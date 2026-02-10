Podwyżka Council Tax w siedmiu rejonach wyniesie więcej niż 5 proc.
Podwyżka Council Tax w siedmiu rejonach wyniesie więcej niż 5 proc. / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Rejony w UK, w których Council Tax wzrośnie o więcej niż 5 proc.

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Councile w siedmiu rejonach Wielkiej Brytanii uzyskały zgodę na podniesienie podatku lokalnego o więcej niż standardowe 5 proc. Powodem jest presja finansowa, w jakiej się znajdują. Niektóre z nich zdecydowały się nawet na podwyżkę 7-procentową.

Zwykle councile w Wielkiej Brytanii muszą przeprowadzić referendum lokalne, aby móc podwyższyć podatek lokalny o więcej niż 5 proc. Jednak teraz dostały od rządu zielone światło na podwyżki bez konieczności uprzedniego pytania mieszkańców.

Podwyżka Council Tax o więcej niż 5 proc.

W przypadku większości rejonów Wielkiej Brytanii podwyżka Council Tax wyniesie 5 proc. Jednak siedem władz lokalnych będzie mogło pójść w swoich decyzjach dalej. Stało się to możliwe, gdy przedstawiono ministrom argumenty za potrzebą dodatkowego wsparcia w celu sprostania presji finansowej.

Rady Royal Borough of Windsor and Maidenhead oraz Bournemouth, Christchurch and Poole (BCP) to dwie z siedmiu gmin, którym przyznano specjalne zwolnienie z podatku, pozwalające na przekroczenie limitu 5 proc.

Rosnące koszty świadczenia usług związanych z opieką społeczną i opieką nad dziećmi w trudnej sytuacji wywierają presję na budżety. Radna Lynne Jones z Windsor and Maidenhead Council powiedziała wcześniej, że gmina musi drastycznie podnieść rachunki, ponieważ historycznie miała „jedne z najniższych podatków lokalnych w kraju”.

Councile zatwierdzą przyszłoroczne podwyżki podatków lokalnych w ciągu najbliższych kilku tygodni. Rada BCP otrzymała informację, że może podwyższyć rachunki mieszkańców o maksymalnie 6,75 proc. od wiosny. Podczas gdy Windsor i Maidenhead mogą je podnieść nawet o 7,5 proc.

councile zatwierdzą przyszłoroczne podwyżki podatków lokalnych w ciągu najbliższych kilku tygodni / fot. Shutterstock
councile zatwierdzą przyszłoroczne podwyżki podatków lokalnych w ciągu najbliższych kilku tygodni / fot. Shutterstock

Zgodnie z decyzją rządu councile North Somerset, Shropshire i Worcestershire będą mogły podnieść podatek lokalny o dodatkowe 4 proc., Trafford o dodatkowe 2,5 proc.

Rząd umorzy długi

Ze względu na trudną sytuację finansową władz lokalnych, rząd zobowiązał się do umorzenia większości długów związanych z wydatkami na specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność (SEND).

Ministrowie zezwolili councilom na generowanie deficytów w budżecie na potrzeby w ramach dotacji na szkoły specjalne do lat 2027-2028. Ze względu na silną presję na finansowanie SEND. Zgodnie z ogłoszonym obecnie planem wszystkie councile, które mają deficyt, będą uprawnione do dotacji pokrywającej 90 proc. ich zadłużenia. Pod warunkiem zatwierdzenia przez Ministerstwo Edukacji planu reformy usług SEND.

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Zmiany w settled status. Ucierpi na nich 300 000 dzieci imigrantów

Zmiany w settled status odbiją się negatywnie na ponad 300 000 dzieci imigrantów. Rząd spotkał się z ostrą krytyką ze strony parlamentarzystów.
Crime

Polka, która znęcała się nad dziećmi w brytyjskich żłobkach będzie deportowana do Polski

Jej ofiarami było 21 dzieci w wieku od około 10 miesięcy do 2 lat. Nagrania z monitoringu wykazały liczne akty przemocy wobec maluchów. Polka na co dzień szczypała, biła, popychała, kopała, szarpała za uszy, włosy i palce u nóg.
Crime

Jak zginęła Izabela Zabłocka? Szokujące zeznania morderczyni!

„Śmierć Izabeli i sposób, w jaki ciało zostało poćwiartowane i ukryte, są tak makabryczne, że wstrząsnęły wszystkimi, którzy mieli kontakt z tą sprawą” – podkreśla prokurator.
Praca i finanse

300 funtów podatku za 10 tysięcy mil. Pay-Per-Mile w praktyce

Pay-Per-Mile to pierwszy w UK system oparty na rzeczywistej liczbie przejechanych mil dla elektryków i hybryd. Kierowcy czują się oszukani! Niespodziewane koszty przytłoczyły wielu z nich!
UK

Dyskryminacja w parku rozrywki? Nietypowa petycja zebrała już 10000 podpisów

Czy petycja w sprawie kolejek w parku rozrywki będzie symbolem walki o prawa dla osób z ADHD czy Zespołem Aspergera? Czy też uprawnienia dla osób z pewnymi typami niepełnosprawności są często "naciąganiem systemu".

