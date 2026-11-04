Godziny policyjne dla fajerwerków w Wielkiej Brytanii. Ważne przed jutrzejszym świętem

Brytyjskie gospodarstwa domowe zostały ostrzeżone przed rygorystycznymi przepisami dotyczącymi puszczania fajerwerków w okresie Bonfire Night (Nocy Guya Fawkesa). Choć świętowanie często rozciąga się na przełom października i listopada, nieprzestrzeganie określonych godzin może skutkować wysoka grzywną. Zaś w skrajnych przypadkach nawet karą do 6 miesięcy pozbawienia wolności.
W UK obowiązują limity godzinowe na fajerwerki
Policja przypomina, że obowiązują ścisłe przedziały czasowe, w których odpalanie materiałów pirotechnicznych jest legalne. I tak:
5 listopada (Bonfire Night). Fajerwerki można odpalać w godzinach od 7am do północy.
Noc sylwestrowa, Diwali i Chiński Nowy rok do Chinese New Year ajerwerki można odpalać w godzinach 7am do 1am
Pozostałe dni w roku. W pozostałe dni w roku obowiązuje standardowa „cisza nocna w UK„. Obejmuje ona ograniczenie hałasu od 7am do 11pm (godzinę krócej niż w samą Bonfire Night). Odpalanie fajerwerków przed 7 rano lub po wyznaczonej godzinie nocnej stanowi naruszenie przepisów o zachowaniach antyspołecznych.
Jakie fajerwerki można puszczać i gdzie?
W Wielkiej Brytanii jest podział fajerwerków oraz zasady ich zakupu i używania.
Osoby prywatne nie mogą odpalać fajerwerków (w tym zimnych ogni i pirotechniki kategorii 1) na ulicach, chodnikach ani w przestrzeni publicznej. Wszelkie prywatne pokazy mogą odbywać się wyłącznie na terenie własnej posesji, chyba że są częścią oficjalnie zorganizowanego wydarzenia ze wszystkimi wymaganymi zezwoleniami.
Podział fajerwerków – tabela
|Kategoria
|Opis
|Ograniczenia wiekowe i dostępność
|Kategoria 1
|Pirotechnika drobna (np. strzaskacze, diabełki, wystrzałowe paski imprezowe)
|Zakup i użycie od 16. roku życia
|Kategorie 2 i 3
|Fajerwerki dla dorosłych (dostępne w sklepach detalicznych)
|Zakup i użycie od 18. roku życia
|Kategoria 4
|Profesjonalne materiały na pokazy masowe
|Wyłącznie dla licencjonowanych podmiotów
|Inne
|Pukawki bożonarodzeniowe (Christmas crackers)
|Dostępne od 12. roku życia
Mandaty i kary za złamanie ciszy nocnej
Jak ostrzega West Yorkshire Police, złamanie ciszy nocnej grozi karą więzienia do pół roku, wysokim mandatem oraz odpowiedzialnością za zakłócanie porządku publicznego.