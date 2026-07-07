Kiedy mija termin pierwszego raportu MTD i czy HMRC ukarze za spóźnione rozliczenia?

Tysiące firm w Wielkiej Brytanii nadal nie są gotowe na cyfrową rewolucję podatkową. Kiedy mija termin pierwszego raportu MTD i ile firm wprowadziło już program? Co grozi za opóźnienia?

Brytyjski urząd skarbowy HMRC odlicza czas do jednej z największych zmian w systemie rozliczeń dla samozatrudnionych i właścicieli nieruchomości. Choć program Making Tax Digital (MTD) był zapowiadany od wielu lat, rzeczywistość pokazuje, że wielu podatników wciąż nie jest przygotowanych na nowe obowiązki. Część firm nie zarejestrowała się jeszcze w systemie. Nie wybrała również odpowiedniego oprogramowania. Zatem nadal nie prowadzi wymaganej cyfrowej ewidencji.

Najważniejsze pytanie, które zadaje sobie obecnie wielu przedsiębiorców, brzmi: kiedy mija termin pierwszego raportu MTD? Pierwsza obowiązkowa kwartalna aktualizacja danych podatkowych musi zostać przesłana do HMRC do 7 sierpnia 2026 roku. To właśnie ten dzień będzie pierwszym dużym testem dla reformy, która ma całkowicie zmienić sposób raportowania dochodów w Wielkiej Brytanii.

- Advertisement -

Making Tax Digital – koniec tradycyjnego rozliczania raz w roku

Program Making Tax Digital został stworzony przez HMRC jako element modernizacji brytyjskiego systemu podatkowego. Jego głównym założeniem jest odejście od papierowej dokumentacji i jednorazowych rocznych rozliczeń na rzecz bieżącego, cyfrowego raportowania.

Kto musi rozliczać się przez MTD?

Pierwszy etap obowiązkowego MTD obejmie osoby samozatrudnione oraz właścicieli nieruchomości osiągających dochody przekraczające 50 tysięcy funtów rocznie.

Według szacunków HMRC zmiana dotyczy około 864 tysięcy podatników. Natomiast w kolejnych latach obowiązek obejmie kolejne grupy osób z niższymi dochodami.

Podatnicy objęci reformą musząprzesyłać kwartalne aktualizacje dotyczące swoich źródeł dochodu, między innymi działalności gospodarczej oraz wynajmu nieruchomości.

Dlaczego tak wiele firm nie zarejestrowało się jeszcze w MTD?

Mimo wieloletnich zapowiedzi ze strony HMRC, przygotowania do reformy przebiegają wolniej, niż zakładano. Jednym z największych problemów jest brak świadomości wśród przedsiębiorców, że zmiana dotyczy również wielu małych działalności, a nie tylko dużych firm.

Wielu samozatrudnionych odkłada przygotowania, ponieważ obawia się dodatkowych kosztów, nowych obowiązków administracyjnych oraz konieczności nauczenia się obsługi programów księgowych. Dla osób, które przez lata prowadziły rozliczenia w tradycyjny sposób, przejście na cyfrowy system oznacza zmianę codziennych przyzwyczajeń.

Problem zauważają również księgowi, którzy ostrzegają, że duża liczba klientów może zgłosić się po pomoc dopiero tuż przed terminem. To może utrudnić sprawne przygotowanie dokumentacji i wybór odpowiednich narzędzi.

HMRC wycofuje się z kar. Czy to sygnał problemów z reformą?

Jednym z najbardziej komentowanych elementów wdrożenia MTD jest decyzja HMRC o złagodzeniu zasad dotyczących kar. Urząd zapowiedział, że w pierwszym roku funkcjonowania systemu nie będzie nakładał kar za spóźnione kwartalne raporty.

Oficjalnym powodem jest chęć ułatwienia podatnikom przejścia na nowy sposób rozliczania i danie im czasu na dostosowanie się do wymagań. HMRC podkreśla, że priorytetem jest pomoc podatnikom w rozpoczęciu korzystania z systemu.

Eksperci wskazują jednak, że decyzja o wycofaniu się z kar pokazuje również skalę wyzwań stojących przed reformą. Gdyby system był w pełni przygotowany, a większość podatników gotowa, tak szeroki okres ochronny nie byłby prawdopodobnie potrzebny.

HMRC obawia się, że nałożenie kar na dużą liczbę nieprzygotowanych przedsiębiorców mogłoby doprowadzić do chaosu i podważyć zaufanie do całego programu jeszcze przed jego pełnym wdrożeniem.

Kiedy mija termin pierwszego raportu MTD i dlaczego jest tak ważny

Choć celem Making Tax Digital jest uproszczenie zarządzania podatkami i zwiększenie kontroli nad finansami, początkowy etap reformy jest trudny. Zarówno dla podatników, jak i samego urzędu.

Dla przedsiębiorców największym wyzwaniem będzie nie samo wysłanie pierwszego raportu, ale zmiana sposobu prowadzenia dokumentacji. Konieczne będzie regularne zapisywanie transakcji, korzystanie z odpowiedniego oprogramowania i pilnowanie kwartalnych terminów.

Termin pierwszego raportu MTD – 7 sierpnia 2026 roku – będzie momentem, który pokaże, ilu podatników rzeczywiście przygotowało się do nowej rzeczywistości podatkowej. Decyzja HMRC o rezygnacji z kar w pierwszym okresie ma pomóc uniknąć fali problemów, ale jednocześnie pokazuje, że cyfrowa reforma podatków w Wielkiej Brytanii wciąż napotyka poważne przeszkody.