VodafoneThree tworzy w Wielkiej Brytanii setki miejsc pracy

Mimo że fuzja Vodafone i Three była jedną z największych transakcji w historii brytyjskiej telekomunikacji, dla wielu odbiorców znacznie ciekawsze od samego połączenia marek są jego praktyczne konsekwencje. Jedną z najważniejszych jest powrót setek miejsc pracy do Wielkiej Brytanii.

Jak opisuje GB News, nowo utworzona sieć VodafoneThree uruchomiła największy od lat program rekrutacyjny w obszarze obsługi klienta, przenosząc 400 stanowisk z Indii do Sheffield i Belfastu.

400 miejsc pracy i początek szerszej ofensywy zatrudnienia

Stanowiska dotyczą głównie obsługi klienta oraz sprzedaży. Powstaną one we współpracy z firmą Concentrix, która jednocześnie działa jako partner outsourcingowy operatorów. Co więcej, rekrutacja już trwa, a dodatkowo pierwsi pracownicy również rozpoczęli szkolenia w Belfaście. Dzięki temu proces wdrożenia przebiega sprawnie, a zarazem zapewnia odpowiednie przygotowanie personelu do postawionych przed nimi zadań.

Nowo zatrudnieni będą obsługiwać zarówno klientów marki Vodafone, jak i Three. Przed przejęciem obowiązków przejdą przygotowanie obejmujące m.in. naukę wsparcia klientów wrażliwych. Dodatkowe 400 etatów uzupełni istniejącą kadrę ponad 830 specjalistów Concentrix pracujących w Stoke i Glasgow. Sheffield, do tej pory kojarzone z operacjami VodafoneThree, stanie się docelowo kolejnym ważnym hubem obsługi klienta.

Tysiące kolejnych stanowisk dzięki inwestycjom w sieć

Nowe miejsca pracy to jedynie fragment większego programu inwestycyjnego. VodafoneThree realizuje plan o wartości około 11 miliardów funtów. Ma on wygenerować nawet 9 tys. miejsc pracy w inżynierii, budownictwie i utrzymaniu infrastruktury w całym kraju. W najbardziej intensywnej fazie rozbudowy sieci liczba ta może wzrosnąć do 13 tys. stanowisk.

Szczególnie istotne są prognozy dla regionów. Wdrożenie nowoczesnej sieci 5G Standalone ma w dekadę przynieść Irlandii Północnej ponad 2,9 mld funtów dodatkowej produkcji gospodarczej. Tylko region Yorkshire and the Humber szacunkowo zyska nawet 6,4 mld funtów.

Gdzie szukać pracy w VodafoneThree?

Fuzja, zatwierdzona przy wartości transakcji sięgającej 15 mld funtów, jest więc raczej tłem dla szerszych przemian. Użytkownicy zyskają automatyczne przełączanie między sieciami, szybszy internet dla nawet 7 mln klientów i stopniową likwidację „martwych stref”. Dodatkowo do końca 2025 roku z mapy ma zniknąć 16,5 tys. km² obszarów bez zasięgu.

Osoby zainteresowane pracą w obsłudze klienta mogą szukać ofert na stronach rekrutacyjnych Concentrix oraz na stronie Vodafone w zakładce VodafoneThree Careers.