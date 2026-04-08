Brexit – kompendium wiedzy i informacje dla Polaków

Brexit to jedno z najważniejszych wydarzeń w nowożytnej historii Europy, które fundamentalnie zmieniło relacje Wielkiej Brytanii z resztą kontynentu. Dla Polaków w UK był to moment przejścia z statusu „obywatela UE” na status „rezydenta z zagranicy”.
Oto kompleksowe zestawienie historii, znaczenia i wpływu Brexitu na życie Polonii.
Timeline Brexit: Kluczowe daty
Droga do wyjścia z Unii była długa i pełna politycznych zwrotów akcji. Wszystko zaczęło się w czerwcu 2016 roku od referendum. Choć od tego referendum minęło już blisko 10 lat, emocje wciąż nie opadły. Po drodze mieliśmy dramatyczne negocjacje Theresy May, „get Brexit done” Borisa Johnsona i wreszcie 1 stycznia 2021 roku – datę, która ostatecznie zamknęła granice dla swobodnego przepływu osób. W czerwcu 2016 roku w naszej redakcji nikt nie wierzył, że Brytyjczycy zagłosują za opuszczeniem EU i z niedowierzaniem śledziliśmy wyniki referendum.
23 czerwca 2016: Referendum. 51,9% Brytyjczyków opowiedziało się za wyjściem z UE.
29 marca 2017: Premier Theresa May oficjalnie uruchomiła Artykuł 50, rozpoczynając dwuletni proces rozwodowy.
31 stycznia 2020: Wielka Brytania oficjalnie opuściła UE. Rozpoczął się tzw. okres przejściowy (transition period).
24 grudnia 2020: Podpisanie umowy handlowej (Trade and Cooperation Agreement), która uniknęła tzw. twardego Brexitu w ostatniej chwili.
1 stycznia 2021: Pełne wyjście z jednolitego rynku i unii celnej. Koniec swobodnego przepływu osób (Freedom of Movement).
Co Brexit oznacza w praktyce?
Brexit to przede wszystkim odzyskanie przez UK pełnej kontroli nad granicami, prawem i pieniędzmi, ale kosztem barier handlowych.
Koniec swobody ruchu: Obywatele UE nie mogą już po prostu przyjechać do UK, wynająć mieszkania i zacząć pracy.
Kontrole celne: Handel towarami stał się trudniejszy i droższy (biurokracja, certyfikaty).
Inne prawo: UK może teraz tworzyć własne standardy (np. dotyczące ochrony środowiska czy praw pracowniczych), niezależne od Brukseli.
Jak Brexit zmienił życie Polaków w UK?
Dla ponad miliona Polaków mieszkających w UK przed 2021 rokiem, Brexit oznaczał konieczność uregulowania statusu prawnego. Może świat się nie zawalił, ale stał się bardziej sformalizowany. System EU Settlement Scheme stał się obowiązkowy.
Settled Status (osiedleniec): Potwierdza Twoje prawo do dożywotniego pobytu, pracy i korzystania z zasiłków.
Pre-settled Status (tymczasowy): Wymaga „dożycia” do 5 lat w UK, by przejść na pełne osiedlenie.
Życie codzienne i atmosfera
Poczucie niepewności: Tuż po referendum odnotowano wzrost nastrojów ksenofobicznych, co wielu Polaków skłoniło do powrotu do kraju.
Koszty życia: Brexit (w połączeniu z pandemią i wojną) napędził inflację w UK silniej niż w wielu krajach UE, głównie przez spadek wartości funta i droższy import żywności.
Podróże: Polacy mieszkający w UK przy wjeździe do krajów UE (w tym do Polski) muszą teraz korzystać z kolejek dla obywateli krajów trzecich (choć nadal mogą latać na dowodzie osobistym, jeśli mają Settled Status – choć paszport jest zalecany).
- Utrudnienia dla rodzin odwiedzających Polaków na Wyspach. Dawniej członkowie rodzin mogli przyjeżdzać do mieszkających w UK bez ograniczeń i przebywać ile chcą. Np. babcie opiekujące się wnukami. Obecnie ogranicza ich wiza turystyczna. Ogromny problem jest też ze sprowadzeniem rodzica do UK, gdy ten wymaga opieki na starość.
Utrudniony przyjazd do pracy na Wyspy
To największa zmiana. Era „przyjazdu w ciemno” dostępnego dla każdego skończyła się bezpowrotnie. Teraz obowiązuje system punktowy (Points-Based System) i jest szereg wymagań. Nie ma mowy o tym, aby przyjechać do Wielkiej Brytanii i rozglądać się za pracą.
Warunki wjazdu do pracy:
Oferta pracy (Sponsorship): Musisz znaleźć pracodawcę, który posiada licencję sponsora i zaoferuje Ci konkretne stanowisko.
Próg zarobkowy: Praca musi oferować wynagrodzenie powyżej określonego minimum (obecnie progi te zostały znacznie podniesione, by ograniczyć imigrację taniej siły roboczej).
Język angielski: Musisz udowodnić znajomość języka na poziomie min. B1 (egzamin).
Kwalifikacje: Praca musi wymagać odpowiednich umiejętności (poziom RQF3 – odpowiednik matury/szkoły średniej).
Koszty na start:
Wiza: Opłata za wizę pracowniczą (Skilled Worker Visa) to koszt od kilkuset do ponad tysiąca funtów.
IHS (Immigration Health Surcharge): To opłata za dostęp do służby zdrowia NHS, która obecnie wynosi £1,035 rocznie (płatne z góry za cały okres wizy). Przy wizie na 3 lata musisz zapłacić ponad £3,000 samej opłaty medycznej!
Brexit sprawił, że Wielka Brytania stała się krajem „tylko dla wybranych” (specjalistów, lekarzy, inżynierów). Dla przeciętnego Polaka z mniejszymi kwalifikacjami, wyjazd do UK „na dorobek” jest obecnie niemal niemożliwy lub skrajnie nieopłacalny ze względu na bariery wizowe i gigantyczne koszty początkowe.
Czy to się jeszcze opłaca?
Wielka Brytania w 2026 roku to kraj ogromnych kontrastów. Braki kadrowe w opiece (Social Care) czy transporcie wymusiły wzrost płac, ale wysokie koszty wynajmu mieszkań i energii często „zjadają” te nadwyżki.
FAQ: Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w UK po Brexicie
1. Czy po Brexicie nadal mogę wjechać do UK na dowód osobisty?
Nie, co do zasady musisz posiadać ważny paszport. Jedynym wyjątkiem są osoby posiadające status osiedleńca (Settled Status lub Pre-settled Status), które powiązały swój status z dowodem osobistym. Jednak ze względu na systemy cyfrowe na granicach, brytyjskie MSW (Home Office) zdecydowanie zaleca posługiwanie się paszportem, aby uniknąć opóźnień.
2. Co się stanie, jeśli zapomnę przekształcić Pre-settled Status w Settled Status?
W 2024 i 2025 roku rząd wprowadził automatyczne przedłużenia statusu tymczasowego o 2 lub 5 lat, aby zapobiec utracie praw przez tysiące osób. Niemniej jednak, nadal masz obowiązek aplikować o pełny Settled Status, gdy tylko przepracujesz/przebędziesz w UK 5 lat. Nie warto czekać na ostatnią chwilę, bo pełny status daje bezterminowe prawo do zasiłków i opieki medycznej bez dodatkowych pytań.
3. Ile kosztuje wiza pracownicza do UK w 2026 roku?
Koszty są wysokie i zależą od długości wizy. Na start musisz przygotować:
Opłata wizowa: od £500 do £1,500.
Opłata medyczna (IHS): obecnie ok. £1,035 za każdy rok pobytu (płatne z góry).
Środki na utrzymanie: musisz wykazać, że masz na koncie min. £1,270 (chyba że pracodawca-sponsor zagwarantuje to za Ciebie).
4. Czy jako Polak w UK nadal mam prawo do darmowego leczenia w NHS?
Tak, pod warunkiem, że masz uregulowany status imigracyjny:
Osoby z Settled/Pre-settled Status korzystają z NHS na starych zasadach (za darmo).
Osoby na wizach pracowniczych/studenckich opłacają dostęp do NHS w ramach obowiązkowej opłaty IHS przy składaniu wniosku o wizę.
5. Czy po Brexicie mogę pracować w UK jako „self-employed” (freelancer)?
Przyjazd z Polski „od zera” w celu otwarcia własnej działalności jest obecnie bardzo trudny. Standardowa wiza pracownicza (Skilled Worker) wymaga konkretnego pracodawcy-sponsora. Freelancerzy mogą ubiegać się o wizę Global Talent (dla wybitnych specjalistów) lub Innovator Founder (jeśli mają nowatorski pomysł na biznes i min. £50,000 kapitału), co jest barierą nie do przejścia dla większości osób.
6. Czy moje dzieci urodzone w UK po Brexicie automatycznie dostają brytyjski paszport?
Nie automatycznie. Dziecko urodzone w UK nabywa obywatelstwo brytyjskie tylko wtedy, gdy w momencie jego narodzin przynajmniej jedno z rodziców posiadało już Settled Status lub obywatelstwo brytyjskie. Jeśli rodzice mają tylko Pre-settled Status, dziecko musi najpierw otrzymać status osiedleńca, a dopiero później (po spełnieniu wymogów) może zostać zarejestrowane jako obywatel UK.
7. Czy prawo jazdy wydane w Polsce jest ważne w Wielkiej Brytanii?
Tak. Polskie (unijne) prawo jazdy jest honorowane w UK do momentu ukończenia przez kierowcę 67. roku życia lub przez 3 lata od momentu zostania rezydentem (w zależności od tego, co nastąpi później). Jednak po Brexicie wielu ubezpieczycieli oferuje niższe stawki osobom, które wymieniły polskie prawo jazdy na brytyjskie (UK driving licence).