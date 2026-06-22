Utrudnienia w dojeździe do Luton Airport po zderzeniu pociągów do 26 czerwca

Od poniedziałku 22 czerwca do piątku 26 czerwca wstrzymany jest ruch pociągów East Midlands Railway między Bedford a Londyn St Pancras. Oznacza to brak bezpośrednich połączeń EMR w tym korytarzu, w tym również brak pociągów Luton Airport Express. Utrudnienia w dojeździe do Luton Airport są problemem dla wielu podróżnych.

Do poważnego zdarzenia kolejowego doszło w piątek, 20 czerwca 2026 roku, na południe od Bedford, w rejonie Elstow interchange. W wyniku zderzenia dwóch składów East Midlands Railway zginął maszynista, a 28 osób trafiło do szpitala, w tym dziewięć w stanie krytycznym. Po wypadku natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję ratunkową i zabezpieczanie infrastruktury.

Utrudnienia w dojeździe do Luton Airport po zderzeniu pociągów – poważne uszkodzenie infrastruktury

Od poniedziałku 22 czerwca do piątku 26 czerwca wstrzymany jest ruch pociągów East Midlands Railway między Bedford a Londyn St Pancras. Oznacza to brak bezpośrednich połączeń EMR na tej trasie. Najbardziej odczuwają to podróżni chcący dojechać na Luton Airport Express.

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Jednocześnie Thameslink Railway obsługuje trasę między Luton a Londyn St Pancras, ale nie kursuje już na północ od Luton. Oznacza to całkowite zamknięcie stacji takich jak Flitwick, Harlington i Leagrave. Z Bedford nie kursują bezpośrednie pociągi do Londynu ani w kierunku lotniska.

Ze względu na znaczące utrudnienia władze wprowadziły ograniczoną komunikację zastępczą autobusami między Bedford a Luton. Natomiast jej przepustowość jest ograniczona. Dlatego podróżni muszą wplanować w swoją podróż duże opóźnienia.

Jak długo potrwają problemy?

Według aktualnych informacji utrudnienia mają potrwać co najmniej do piątku 26 czerwca 2026 roku. Ten termin obejmuje prace techniczne, usuwanie uszkodzonych składów oraz odbudowę infrastruktury kolejowej.

Operatorzy i zarządca infrastruktury Network Rail podkreślają, że pełne przywrócenie ruchu będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac przy torach, sieci trakcyjnej oraz końcowych testach bezpieczeństwa. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, czy po 26 czerwca ruch wróci od razu do pełnej normalności. Uszkodzenia są znaczne, dlatego możliwe są dalsze ograniczenia.

Utrudnienia w dojeździe do Luton Airport – jak dojechać na lotnisko w czasie awarii

Najważniejsza trasa dla pasażerów lecących z Luton to odcinek Luton – Luton Airport Parkway – St Pancras.

Pociągi Thameslink Railway nadal kursują między Londynem St Pancras a stacją Luton Airport Parkway. Podróżni posiadający bilety jadą dalej bez dodatkowych opłat. To oznacza, że można korzystać z tej trasy jako głównego sposobu dotarcia w okolice lotniska.

Z Luton Airport Parkway na terminal lotniska nadal działa autobus wahadłowy (shuttle bus). Ten łączy stację z terminalem w kilka minut.

Dla osób startujących z północnej strony (np. Bedford i okolice) najbardziej praktyczna trasa w obecnej sytuacji to dojazd autobusem zastępczym do Luton, a następnie przesiadka na pociąg Thameslink Railway do Luton Airport Parkway i dalej shuttle bus na lotnisko.

Alternatywnie część pasażerów wybiera bezpośrednie autokary dalekobieżne z Londynu (np. z Victoria Coach Station), które kursują do Luton Airport. Jednak czas przejazdu może być dłuższy ze względu na ruch drogowy.

Utrudnienia w dojeździe do Luton Airport – sytuacja pasażerów

Najbardziej stabilna opcja dla pasażerów w czasie awarii to dojazd do Luton Airport Parkway liniami Thameslink Railway od strony Londynu lub planowanie podróży z większym zapasem czasu i wcześniejszą weryfikacją połączeń. W czasie naprawy torów i trakcji czas dojazdy na lotnisko Luton jest znacząco dłuższy.