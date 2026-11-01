20 angielskich słów najczęściej błędnie wymiawianych przez Polaków. Foto: Shutterstock
20 angielskich słów najczęściej błędnie wymiawianych przez Polaków. Foto: Shutterstock
UK
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Ekspert językowy zdradza 20 angielskich słów, które Polacy najczęściej źle wymawiają

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Wymowa wielu angielskich słów sprawia Polakom problemy ze względu na akcent i konieczność pomijania pewnych liter. Do tego te same litery są wymawiane w różny sposób w różnych słowa. Wiele zasad obowiązujących w języku angielskim, nie ma miejsca w naszym języku. To sprawia, że anielski jest dla nas nieintuicyjny.

Nawet mieszkając w UK od wielu lat, jeśli nie słyszymy wymowy danego słowa wielokrotnie, możemy mieć z nim problemy. Szczególnie jeśli znamy jego pisownię, która narzuciła nam błędną wymowę.

Zapytaliśmy eksperta językowego dlaczego tak się dzieje i jak się oduczyć błędnej wymowy. Jednak najpierw lista słów, które jego zdaniem najczęściej źle wymawiamy.

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Top 20 słów najczęściej źle wymawianych przez Polaków

Słowo 🇵🇱 Częsty błąd 🇬🇧 Poprawna wymowa
cache kasze, kejsz kesz Jak „cash”.
queue kłełe, kłeju kju Cztery ostatnie litery są nieme.
clothes klofes, klotes klołdz Końcówka brzmi jak „dz”.
comfortable komfortejbl kumf-ter-bl Często tylko 3 sylaby.
vegetable wedżetable vedż-tbl Środkowe „e” znika.
chocolate czoko-lejt czok-lit Nie wymawia się wszystkich sylab.
Wednesday wedsdej łenzdej „d” jest nieme.
restaurant restaurent, restałrant rest-ront Bardzo skracane.
receipt re-ceipt ri-sit „p” jest nieme.
subtle subtel satl „b” jest nieme.
debt debt det „b” jest nieme.
salmon salmon samen „l” jest nieme.
genre genre, dżenre żon-ra (UK) / żan-ra (USA) Zapożyczenie z francuskiego.
colonel kolonel kernel Jedna z najbardziej nietypowych wymów.
entrepreneur entreprener, entrepreneur on-trə-prə-NER Akcent na końcu.
archive archiw, arkiwe arkajw „ch” = „k”.
query kłeri kłi-ri Nie „kłe-ri”.
Azure ażur ażer (USA) / aża (UK) Microsoft używa zwykle wersji amerykańskiej.
Canva kanwa kan-wa Akcent na pierwszą sylabę.
Nike najk naj-ki Dwie sylaby.

 

Ciężko nie zgodzić się z powyższą listą. Ponieważ są na niej słowa, które praktycznie nam wszystkim sprawiają trudność. Ponadto nawet jeśli odsłuchamy poprawną wymowę wielokrotnie i tak jest ona dla nas trudna i często wracamy do „starej” wymowy.

Dlaczego źle wymawiamy angielskie słowa?

Większość tych błędów wynika z tego, że w angielskim zapis bardzo często nie odpowiada wymowie. Zaś wiele wyrazów poznajemy najpierw w formie pisanej, a dopiero później słyszymy je w rozmowach.

Jak mówi zapytany przez nas Paweł Niewiadomski, filolog i językoznawca:

„Wymowa języka angielskiego jest dla Polaków wyjątkowo trudna i to, że wielu z nas popełnia w niej błędy, nie wynika z braku starań, lecz z głębokich różnic w strukturze obu języków. Angielski nie jest językiem fonetycznym (piszemy inaczej, czytamy inaczej), zaś polski jest językiem niemal w 100% fonetycznym – czytamy dokładnie te litery, które widzimy.”

 

W angielskim te same litery są czytane na różne sposoby (np. słynna sekwencja -ough: though, through, cough, tough).

Do tego wiele liter jest bezdźwięcznych/milczących, jak w słowach: knight (nait), salmon (samen), debt (det), receipt (risit). Polacy podświadomie próbują przeczytać każdą zapisaną literę i stąd zła wymowa.

Zdaniem eksperta Polakom jest także bardzo trudno odróżnić długie i krótkie dźwięki. Przez to słowa takie jak ship (okręt) i sheep (owca), czy bitch i beach brzmią w ustach wielu Polaków identycznie.

„Dużym problemem jest też fonetyczne „spolszczanie” i ubezdźwięcznianie spółgłosek. W naszym języku istnieje automatyczny mechanizm ubezdźwięczniania spółgłosek na końcu słów. Gdy Polak mówi „chleb”, fizycznie wypowiada „chlep”. Przeniesienie tego nawyku do angielskiego zmienia sens słów: dog (pies) wymawiane jako dok (dock – dok portowy), bad (zły) wymawiane jako bat (nietoperz).”

Jednak największym problemem jest akcent. Ten znienawidzony przez wielu element wymowy sprawia, że często jesteśmy źle rozumiani lub wstydzimy się swojej wymowy.

Bowiem w języku polskim akcent pada niemal zawsze na przedostatnią sylabę (po-li-cja, zro-bi-ła-byś). Jest on stały i przewidywalny.W angielskim akcent jest ruchomy i ma znaczenie gramatyczne. Ponieważ  przesunięcie akcentu zmienia znaczenie słowa lub jego część mowy (np. PRES-ent to prezent, a pre-ZENT to przedstawiać). Polacy akcentujący po polsku na przedostatnią sylabę brzmią obco i tworzą zniekształcenia lub zmieniają znaczenie słów.

 

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