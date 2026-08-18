Nowy PESEL po wycieku – wszystko co musisz wiedzieć

Nie milkną echa afery z wyciekiem danych milionów Polaków. Do wycieku doszło 9 dni temu, a nadal nie można sprawdzić czy nasz PESEL i inne dane wpadły w ręce hakerów. Do tego pojawia się kolejne zamieszanie dotyczące rzekomej zmiany numerów PESEL w związku z wyciekim. Bowiem w sieci pojawiają się fałszywe informacje, że można wyrobić sobie nowy PESEL.

PESELE faktycznie wyciekły

I to prawie 19 milionów obywateli. Wyciek PESEL to afera ostatnich dni. W rzeczywistości wyciekło więcej danych, a nie tylko sam PESEL. A obywatele do tej pory nie mogą sprawdzić czyj PESEL dostał się w ręce przestępców.

Informacja o możliwości zmiany PESEL to fake

Z kolei jeśli chodzi o rzekomą możliwość zmiany numeru PESEL na nowy, jest to oszustwo. Natychmiast po nagłośnieniu wycieku, w mediach społecznościowych zaczęły krążyć fałszywe formularze i wnioski o zmianę numeru PESEL. Same te wnioski to akcja phishingowa. Oszuści wykorzystują panikę, aby pod pretekstem „pomocy w zmianie numeru” wyłudzić od przestraszonych obywateli kolejne poufne dane.

- Advertisement -

Czy można zmienić PESEL z powodu wycieku?

Nie. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz Ministerstwo Cyfryzacji jasno podkreślają, że wyciek danych nie daje podstaw prawnych do zmiany numeru PESEL. Zgodnie z oficjalnymi procedurami Gov.pl, numer ten można zmienić wyłącznie w 4 przypadkach: zmiany płci, sprostowania daty urodzenia lub błędu urzędnika przy wprowadzaniu danych.