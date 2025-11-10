Niesłusznie odebrano zasiłek na dziecko tysiącom osób
Niesłusznie odebrano zasiłek na dziecko tysiącom osób / fot. Shutterstock
Przez błąd HMRC tysiące osób straciło zasiłek na dziecko w UK

HMRC prowadzi śledztwo w sprawie swoich decyzji o niesłusznym pozbawieniu zasiłku na dziecko 23 500 osób. Wcześniej na podstawie danych Home Office, błędne ustalono, że opuściły one na stałe Wielką Brytanię.

Zasiłek na dziecko w UK wygasa zwykle po ośmiu tygodniach pobytu poza Wielką Brytanią. Jednak tysiące osób straciło to świadczenie po tym, jak wyjechało na krótki urlop. Obecnie HMRC weryfikuje swoje decyzje.

Tysiące osób straciło zasiłek na dziecko w wyniku błędnej decyzji HMRC

Dopiero po żądaniach posłów z Komitetu ds. Skarbu Państwa (Treasury Select Committee) zdecydowano się na sprawdzenie błędnych decyzji HMRC. Urząd przeprosił także za błędy i zaapelował o kontakt do wszystkich, którzy uważają, iż wypłatę ich świadczeń wstrzymano niesłusznie.

Okazało się, że rejestry podróży Home Office wykorzystane w kontrowersyjnym programie zwalczania oszustw były tak wadliwe, że prawie połowa rodzin początkowo oznaczonych jako emigrujące nadal mieszkała w Wielkiej Brytanii. W wyniku tego ponad 23 500 osób straciło niesłusznie zasiłek na dziecko.

Kontrowersyjny program pilotażowy pozwolił HMRC zaoszczędzić 17 milionów funtów. Jednak aż 46 proc. rodzin błędnie podejrzewano o oszustwo. Stanowi to margines błędu znacznie przekraczający akceptowalny przedział od 1 do 5 proc.

Natomiast w Irlandii Północnej aż 78 proc. rodzin błędnie zidentyfikowano jako niewracające z podróży zagranicznych. A 129 rodzin oznaczono w trakcie programu pilotażowego jako opuszczające kraj, podczas gdy faktycznie zrobiło tak tylko 28 z nich.

Problem zidentyfikowano po raz pierwszy w Irlandii Północnej. Gdy niektóre rodziny wyleciały z Wielkiej Brytanii z Belfastu, a następnie wróciły do Dublina w UE, skąd przejechały przez granicę.

Wiele rodzin niesłusznie straciło Child Benefit
Wiele rodzin niesłusznie straciło Child Benefit / fot. Shutterstock

Błędne oskarżenia o oszustwo

Eksperci twierdzą, że wyniki programu pilotażowego rodzą fundamentalne pytania dotyczące wykorzystywania danych Home Office do wnioskowania o oszustwie.

Wykorzystywanie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do wymierzania kar zawsze będzie problematyczne – powiedział Colin Yeo, adwokat specjalizujący się w prawie imigracyjnym w Garden Court Chambers.

Błędne decyzje dotyczące wstrzymania zasiłku dotyczą m.in. przypadku kobiety, która zarezerwowała lot do Włoch, jednak nigdy nie wsiadła do samolotu, ponieważ jedno z jej dzieci miało atak padaczki przy bramce odlotów. Inna kobieta straciła świadczenie, mimo że nie skorzystała z zarezerwowanego lotu, ponieważ odwołano ślub, na który miała się udać.

Rzecznik HMRC wypowiedział się w sprawie następująco:

Bardzo przepraszamy osoby, których płatności zostały niesłusznie zawieszone. Podjęliśmy natychmiastowe działania w celu aktualizacji procedury, dając klientom miesiąc na odpowiedź przed zawieszeniem świadczeń. Wciąż dbamy o ochronę pieniędzy podatników i jesteśmy przekonani, że większość przypadków zawieszenia zasiłku jest uzasadniona.

