pogoda w Wielkiej Brytanii
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Alarm pogodowy w 32 regionach Wielkiej Brytanii. Przygotuj zestaw awaryjny!

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Pogoda w Wielkiej Brytanii nie rozpieszcza. Zbliżający się do Wielkiej Brytanii rozległy niż wzbudził niepokój w meteorologach. W związku z rosnącym zagrożeniem Met Office przypomina o konieczności przygotowania podstawowego zestawu awaryjnego.

System pogodowy przesuwa się nad Wyspy z potencjałem przyniesienia zarówno intensywnych opadów, jak i groźnych porywów wiatru. To kombinacja, która w krótkim czasie potrafi doprowadzić do lokalnych podtopień, przerw w dostawach prądu oraz chaosu komunikacyjnego.

- Advertisement -

Ulewny deszcz, silny wiatr i utrudnienia w 32 regionach

Met Office rozszerzyło zakres ostrzeżeń, obejmując nimi znaczną część Anglii, Walii i Szkocji. Prognozy mówią o opadach nawet do 80 mm w dobę w południowo-zachodniej Anglii oraz południowej Walii, a na wyżej położonych terenach wartości mogą dojść do 100 mm. W zaledwie 24 godziny spadnie ponad połowa przeciętnej grudniowej normy miesięcznej.

Lista 32 obszarów objętych głównym ostrzeżeniem obejmuje: Hampshire, Bath and North East Somerset, Bournemouth Christchurch and Poole, Bristol, Cornwall, Devon, Dorset, Gloucestershire, Isles of Scilly, North Somerset, Plymouth, Somerset, South Gloucestershire, Torbay, Wiltshire, Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Carmarthenshire, Ceredigion, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Neath Port Talbot, Newport, Pembrokeshire, Powys, Rhondda Cynon Taf, Swansea, Torfaen, Vale of Glamorgan i Herefordshire.

Pogoda może zaskoczyć mocniej, niż wskazują prognozy

Specjaliści z Met Office podkreślają, że trajektoria niżu może się jeszcze zmienić, co oznacza, że charakter zjawisk pogodowych może być bardziej gwałtowny, niż wskazują dotychczasowe prognozy. Możliwe są zarówno kolejne fale deszczu, jak i nagłe, mocne porywy wiatru – do środy włącznie.

pogoda w Wielkiej Brytanii
Na krótką stabilizację pogody trzeba poczekać do drugiej dekady grudnia / fot. Shutterstock.com

Rosnące ilości wody to nie tylko problem dla rzek i terenów rolniczych, ale również dla infrastruktury miejskiej. Nadmierne opady mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu, utrudnień w transporcie oraz uszkodzeń obiektów znajdujących się w pobliżu koryt.

Latarki, dokumenty, opatrunki – skompletuj domowy zestaw awaryjny!

W związku z rosnącym zagrożeniem Met Office przypomina o konieczności przygotowania podstawowego zestawu awaryjnego. Osoby zamieszkujące obszary zagrożone powodzią zachęca się do skompletowania awaryjnego przybornika. W jego skład powinny wchodzić przynajmniej dwie latarki, zapas baterii, dokumenty w wodoodpornym opakowaniu oraz podstawowe opatrunki.

Na chwilową stabilizację pogody można liczyć w drugiej dekadzie grudnia. Po tym okresie do głosu ponownie dojdą fale deszczu obejmujące niemal cały kraj. Najbardziej narażone pozostaną rejony północne i zachodnie. W prognozach pojawiają się również opady śniegu, zwłaszcza w wyżej położonych częściach Wysp.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Life in the UK

Między dwoma światami. Emigracja, samotność i alkohol

Samotność, wstyd i alkohol to cichy koszt emigracji. Sprawdź, jak Metoda Sinclaira pomaga Polakom za granicą odzyskać kontrolę bez ryzyka utraty pracy.
Londyn

Babcia przyjechała do UK do wnuka? Tego będzie jej najbardziej brakować

Polskie babcie przyjeżdżają do UK, by pomagać przy wnukach. Czego najbardziej im brakuje i jak ich dzieci mogą dać im odrobinę domowej normalności?
Praca i finanse

Masz taką dwufuntówkę? Może być warta nawet 1 000 funtów!

Najnowsze doniesienia z brytyjskiego rynku kolekcjonerskiego ponownie zwracają uwagę na dwa konkretne egzemplarze. Te - jeśli zawierają określone błędy - osiągają ceny nieporównywalnie wyższe niż ich wartość nominalna.
Kryzys w UK

Dramatyczna liczba zakażeń grypą! Szpitale pękają w szwach, a lekarze strajkują

Liczba pacjentów wymagających hospitalizacji rośnie z tygodnia na tydzień, co stawia NHS w niezwykle trudnej sytuacji. Eksperci alarmują, że połączenie rekordowej liczby zachorowań i zbliżającego się strajku lekarzy to mieszanka wyjątkowo niebezpieczna
Podróże i turystyka

Kiedy najpóźniej i jak wysłać paczki z UK, aby dotarły do Polski na święta

Chcesz, by paczka z UK dotarła do Polski na święta na czas? Sprawdź terminy nadania, ceny i najlepsze opcje wysyłki - także w Nadajwysylke.pl

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet