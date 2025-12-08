Alarm pogodowy w 32 regionach Wielkiej Brytanii. Przygotuj zestaw awaryjny!

Pogoda w Wielkiej Brytanii nie rozpieszcza. Zbliżający się do Wielkiej Brytanii rozległy niż wzbudził niepokój w meteorologach. W związku z rosnącym zagrożeniem Met Office przypomina o konieczności przygotowania podstawowego zestawu awaryjnego.

System pogodowy przesuwa się nad Wyspy z potencjałem przyniesienia zarówno intensywnych opadów, jak i groźnych porywów wiatru. To kombinacja, która w krótkim czasie potrafi doprowadzić do lokalnych podtopień, przerw w dostawach prądu oraz chaosu komunikacyjnego.

Ulewny deszcz, silny wiatr i utrudnienia w 32 regionach

Met Office rozszerzyło zakres ostrzeżeń, obejmując nimi znaczną część Anglii, Walii i Szkocji. Prognozy mówią o opadach nawet do 80 mm w dobę w południowo-zachodniej Anglii oraz południowej Walii, a na wyżej położonych terenach wartości mogą dojść do 100 mm. W zaledwie 24 godziny spadnie ponad połowa przeciętnej grudniowej normy miesięcznej.

Lista 32 obszarów objętych głównym ostrzeżeniem obejmuje: Hampshire, Bath and North East Somerset, Bournemouth Christchurch and Poole, Bristol, Cornwall, Devon, Dorset, Gloucestershire, Isles of Scilly, North Somerset, Plymouth, Somerset, South Gloucestershire, Torbay, Wiltshire, Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Carmarthenshire, Ceredigion, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Neath Port Talbot, Newport, Pembrokeshire, Powys, Rhondda Cynon Taf, Swansea, Torfaen, Vale of Glamorgan i Herefordshire.

Pogoda może zaskoczyć mocniej, niż wskazują prognozy

Specjaliści z Met Office podkreślają, że trajektoria niżu może się jeszcze zmienić, co oznacza, że charakter zjawisk pogodowych może być bardziej gwałtowny, niż wskazują dotychczasowe prognozy. Możliwe są zarówno kolejne fale deszczu, jak i nagłe, mocne porywy wiatru – do środy włącznie.

Rosnące ilości wody to nie tylko problem dla rzek i terenów rolniczych, ale również dla infrastruktury miejskiej. Nadmierne opady mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu, utrudnień w transporcie oraz uszkodzeń obiektów znajdujących się w pobliżu koryt.

Latarki, dokumenty, opatrunki – skompletuj domowy zestaw awaryjny!

W związku z rosnącym zagrożeniem Met Office przypomina o konieczności przygotowania podstawowego zestawu awaryjnego. Osoby zamieszkujące obszary zagrożone powodzią zachęca się do skompletowania awaryjnego przybornika. W jego skład powinny wchodzić przynajmniej dwie latarki, zapas baterii, dokumenty w wodoodpornym opakowaniu oraz podstawowe opatrunki.

Na chwilową stabilizację pogody można liczyć w drugiej dekadzie grudnia. Po tym okresie do głosu ponownie dojdą fale deszczu obejmujące niemal cały kraj. Najbardziej narażone pozostaną rejony północne i zachodnie. W prognozach pojawiają się również opady śniegu, zwłaszcza w wyżej położonych częściach Wysp.