiem jajnika. Mimo tej wiedzy firma nie ostrzegała konsumentów na opakowaniach.
Praca i finanse

Restauracje Pizza Hut znikają z mapy Wielkiej Brytanii. 68 lokali w likwidacji!

Pizza Hut, jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci restauracji w kraju, ogłosiła zamknięcie 68 lokali oraz 11 punktów dostaw. To oznacza likwidację ponad 1 200 miejsc pracy. Co alej z kultową restauracją?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet