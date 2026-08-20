Samolot EasyJet na lotnisku Leeds Bradford. Operator zawiesza loty od stycznia 2027. Foto: Shutterstock
Samolot EasyJet na lotnisku Leeds Bradford. Operator zawiesza loty od stycznia 2027. Foto: Shutterstock
UK
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EasyJet kasuje wszystkie loty z brytyjskiego lotniska. Pasażerowie dostaną zwroty

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski

EasyJet niespodziewanie ogłosił, że wycofuje się z lotniska Leeds Bradford (LBA). Wszystkie loty zostaną zawieszone od 5 stycznia 2027 roku. Pasażerowie, którzy już wykupili lot otrzymają zwrot.

EasyJet odchodzi z Leeds po 16 latach

Jak podał Yorkshire Evening Post EasyJet zwiększał zdolności przewozowe latem 2026 z tego latem, więc decyzja o całkowitym wycofaniu jest niespodziewana. Oznacza to skasowanie połączeń do Belfastu, Barcelony, Malagi, Palma de Mallorca i Paryża.

Firma jest relatywnie małym operatorem na LBA, odpowiadając za około 3,3% pojemności lotniska latem 2026, plasując się na piątym miejscu za Jet2, Ryanairem, Aer Lingus i KLM. Jet2 i Ryanair razem kontrolują 83,5% pojemności lotniska.

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Linia poinformowała, że wycofuje się z lotniska w styczniu, by „skupić się na utrzymywaniu i rozwijaniu” swoich „najpopularniejszych” tras.

Zwroty za bilety

EasyJet skontaktuje się bezpośrednio z klienci z istniejącymi rezerwacjami na loty po dacie zamknięcia tras. Będą mieli wybór między pełnym zwrotem pieniędzy a bezpłatnym przeniesieniem na loty z alternatywnego lotniska. Do 5 stycznia 2027 zaplanowane loty będą realizowane normalnie.

Jednak strona easyJet nie pokazywała dostępnych lotów z Leeds Bradford do Genewy już od jakiegoś czasu, a loty do Malagi i Mallorki przestały być dostępne po listopadzie. Natomiast loty do Barcelony, Paryża i Belfastu wciąż były dostępne do stycznia.

Ogłoszenie nastąpiło zaledwie dwa tygodnie po tym, jak easyJet potwierdził przejęcie za 5,7 mld funtów przez fundusz private equity Apollo. Podawano też, że rosnące koszty paliwa lotniczego i niższa liczba rezerwacji spowodowały spadek zysków firmy o 70 proc.

EasyJet na Leeds Bradford

EasyJet rozpoczął loty z Leeds Bradford w 2010 roku. I nie jest pierwszą linia, która zawiesza loty z tego lotniska. W 2020 roku British Airways również zawiesił loty do Leeds Bradford (po cięciach związanych z pandemią).

 

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