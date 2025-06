UK vs. AI – dlaczego anglojęzyczne kraje obawiają się sztucznej inteligencji?

Ciekawe badania wykazały, że mieszkańcy krajów anglojęzycznych, w tym również UK są niezwykle nieufni w stosunku do sztucznej inteligencji. Skąd wynika ta tendencja i jakie ma podłoże społeczne? Kto wygra w starciu UK vs. AI?

Sztuczna inteligencja to bez wątpienia jedno z najbardziej ekscytujących osiągnięć naszych czasów. Może zrewolucjonizować medycynę, edukację, transport i rozrywkę. Ale w Wielkiej Brytanii – kraju, który dał światu Alana Turinga, ojca informatyki – entuzjazm ustępuje miejsca obawom. Najnowsze globalne badania Ipsos Mori pokazują, że Brytyjczycy są jednymi z najbardziej nieufnych wobec sztucznej inteligencji na świecie. Skąd ta ostrożność? Czy to tylko sceptycyzm, czy może coś więcej?

AI, czyli sztuczna inteligencja z ludzkim problemem

W badaniu przeprowadzonym w 30 krajach aż dwie trzecie mieszkańców Wielkiej Brytanii przyznało, że czuje niepokój na myśl o AI w codziennych produktach i usługach. Dla porównania – mniej niż połowa Francuzów, Niemców czy Włochów podziela te obawy. To nie tylko kwestia technologii. To społeczny barometr poczucia zaufania i bezpieczeństwa.

W krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Malezja, Indonezja czy Tajlandia, AI budzi znacznie więcej ekscytacji niż strachu. Tamtejsze społeczeństwa – bardziej optymistyczne wobec władzy – wierzą, że rządy są w stanie kontrolować rozwój technologii. W Wielkiej Brytanii, przeciwnie. Zaledwie 48% respondentów ufa, że rząd odpowiedzialnie ureguluje AI. To jedno z najniższych wskazań na świecie. Niższe jest tylko w USA i na Węgrzech.

Made in UK: Narodowy sceptycyzm?

Brytyjczycy od wieków słyną z ostrożności wobec nowinek. To nie brak inteligencji – to świadoma rezerwa. W końcu to kraj, który przez dekady walczył o prywatność w sieci, gdzie prawo do bycia zapomnianym w Google odbiło się szerokim echem. Natomiast kontrola nad technologicznymi gigantami wzbudza żywe debaty w Izbie Gmin.

Do tego dochodzą media i popkultura. Kiedy sztuczna inteligencja pojawia się w brytyjskich serialach czy filmach, rzadko bywa bohaterem pozytywnym. Od HAL-a 9000 po mroczne wizje „Black Mirror” – AI w brytyjskim wydaniu częściej niszczy świat niż go ulepsza. Dlatego starcie UK vs. AI nie dziwi, a nawet bywa zrozumiałe.

Obawy o pracę, tożsamość i prawdę

Blisko jedna trzecia Brytyjczyków obawia się, że AI zastąpi ich całkowicie w pracy. Aż 75% uważa, że sztuczna inteligencja będzie produkować newsy, filmy i reklamy, mimo że większość wcale tego nie chce. AI nie tylko pisze teksty. Ona je także ilustruje, śpiewa, gra i reżyseruje. To wszystko może być fascynujące, ale dla wielu – także niepokojące. Bo jeśli technologia tworzy wszystko, co ludzkie – to gdzie w tym wszystkim człowiek?

Nie dziwi więc, że kampanię przeciwko niekontrolowanemu rozwojowi AI prowadzą artyści tacy jak Elton John czy Kate Bush. Obawiają się o swoje prawa, swój głos, swój styl. Wielka Brytania, z całym swoim dziedzictwem muzycznym i literackim, nie chce, by przyszłość była kopiowana przez algorytmy.

UK vs AI: Kto wygra?

To nie jest walka na miecze świetlne ani na linijki kodu. To społeczny pojedynek zaufania, wartości i kontroli. Wielka Brytania, choć dziś nieufna wobec AI, wciąż ma potencjał, by stać się liderem w tworzeniu etycznych i odpowiedzialnych rozwiązań technologicznych. Ale żeby tak się stało, potrzebne będzie coś więcej niż kolejne start-upy i innowacje. Potrzebne będzie zaufanie – zarówno do technologii, jak i do tych, którzy ją kontrolują.

A może właśnie dzięki tej ostrożności Brytyjczycy wygrają z AI? Bo kto pyta, nie błądzi. A kto nie ufa ślepo, może stworzyć lepszą, bardziej ludzką sztuczną inteligencję.