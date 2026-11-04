Fajerwerki w UK mogą być odpalane w ściśle określonych godzinach. Na zdjęciu pokaz fajerwerków w Newcastle. Foto: Shutterstock
Fajerwerki w UK mogą być odpalane w ściśle określonych godzinach. Na zdjęciu pokaz fajerwerków w Newcastle. Foto: Shutterstock
Życie w UK
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Godziny policyjne dla fajerwerków w Wielkiej Brytanii. Ważne przed jutrzejszym świętem

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Brytyjskie gospodarstwa domowe zostały ostrzeżone przed rygorystycznymi przepisami dotyczącymi puszczania fajerwerków w okresie Bonfire Night (Nocy Guya Fawkesa). Choć świętowanie często rozciąga się na przełom października i listopada, nieprzestrzeganie określonych godzin może skutkować wysoka grzywną. Zaś  w skrajnych przypadkach nawet karą do 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W UK obowiązują limity godzinowe na fajerwerki

Policja przypomina, że obowiązują ścisłe przedziały czasowe, w których odpalanie materiałów pirotechnicznych jest legalne. I tak:

5 listopada (Bonfire Night). Fajerwerki można odpalać w godzinach od 7am do północy.

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Noc sylwestrowa, Diwali i Chiński Nowy rok do Chinese New Year ajerwerki można odpalać w godzinach 7am do 1am

Pozostałe dni w roku. W pozostałe dni w roku obowiązuje standardowa „cisza nocna w UK„. Obejmuje ona ograniczenie hałasu od 7am do 11pm (godzinę krócej niż w samą Bonfire Night). Odpalanie fajerwerków przed 7 rano lub po wyznaczonej godzinie nocnej stanowi naruszenie przepisów o zachowaniach antyspołecznych.

Jakie fajerwerki można puszczać i gdzie?

W Wielkiej Brytanii jest podział fajerwerków oraz zasady ich zakupu i używania.

Osoby prywatne nie mogą odpalać fajerwerków (w tym zimnych ogni i pirotechniki kategorii 1) na ulicach, chodnikach ani w przestrzeni publicznej. Wszelkie prywatne pokazy mogą odbywać się wyłącznie na terenie własnej posesji, chyba że są częścią oficjalnie zorganizowanego wydarzenia ze wszystkimi wymaganymi zezwoleniami.

Podział fajerwerków – tabela

Kategoria Opis Ograniczenia wiekowe i dostępność
Kategoria 1 Pirotechnika drobna (np. strzaskacze, diabełki, wystrzałowe paski imprezowe) Zakup i użycie od 16. roku życia
Kategorie 2 i 3 Fajerwerki dla dorosłych (dostępne w sklepach detalicznych) Zakup i użycie od 18. roku życia
Kategoria 4 Profesjonalne materiały na pokazy masowe Wyłącznie dla licencjonowanych podmiotów
Inne Pukawki bożonarodzeniowe (Christmas crackers) Dostępne od 12. roku życia

 

Mandaty i kary za złamanie ciszy nocnej

Jak ostrzega West Yorkshire Police, złamanie ciszy nocnej grozi karą więzienia do pół roku, wysokim mandatem oraz odpowiedzialnością za zakłócanie porządku publicznego.

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