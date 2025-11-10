Przez błąd HMRC tysiące osób straciło zasiłek na dziecko w UK

HMRC prowadzi śledztwo w sprawie swoich decyzji o niesłusznym pozbawieniu zasiłku na dziecko 23 500 osób. Wcześniej na podstawie danych Home Office, błędne ustalono, że opuściły one na stałe Wielką Brytanię.

Zasiłek na dziecko w UK wygasa zwykle po ośmiu tygodniach pobytu poza Wielką Brytanią. Jednak tysiące osób straciło to świadczenie po tym, jak wyjechało na krótki urlop. Obecnie HMRC weryfikuje swoje decyzje.

- Advertisement -

Tysiące osób straciło zasiłek na dziecko w wyniku błędnej decyzji HMRC

Dopiero po żądaniach posłów z Komitetu ds. Skarbu Państwa (Treasury Select Committee) zdecydowano się na sprawdzenie błędnych decyzji HMRC. Urząd przeprosił także za błędy i zaapelował o kontakt do wszystkich, którzy uważają, iż wypłatę ich świadczeń wstrzymano niesłusznie.

Okazało się, że rejestry podróży Home Office wykorzystane w kontrowersyjnym programie zwalczania oszustw były tak wadliwe, że prawie połowa rodzin początkowo oznaczonych jako emigrujące nadal mieszkała w Wielkiej Brytanii. W wyniku tego ponad 23 500 osób straciło niesłusznie zasiłek na dziecko.

Kontrowersyjny program pilotażowy pozwolił HMRC zaoszczędzić 17 milionów funtów. Jednak aż 46 proc. rodzin błędnie podejrzewano o oszustwo. Stanowi to margines błędu znacznie przekraczający akceptowalny przedział od 1 do 5 proc.

Natomiast w Irlandii Północnej aż 78 proc. rodzin błędnie zidentyfikowano jako niewracające z podróży zagranicznych. A 129 rodzin oznaczono w trakcie programu pilotażowego jako opuszczające kraj, podczas gdy faktycznie zrobiło tak tylko 28 z nich.

Problem zidentyfikowano po raz pierwszy w Irlandii Północnej. Gdy niektóre rodziny wyleciały z Wielkiej Brytanii z Belfastu, a następnie wróciły do Dublina w UE, skąd przejechały przez granicę.

Błędne oskarżenia o oszustwo

Eksperci twierdzą, że wyniki programu pilotażowego rodzą fundamentalne pytania dotyczące wykorzystywania danych Home Office do wnioskowania o oszustwie.

– Wykorzystywanie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do wymierzania kar zawsze będzie problematyczne – powiedział Colin Yeo, adwokat specjalizujący się w prawie imigracyjnym w Garden Court Chambers.

Błędne decyzje dotyczące wstrzymania zasiłku dotyczą m.in. przypadku kobiety, która zarezerwowała lot do Włoch, jednak nigdy nie wsiadła do samolotu, ponieważ jedno z jej dzieci miało atak padaczki przy bramce odlotów. Inna kobieta straciła świadczenie, mimo że nie skorzystała z zarezerwowanego lotu, ponieważ odwołano ślub, na który miała się udać.

Rzecznik HMRC wypowiedział się w sprawie następująco:

– Bardzo przepraszamy osoby, których płatności zostały niesłusznie zawieszone. Podjęliśmy natychmiastowe działania w celu aktualizacji procedury, dając klientom miesiąc na odpowiedź przed zawieszeniem świadczeń. Wciąż dbamy o ochronę pieniędzy podatników i jesteśmy przekonani, że większość przypadków zawieszenia zasiłku jest uzasadniona.