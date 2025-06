Zmiany w Winter Fuel Payment. Więcej osób będzie się kwalifikować do dodatku

Kanclerz skarbu, Rachel Reeves poinformowała, że zmiany w Winter Fuel Payment wejdą w życie jeszcze w tym roku. Dzięki nim więcej osób ma kwalifikować się do otrzymania dodatku zimowego.

Rachel Reeves zapowiedziała, że więcej osób będzie się kwalifikować do dodatku zimowego w tym roku. Premier wcześniej zapewniał, że zmiany w Winter Fuel Payment znajdują się na liście priorytetowej rządu. Nadal jednak nie jest jasne, ile osób otrzyma dodatek.

Korzystne zmiany w Winter Fuel Payment

W ubiegłym roku dodatek zimowy o wartości do 300 funtów wypłacono tylko osobom pobierającym Pension Credit. Było to zaskakujące i kontrowersyjne nowe ustalenie ze strony rządu, za co został on mocno skrytykowany. A Partia Pracy zapłaciła za to później słabymi wynikami w wyborach lokalnych.

Teraz laburzyści postanowili naprawić swój błąd. W związku z tym kanclerz skarbu zapowiedziała, że więcej osób będzie uprawnionych do dodatku zimowego. Niestety szczegółów dotyczących zmian w Winter Fuel Payment nie podano.

Keir Starmer nie potwierdził podczas pytań do premiera, kto będzie uprawniony do dodatku zimowego po zmianach. Wcześniej przyznał, że konieczne jest jak najszybsze wyjaśnienie tej kwestii.

Gdy liderka Partii Konserwatywnej, Kemi Badenoch zapytała, ilu z 10 milionów emerytów, którzy stracili Winter Fuel Payment otrzyma go ponownie, premier odparł:

– Przyjrzymy się ponownie, jak powiedziałem dwa tygodnie temu, kwalifikowalności do zimowego paliwa i oczywiście ustalimy, w jaki sposób za to zapłacimy.

W 2024 roku dodatek otrzymało 10 milionów mniej emerytów. Organizacje charytatywne i niektórzy parlamentarzyści wyrazili szczególne zaniepokojenie osobami, których dochody były nieco za wysokie, aby się kwalifikować do dodatku, ale straciły więcej, gdyż koszty energii pozostały wysokie.

Kiedy wypłacany jest dodatek zimowy?

Uprawnieni do dodatku zimowego emeryci otrzymują go automatycznie w listopadzie lub grudniu. Obecnie uprawnione są do niego osoby pobierające Pension Credit, który jest uzupełnieniem emerytury państwowej.

Gospodarstwa domowe z osobą poniżej 80. roku życia otrzymują 200 funtów rocznie. A te z osobą powyżej 80. roku życia otrzymują 300 funtów rocznie.

Dyrektor organizacji charytatywnej Age UK, Caroline Abrahams powiedziała:

– Słowa kanclerz skarbu napawają nas optymizmem, ale czekamy na szczegóły, które muszą być opublikowane bardzo szybko. Jeśli zmiany mają zostać wprowadzone na czas tej zimy. Jest to absolutnie kluczowe, gdy chcemy chronić emerytów najbardziej pokrzywdzonych.

Wcześniej w środę minister ds. emerytur, Torsten Bell powiedział, że nie będzie powrotu do poprzedniego systemu, w którym wypłacano dodatek wszystkim 11,4 milionom emerytów.

– To nie jest dobry pomysł, żebyśmy mieli system, który wypłaca kilkaset funtów milionerom, więc nie będziemy tego kontynuować — powiedział.