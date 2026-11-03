Bonfire Night obchodzona jest tradycyjnie 5 listopada w Wielkiej Brytanii. Jednak coraz rzadziej pali się podczas niej kukły. Foto: Shutterstock
Bonfire Night obchodzona jest tradycyjnie 5 listopada w Wielkiej Brytanii. Jednak coraz rzadziej pali się podczas niej kukły. Foto: Shutterstock
UK
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Czym jest Bonfire Night i co ma wspólnego z Anonymous?

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc

Bonfire Night (znana również jako Guy Fawkes Night) to tradycyjne brytyjskie święto ludowe obchodzone co roku 5 listopada. Jest to pamiątka udaremnienia tzw. spisku prochowego z 1605 roku.

Spisek Prochowy z 1605 roku

Guy Fawkes był angielskim żołnierzem i katolickim radykałem, który stał się najsłynniejszą twarzą Spisku Prochowego (Gunpowder Plot) z 1605 roku.

Po śmierci królowej Elżbiety I w 1603 roku tron objął Jakub I Romanow (Jakub VI Stiuart). Brytyjscy katolicy mieli nadzieję, że nowy król złagodzi surowe prawa i prześladowania wymierzone w ich wspólnotę. Gdy okazano się, że Jakub I kontynuuje twardą politykę protestancką, grupa katolickich szlachciców postanowiła obalić monarchę siłą.

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Głównym organizatorem spisku był Robert Catesby, ale to Guy Fawkes otrzymał najważniejsze i najbardziej niebezpieczne zadanie. Fawkes przemycił i ukrył 36 beczek z prochem w piwnicy pod Izbą Lordów. Miało to być ok. 2,5 tony materiału wybuchowego, co wystarczyłoby do całkowitego zniszczenia budynku Westminsteru.

Zadaniem Fawkesa było pilnowanie prochu i podpalenie lontu 5 listopada 1605 roku, podczas uroczystego otwarcia parlamentu przez króla.

Wpadka i udaremnienie zamachu

Spisek załamał się z powodu tzw. Listu Monteagle’a. 26 października 1600 roku lord Monteagle (katolicki poseł) otrzymał anonimowy list ostrzegający go przed udziałem w otwarciu parlamentu. Lord przekazał list władzom. W nocy z 4 na 5 listopada straż przeszukała podziemia parlamentu. Natrafiono tam na Guya Fawkesa uzbrojonego w latarnię, lonty i zegarek. Został natychmiast aresztowany.

Maska Guya Fawkesa

Wygląd i twarz Guya Fawkesa zostały zmaterializowane w postaci charakterystycznej maski z ostrym wąsem i uśmiechem (spopularyzowanej przez komiks i film V jak Vendetta). Dziś jest ona globalnym symbolem protestu, sprzeciwu wobec władzy oraz znakiem rozpoznawczym grupy hakerów Anonymous.

Charakterystyczna maska Guya Fawlesa stała się symbolem oporu na całym świecie. Foto: Shutterstock
Charakterystyczna maska Guya Fawlesa stała się symbolem oporu na całym świecie. Foto: Shutterstock

Jak wygląda świętowanie Bonfire Night?

Główne obchody odbywają się po zmroku i obejmują palenie wielkich ognisk (bonfires).  W wielu miejscach buduje się także ogromne stosy drewna, a następnie je podpala. Odbywają się także pokazy fajerwerków.

Tradycyjnie na szczycie ogniska umieszczało się słomianą kukłę („Guy”) wyobrażającą zamachowca. Dzieci często wcześniej zbierały drobne na tworzenie kukły, prosząc: „A penny for the Guy”.

Niebo w całej Wielkiej Brytanii rozświetlają prywatne oraz publiczne pokazy pirotechniczne (mające symbolizować niedoszły wybuch prochu).

Warto wspomnieć o rymowance towarzyszącej temu świętu: Remember, remember, the 5th of November, / Gunpowder, treason and plot…”

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