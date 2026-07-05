Jak zamknięcie 150 sklepów WH Smith wpłynie na rynek pracy i kondycję dostawców?

Zamknięcie 150 sklepów WH Smith to efekt szeroko zakrojonej restrukturyzacji jednej z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich sieci handlowych. Przez ponad dwa stulecia WH Smith kojarzył się przede wszystkim ze sprzedażą książek, prasy, artykułów papierniczych, kartek okolicznościowych oraz drobnych produktów codziennego użytku. Sklepy były obecne zarówno na głównych ulicach handlowych dużych miast, jak i na lotniskach, dworcach oraz w szpitalach.

Przełom nastąpił w 2025 roku. Wówczas działalność sieci na brytyjskich ulicach handlowych przejął fundusz private equity Modella Capital. Po transakcji sklepy zmieniły nazwę na TG Jones. Natomiast marka WH Smith pozostała wykorzystywana w punktach zlokalizowanych na lotniskach i dworcach. Już rok później nowy właściciel stanął przed koniecznością przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji, którą 1 lipca 2026 roku zatwierdził brytyjski Wysoki Trybunał. W jej efekcie zniknie nawet 150 z 450 działających obecnie sklepów.

Zamknięcie 150 sklepów WH Smith – dlaczego doszło do restrukturyzacji?

Według informacji przedstawionych przed sądem sytuacja finansowa TG Jones była wyjątkowo trudna. Prawnicy spółki określili ją jako „katastrofalną”. Wskazywali, że brakowało blisko 8 milionów funtów. Brak środków uniemożliwiłby terminowe regulowanie podstawowych zobowiązań, takich jak opłaty za wynajem lokali, wynagrodzenia pracowników czy należności podatkowe.

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Zatwierdzona dziś restrukturyzacja zakłada ona ograniczenie liczby nierentownych placówek, obniżenie czynszów za część lokali oraz częściowe umorzenie zobowiązań wobec dostawców.

Zamknięcie 150 sklepów WH Smith. Ilu pracowników straci pracę?

Obecnie sieć TG Jones liczy około 450 sklepów i zatrudnia blisko 5 tysięcy pracowników. Choć spółka nie podała, ile osób straci zatrudnienie, zamknięcie nawet jednej trzeciej placówek oznacza jednak, że zagrożone są tysiące miejsc pracy. Część pracowników może zostać przeniesiona do sklepów, które pozostaną otwarte. Jednak skala planowanych zamknięć wskazuje, że redukcja zatrudnienia będzie znacząca.

Najbardziej odczują to lokalne społeczności, szczególnie w mniejszych miastach, gdzie sklepy WH Smith od wielu lat stanowiły ważny element handlu detalicznego i często były jednymi z niewielu miejsc oferujących prasę, książki oraz artykuły papiernicze.

Zniknięcie 150 sklepów WH Smith uderzy również w dostawców

Restrukturyzacja bardzo mocno dotknie także firmy dostarczające produkty do sklepów. Wśród wierzycieli znajdują się przede wszystkim producenci kartek okolicznościowych, artykułów papierniczych, zabawek oraz drobnych upominków. Są to często niewielkie przedsiębiorstwa rodzinne lub lokalne. Dla nich współpraca z ogólnokrajową siecią handlową stanowiła istotną część przychodów.

Zgodnie z zatwierdzonym planem wielu dostawców odzyska mniej niż połowę należnych im pieniędzy. Dla dużych producentów oznacza to pogorszenie wyników finansowych, natomiast dla mniejszych firm może stanowić poważne zagrożenie dla płynności finansowej. Brak odzyskania znacznej części należności może zmusić część przedsiębiorstw do ograniczenia działalności, redukcji zatrudnienia, a w skrajnych przypadkach nawet do zakończenia działalności.

Zniknięcie 150 sklepów WH Smith pokazuje problemy tradycyjnego handlu

Problemy TG Jones nie są odosobnionym przypadkiem. Od kilku lat brytyjskie ulice handlowe przeżywają trudny okres, a tradycyjne sklepy stacjonarne zmagają się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, wysokimi czynszami oraz zmieniającymi się nawykami konsumentów, którzy coraz częściej wybierają zakupy przez internet.

W przypadku TG Jones trudności finansowe osiągnęły poziom, który wymagał interwencji sądu. Zdaniem władz spółki restrukturyzacja daje znacznie większą szansę na uratowanie przedsiębiorstwa niż jego całkowita upadłość.

Zniknięcie 150 sklepów WH Smith. Kontrowersyjna decyzja sądu

Choć plan restrukturyzacyjny został zatwierdzony przez Wysoki Trybunał, nie spotkał się z powszechną akceptacją wierzycieli. Przeciwko jego przyjęciu opowiedziała się większość dostawców, wielu właścicieli nieruchomości oraz część lokalnych samorządów. Szczególnie niezadowoleni byli właściciele lokali przeznaczonych do zamknięcia lub tych, w których czynsze mają zostać znacząco obniżone.

Sąd zastosował mechanizm prawny określany jako „cram down”, który pozwala zatwierdzić plan restrukturyzacji mimo sprzeciwu części wierzycieli, jeżeli uzna, że jest on korzystniejszy niż ogłoszenie niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Zniknięcie 150 sklepów WH Smith – jakie będą konsekwencje?

Zniknięcie 150 sklepów WH Smith będzie miało konsekwencje wykraczające daleko poza samą sieć handlową. Oprócz prawdopodobnej utraty tysięcy miejsc pracy restrukturyzacja uderzy w dziesiątki małych producentów i dostawców, którzy odzyskają jedynie część należnych środków. Zmiany odczują również lokalne społeczności, dla których zamykane sklepy od lat stanowiły ważny punkt handlowy.

Historia dawnego WH Smith pokazuje, jak wymagające stały się obecnie realia prowadzenia tradycyjnego handlu detalicznego. Rosnące koszty działalności, presja finansowa oraz zmieniające się zachowania konsumentów sprawiają, że nawet wieloletnie i rozpoznawalne marki muszą podejmować radykalne działania, aby zachować szansę na dalsze funkcjonowanie.