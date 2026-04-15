Po zgłoszeniu awarii operator ma dwa dni robocze na jej usunięcie / fot. Shutterstock.com
Masz awarię internetu w UK? Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie

Miłosz Magrzyk
Internet stał się usługą pierwszej potrzeby i właśnie dlatego w Wielkiej Brytanii wprowadzono zmiany mające lepiej chronić konsumentów w przypadku przerw w dostępie do sieci. Awaria internetu w UK a odszkodowanie.

Jak informuje The Independent, klienci największych operatorów mogą teraz liczyć na wyższe i bardziej przejrzyste rekompensaty.

Awaria internetu w UK i rekompensata powiązana z inflacją

Brytyjczycy są silnie związani z internetem. W czasie lockdownu dorośli spędzali online średnio 4 godz. 2 min dziennie (+30 min r/r). Procent osób korzystających z wideorozmów co najmniej raz w tygodniu zwiększył się z 35 do 71 proc., a liczba użytkowników Zooma wzrosła z 659 tys. do 13 mln. Równolegle – jak podał Ofcom – wzrosła konsumpcja wideo online: TikTok zwiększył bazę użytkowników z 5,4 mln do 12,9 mln, a jedna trzecia dorosłych zaczęła spędzać więcej czasu na treściach wideo w internecie niż przed telewizorem.

Trend utrzymujący się w kolejnych latach sprawił, że konieczne stało się wzmocnienie ochrony internautów. Tak doprowadzono do zwiększenia kwot odszkodowań, które są automatycznie wypłacane klientom. Po zgłoszeniu awarii operator ma dwa dni robocze na jej usunięcie. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać w tym czasie, użytkownik otrzyma nieco ponad 10 funtów za każdy dzień braku dostępu do internetu.

Podwyżki objęły również inne sprawy związane z obsługą klienta. Brak wizyty technika w umówionym terminie wiąże się teraz z rekompensatą przekraczającą 32 funty. Opóźnienia w uruchomieniu nowej usługi skutkują codzienną wypłatą ponad 6 funtów. Wszystkie kwoty powiązano ze wskaźnikiem inflacji, co oznacza, że zostały zaktualizowane wraz ze wzrostem kosztów życia.

BT, Sky, Virgin Media, Vodafone i inni

System rekompensat formalnie ma charakter dobrowolny, aczkolwiek zaspokaja znaczną część użytkowników. Wszak uczestniczą w nim najwięksi dostawcy usług internetowych w Wielkiej Brytanii. Program nadzorowany przez Ofcom obejmuje m.in. takich operatorów jak: BT, Sky, Virgin Media, Plusnet, Hyperoptic, Utility Warehouse czy Vodafone.

Masz szansę otrzymać ponad 10 funtów za każdy dzień braku dostępu do internetu / fot. Shutterstock.com

Zdecydowana większość użytkowników szerokopasmowego internetu w UK znajduje się pod jego ochroną. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach – szczególnie przy korzystaniu z określonej infrastruktury sieciowej – warunki wypłaty mogą się różnić.

Podstawą dla odszkodowania jest brak dostępu do internetu

Podstawowym warunkiem uzyskania rekompensaty jest całkowity brak dostępu do usługi. Co istotne, przyczyna awarii nie zawsze ma znaczenie – nawet jeśli wynika ona z czynników niezależnych od operatora, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, klient nadal może liczyć na wypłatę. Nie oznacza to jednak, że każdy przypadek kwalifikuje się do odszkodowania. Jeśli problem zostanie rozwiązany w dwa dni robocze od zgłoszenia, rekompensata nie przysługuje. Podobnie będzie wtedy, gdy usterka wynika z winy użytkownika.

Po 30 dniach wypłacania rekompensaty operator może zapowiedzieć jej zakończenie, ale pod warunkiem zaoferowania alternatywnego rozwiązania. W przeciwnym razie musi wypłatę kontynuować, a klient nie musi składać osobnych wniosków. W przypadku problemów i utrudnionego kontaktu z operatorem należy skierować sprawę do zatwierdzonej przez Ofcom instytucji zajmującej się rozstrzyganiem sporów.

Teksty tygodnia

UK

Niepewna przyszłość Polaków w UK. Będą szeroko zakrojone kontrole osób z pre-settled status

Rząd rozpoczął szeroko zakrojone kontrole osób posiadających pre-settled status. Skoncentruje się na ciągłości pobytu na terenie kraju.
Podróże i turystyka

Utrudnienia we wdrażaniu systemu EES. Podróżni narzekają

System EES (wjazdu i wyjazdu) miał zostać w pełni wdrożony do 10 kwietnia, jednak pojawiły się w związku z tym problemy.
Praca i finanse

Podatki uderzą w fabryki w UK. Utrata pracy grozi 25 000 osób

Fabryki w Wielkiej Brytanii ostrzegają przed nowymi obciążeniami podatkowymi. Nawet 25 000 osób może stracić pracę.
Praca i finanse

Lidl zatrudni 2000 pracowników i otworzy ponad 50 sklepów w UK

W ciągu najbliższych miesięcy Lidl otworzy w Wielkiej Brytanii ponad 50 nowych sklepów. Utworzy także 2000 miejsc pracy.
UK

Rosyjscy hakerzy atakują domowe routery w UK. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Hakerzy najpierw skanują tysięcy sieci, a później selekcjonują te najbardziej podatnych i dopiero atakują.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie