Rejony w UK, w których Council Tax wzrośnie o więcej niż 5 proc.

Councile w siedmiu rejonach Wielkiej Brytanii uzyskały zgodę na podniesienie podatku lokalnego o więcej niż standardowe 5 proc. Powodem jest presja finansowa, w jakiej się znajdują. Niektóre z nich zdecydowały się nawet na podwyżkę 7-procentową.

Zwykle councile w Wielkiej Brytanii muszą przeprowadzić referendum lokalne, aby móc podwyższyć podatek lokalny o więcej niż 5 proc. Jednak teraz dostały od rządu zielone światło na podwyżki bez konieczności uprzedniego pytania mieszkańców.

Podwyżka Council Tax o więcej niż 5 proc.

W przypadku większości rejonów Wielkiej Brytanii podwyżka Council Tax wyniesie 5 proc. Jednak siedem władz lokalnych będzie mogło pójść w swoich decyzjach dalej. Stało się to możliwe, gdy przedstawiono ministrom argumenty za potrzebą dodatkowego wsparcia w celu sprostania presji finansowej.

Rady Royal Borough of Windsor and Maidenhead oraz Bournemouth, Christchurch and Poole (BCP) to dwie z siedmiu gmin, którym przyznano specjalne zwolnienie z podatku, pozwalające na przekroczenie limitu 5 proc.

Rosnące koszty świadczenia usług związanych z opieką społeczną i opieką nad dziećmi w trudnej sytuacji wywierają presję na budżety. Radna Lynne Jones z Windsor and Maidenhead Council powiedziała wcześniej, że gmina musi drastycznie podnieść rachunki, ponieważ historycznie miała „jedne z najniższych podatków lokalnych w kraju”.

Councile zatwierdzą przyszłoroczne podwyżki podatków lokalnych w ciągu najbliższych kilku tygodni. Rada BCP otrzymała informację, że może podwyższyć rachunki mieszkańców o maksymalnie 6,75 proc. od wiosny. Podczas gdy Windsor i Maidenhead mogą je podnieść nawet o 7,5 proc.

Zgodnie z decyzją rządu councile North Somerset, Shropshire i Worcestershire będą mogły podnieść podatek lokalny o dodatkowe 4 proc., Trafford o dodatkowe 2,5 proc.

Rząd umorzy długi

Ze względu na trudną sytuację finansową władz lokalnych, rząd zobowiązał się do umorzenia większości długów związanych z wydatkami na specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność (SEND).

Ministrowie zezwolili councilom na generowanie deficytów w budżecie na potrzeby w ramach dotacji na szkoły specjalne do lat 2027-2028. Ze względu na silną presję na finansowanie SEND. Zgodnie z ogłoszonym obecnie planem wszystkie councile, które mają deficyt, będą uprawnione do dotacji pokrywającej 90 proc. ich zadłużenia. Pod warunkiem zatwierdzenia przez Ministerstwo Edukacji planu reformy usług SEND.