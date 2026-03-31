Europa działa, UK czeka. Czy Wielka Brytania zareaguje na rosnące ceny paliw?

Europa reaguje, UK czeka. Czy Wielka Brytania zareaguje na rosnące ceny paliw?
Joanna Baran
Ceny paliw napędzają inflację. Koszty tankowania utrudniają nie tylko codzienne życie, ale również rujnują małe i średnie firmy. Podczas gdy Polska, Niemcy czy Irlandia wprowadzają realną pomoc finansową dla kierowców, rząd UK opowiada o ewentualnej pomocy i …czeka. W Polsce dzisiaj ceny paliw idą w dół po decyzji rządu. W UK natomiast dzisiaj do rządu trafiają kolejne apele i petycje o interwencję. Czy Wielka Brytania zareaguje na rosnące ceny paliw?

Ceny paliw w Wielkiej Brytanii biją rekordy – diesel osiągnął 181,2 pensa za litr. Natomiast benzyna 152 pensy. To oznacza znaczny wzrost kosztów tankowania. Dodatkowo jest on wyjątkowo dynamiczny.

Czy Wielka Brytania zareaguje na rosnące ceny paliw? Scenariusze

Rząd Wielkiej Brytanii rozważa działania w zakresie zamrożenia podatku paliwowego i wsparcia dla kierowców, ale decyzje jeszcze nie zapadły. Kanclerz skarbu Rachel Reeves i premier Keir Starmer spotykają się z przedstawicielami sektora energetycznego i transportowego, aby ustalić, jak ograniczyć skutki rosnących cen. Dyskutowane są m.in. wprowadzenie regulacji monitorujących ceny paliw. Niektórzy eksperci postulują całkowite zamrożenie podatku paliwowego, zniesienie VAT na paliwo i wprowadzenie mechanizmu monitorowania cen na stacjach. Tego typu interwencje mogłyby nie tylko chronić konsumentów, ale także zapewnić przejrzystość i stabilność dla firm korzystających z diesla w codziennej działalności.

Eksperci podkreślają, że wysokie ceny diesla mają szczególny wpływ na firmy transportowe, usługowe i dostawcze. Każdy wzrost cen bezpośrednio zwiększa koszty operacyjne. Dlatego ogranicza możliwości prowadzenia działalności. To odbija się również na konsumentach. Natomiast w dłuższej perspektywie może pogłębić kryzys gospodarczy i zwiększyć bezrobocie.

Nastroje społeczne i presja na rząd

Kierowcy, przedsiębiorcy i organizacje branżowe, takie jak FairFuelUK czy TaxPayers’ Alliance, domagają się szybkiej reakcji rządu, w tym zamrożenia podatku paliwowego i wsparcia dla firm. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że Wielka Brytania może powielać scenariusz, w którym konsumenci ponoszą koszty kryzysu, podczas gdy sąsiednie kraje aktywnie chronią swoich obywateli.

Rosnące ceny paliw to obecnie test dla rządu. Czy uda się wprowadzić skuteczną pomoc dla kierowców i małych firm, zanim wzrosty cen zaczną mieć poważniejsze konsekwencje dla codziennego życia i gospodarki?

 

Koniec chaosu z aplikacjami parkingowymi? Rząd chce jednego systemu w całej Anglii

System nosi nazwę National Parking Platform (NPP). Pozwala użytkownikom dokonywać płatności za pomocą dowolnej z dużych, kompatybilnych aplikacji. Czy to rozwiązanie realnie ułatwi codzienne parkowanie?
Rakotwórczy formaldehyd w kosmetykach do włosów

Preparat funkcjonował na rynku brytyjskim, kupowały go również osoby z zagranicy. Wiele osób kupiło go w sieci!
Najtańsze loty do Polski na święta – aktualne ceny w Ryanair i Wizz Air

Loty do Polski na Święta Wielkanocne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Przedstawiamy oferty cenowe Ryanair i Wizz Air.
Telefony stacjonarne w UK przestaną działać. Sprawdź, co musisz zrobić, żeby nie stracić łączności

Miliony gospodarstw domowych już przeszły na cyfrowe formy komunikacji, a proces ten tylko przyspiesza.
Pracownicy supermarketów mogą stracić pracę przez nowe prawa pracownicze

Od kwietnia wchodzą nowe prawa pracownicze. Część będzie dotyczyła prawa do gwarantowanych godzin pracy dla osób na umowach o zerowych.

