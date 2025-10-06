Wychowywanie dzieci w UK kosztuje fortunę. Szczególnie kobiety

Według najnowszych analiz Urzędu Statystyk Narodowych rodzicielstwo staje się ogromnym obciążeniem finansowym szczególnie dla kobiet.

Raport ONS jasno wskazuje, że świat pracy nie sprzyja rodzicom, zwłaszcza samotnym matkom. Kobiety znacznie częściej zmagają się z utrzymaniem stabilnych dochodów i godzeniem obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci. Wychowywanie dzieci w Wielkiej Brytanii coraz częściej przypomina finansowy maraton, na który nie każdy może sobie pozwolić.

- Advertisement -

Nierówności społeczne uderzają zwłaszcza w kobiety i samotnych rodziców

Kobiety tracą aż 65 618 funtów mniej na koncie w porównaniu z okresem sprzed macierzyństwa. Sytuacja finansowa pogarsza się z każdym kolejnym dzieckiem – drugie oznacza stratę na poziomie 26 317 funtów, a trzecie – 32 456. W efekcie matka trojga dzieci może być uboższa o ponad 100 tys. funtów.

Przyczyną tak dużego spadku dochodów są nie tylko mniejsze możliwości pracy po narodzinach dziecka, lecz także utrwalone nierówności na rynku pracy.

Brytyjski system wsparcia: kto może liczyć na pomoc państwa?

Mimo trudnej sytuacji finansowej rodziców w Wielkiej Brytanii istnieje szereg świadczeń, które pomagają zrównoważyć domowy budżet. Najpopularniejsze z nich to Child Benefit, czyli zasiłek rodzinny przyznawany na każde dziecko do 16. roku życia lub do 20., jeśli kontynuuje naukę. Obecnie wynosi on 26,05 funta tygodniowo na pierwsze dziecko i 17,25 funta na kolejne. Pełną kwotę otrzymują gospodarstwa domowe z dochodem poniżej 80 tys. funtów rocznie.

Rodzice mogą też skorzystać z programu Tax-Free Childcare, w ramach którego rząd dopłaca 2 funty do każdych 8 funtów wpłaconych na specjalne konto opiekuńcze – maksymalnie 2 tys. funtów rocznie na dziecko (4 tys. w przypadku niepełnosprawności). Dodatkowo przysługuje do 30 godzin darmowej opieki tygodniowo dla dzieci w wieku od dziewięciu miesięcy do 4 lat.

500 funtów na start dla najmłodszych

Rodziny o ograniczonych zasobach finansowych mogą liczyć na jednorazową wypłatę Sure Start Maternity Grant w wysokości 500 funtów. Rodzic ma prawo przeznaczyć wsparcie na zakup wyprawki dla noworodka. Z kolei program Healthy Start zapewnia dodatkowe środki na zakup żywności i witamin nawet do 442 funtów rocznie na jedno dziecko.

Z Funduszu Wsparcia Gospodarstwa Domowego przyznawane są dotacje na pokrycie kosztów szkolnych, takich jak mundurki czy posiłki. Dodatkowo rodzice zachowują punkty ubezpieczenia społecznego nawet wtedy, gdy rezygnują z pobierania zasiłku, co przekłada się na wyższą emeryturę.