szkoła w UK
Uczniowie będą uczyć się, jak rozpoznawać dezinformację / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Szkoły przechodzą największą reformę od 10 lat. Pojawią się nowe przedmioty

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział największą od dekady modernizację krajowego programu nauczania. W angielskich szkołach uczniowie poznają zasady działania kredytów hipotecznych. Nauczą się planować budżet domowy, a także rozpoznawać fałszywe informacje, w tym te generowane przez sztuczną inteligencję. Jak widać, szkoła w UK zaczyna promować praktyczne podejście.

Jak podkreśla minister edukacji Bridget Phillipson, celem zmian jest „zrewitalizowanie” edukacji przy zachowaniu solidnych podstaw w podstawowych dziedzinach. Nowe podejście ma przygotować młodych do funkcjonowania w złożonym świecie. W nim umiejętność krytycznego myślenia i świadomość finansowa są równie ważne jak kompetencje akademickie.

- Advertisement -

Zmiany w egzaminach i koniec EBacc – szkoła w UK w ogniu reformy

Jednym z symbolicznych kroków reformy będzie zniesienie tzw. EBacc. To miernik służący do oceniania szkół według liczby uczniów zdających przedmioty, jak: język angielski, matematyka, nauki ścisłe, historia lub geografia oraz języki obce. Rząd uznał, że ten system stał się zbyt ograniczający i nie sprzyjał rozwojowi zainteresowań uczniów. Zastąpi go nowy model oceniania, który ma zachęcać do szerszego wyboru przedmiotów GCSE.

Krytycy, w tym były minister stanu. ds. szkół Nick Gibb, ostrzegają, że rezygnacja z EBacc może doprowadzić do spadku liczby uczniów uczących się języków obcych, zwłaszcza w szkołach publicznych.

Szkoła nauczy, jak nie wpaść w długi, i co uznać za fake news

Wśród rekomendacji przeglądu znalazły się zajęcia z finansów osobistych w ramach matematyki oraz lekcje obywatelstwa w szkołach podstawowych. Dzieci mają dowiedzieć się, jak działają kredyty hipoteczne, jak planować wydatki i dlaczego oszczędzanie ma znaczenie.

Jednocześnie rząd kładzie nacisk na edukację medialną. Młodzież będzie uczyć się, jak rozpoznawać dezinformację i weryfikować źródła. I dodatkowo, przy okazji, pozna wpływ algorytmów AI na treści, które widzą w internecie.

szkoła w UK
Młodzież pozna wpływ algorytmów AI na treści w internecie / fot. Shutterstock.com

W planach jest również wprowadzenie nowych kwalifikacji z zakresu nauki o danych i sztucznej inteligencji dla uczniów powyżej 16. roku życia. Reformy mają skrócić czas egzaminów GCSE o średnio 3 godziny, a każdemu uczniowi zapewnić możliwość zdawania trzech przedmiotów ścisłych.

Brytyjska szkoła w centrum uwagi świata – czy zostanie wzorem dla innych?

Prof. Becky Francis, przewodnicząca panelu przeglądowego, podkreśliła, że zmiany mają charakter „ewolucyjny, a nie rewolucyjny”. Jej zdaniem celem reform jest lepsze dopasowanie treści nauczania do realiów. Przy jednoczesnym zmniejszeniu różnic w osiągnięciach między uczniami z różnych środowisk.

Laura Trott z opozycji stwierdziła, że reforma może „osłabić zrozumienie historii narodowej”. Pepe Di’Iasio z Association of School and College Leaders zauważył, że ambitny program wymaga wsparcia finansowego i wyszkolonej kadry.

Jeśli uda się połączyć solidne fundamenty z nowoczesnymi kompetencjami, angielskie szkoły mogą stać się wzorem dla systemów edukacyjnych na całym świecie.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

W 2026 roku dodatkowa wypłata świadczenia na dzieci. Ile dostaną rodzice?

W 2026 roku tysiące rodziców w Wielkiej Brytanii mogą liczyć na dodatkową wypłatę świadczenia na dzieci. Według zapowiedzi Departamentu ds. Pracy i Emerytur (DWP), wszystkie świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym, w tym Child Benefit, wzrosną przynajmniej w tempie inflacji CPI. 
Praca i finanse

Płacisz więcej, dostajesz mniej – 5 brytyjskich supermarketów, które stosują ten “trik”

Brytyjskie sklepy coraz częściej stosują trik, który może uderzyć w nasz portfel – produkty kurczą się w oczach, a cena pozostaje ta sama lub rośnie. W jakich sklepach stosują ten "trik" najczęściej?
UK

Wizz Air testuje „ekonomiczną” klasę biznes i internet na pokładzie

Wizz Air szykuje się do największych zmian w swojej historii. Węgierski przewoźnik zapowiedział wprowadzenie dwóch nowych usług – Wizz Class i Wizz Play. Mają one trafić do pasażerów w najbliższych tygodniach.
UK

Problemy z pitną wodą dla milionów osób. Zawiera rakotwórcze substancje

W Wielkiej Brytanii pojawiły się poważne problemy z wodą pitną. Okazuje się, że zawiera ona rakotwórcze substancje w niebezpiecznych stężeniach.
UK

Rząd zamierza uprościć ładowanie aut elektrycznych w domach

Jak informuje Energy Live News, brytyjski rząd przygotowuje pakiet reform mających ułatwić życie kierowcom samochodów elektrycznych. Powinien dzięki temu powstać bardziej sprawiedliwy systemu ładowania aut w miejscu zamieszkania – także dla tych, którzy nie mają prywatnych podjazdów.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet