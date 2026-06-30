Dodatkowe wsparcie dla osób urodzonych między 2002 a 2010 rokiem

Część młodych mieszkańców Wysp urodzonych między 2002 a 2010 rokiem, może otrzymać dodatkowe wsparcie od DWP.

Dodatkowe wsparcie od DWP dotyczy młodych mieszkańców Wysp urodzonych między 2002 a 2010 rokiem. Nowy system zapewnia praktyki zawodowe, staże, rozwój umiejętności i indywidualny coaching.

Młodzi otrzymają dodatkowe wsparcie od DWP

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) wprowadziło program Youth Guarantee Journey. Skierowany jest do osób w wieku od 16 do 24 lat pobierających Universal Credit w Anglii, Szkocji i Walii. Program zapewnia indywidualne wsparcie, które pomoże młodym ludziom w przygotowaniu się do podjęcia pracy. Czyli ulepszeniu CV, czy przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.

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Uczestnicy programu będą nadal otrzymywać zasiłek Universal Credit. Współpracując jednocześnie z personelem Jobcentre w celu opracowania spersonalizowanego planu wsparcia w znalezieniu pracy.

Zakres pomocy dla młodych

Młode osoby mogą liczyć w ramach pomocy ze strony DWP na możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego trwającego od dwóch do ośmiu tygodni. Zakres pomocy obejmuje:

Programy Akademii Pracy (SWAP) w sektorze

przygotowanie CV

doradztwo w zakresie rozmów kwalifikacyjnych

pomoc w ubieganiu się o pracę

szkolenie zawodowe

ponadto wsparcie w zakresie języka angielskiego, matematyki i IT.

Co istotne – osoby objęte programem mogą liczyć na wsparcie finansowe na pokrycie kosztów podróży. A także opieki nad dziećmi podczas szkoleń lub praktyk zawodowych.

Niektórzy młodzi ludzie mogą również zostać skierowani do jednego z ponad 100 Ośrodków Młodzieżowych w całej Wielkiej Brytanii. Tam doradcy specjaliści udzielają dodatkowych wskazówek dotyczących kariery, budowania pewności siebie i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych.

Osoby napotykające poważniejsze przeszkody w zatrudnieniu mogą uzyskać wsparcie od dedykowanych doradców ds. zatrudnienia młodzieży. Dotyczy to okresu do sześciu miesięcy, z ciągłą pomocą przez sześć tygodni po rozpoczęciu pracy.

Jak przebiega program?

Zgodnie z programem każdy wnioskodawca zostanie poddany ocenie zatrudnienia i umiejętności wkrótce po złożeniu wniosku o zasiłek Universal Credit. Następnie weźmie udział w regularnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Po 13 tygodniach wnioskodawcy wezmą udział w spotkaniu wstępnym. Aby określić kolejny etap ścieżki kariery. Może on obejmować podjęcie zatrudnienia, rozpoczęcie stażu, zdobycie doświadczenia zawodowego lub kontynuację edukacji albo szkolenia równolegle z wnioskiem o zasiłek.