Rusza baza landlordów w UK. Korzyści dla milionów najemców

W UK rusza szumnie zapowiadana baza landlordów w UK. Każdy, kto wynajmuje nieruchomości będzie musiał w niej się zarejestrować. Landlord bez rejestracji, będzie nielegalnym wynajmującym. Jest to bardzo ważna i korzystna zmiana dla najemców. Jeśli jesteś najemcą przeczytaj jak skorzystasz z rejestru landlordów i jak może pomóc on w problemach z landlordem.

Baza landlordów – PRS Database

Private Rented Sector Database (PRS Database) to nowy, obowiązkowy rejestr stworzony na mocy Renters’ Rights Act 2025. Ustawa ta dała więcej praw i ochronę najemcom głównie przed patolandlordami. Rząd planuje uruchomić go od końca 2026 roku, z pełnym, obowiązkowym wdrożeniem od 2027 roku.

Baza dotyczy Anglii; Walia, Szkocja i Irlandia Płn. mają już własne, osobne rejestry.

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Konkrente korzyści dla tenantów

Rząd chciał stworzyć ogólnokrajowy rejestru, w którym landlordzi w Anglii muszą zarejestrować siebie oraz każdą wynajmowaną nieruchomość. Baza da możliwość zweryfikowania, kto jest właścicielem i zarządza danym mieszkaniem na wynajem. Potencjalny najemca jeszcze przed wynajęciem mieszkania będzie mógł sprawdzić, czy dany landlord i nieruchomość są w ogóle legalnie zarejestrowani. A także sprawdzić szczegóły nieruchomości.

Ale to nie koniec informacji, które zaczerpniemy z bazy.

Widoczna historia „problemów” landlorda z prawem

System ma zawierać informacje o każdym działaniu egzekucyjnym podjętym wobec landlorda lub nieruchomości. W tym karę cywilną, nakaz poprawy (Improvement Notice), zakaz działalności (banning order) czy nakaz zwrotu czynszu (Rent Repayment Order). To oznacza, że potencjalny najemca może sprawdzić, czy dany landlord miał już wcześniej problemy z prawem i podjąć bardziej świadomą decyzję co do najmu.

Jednocześnie wynajmując już nieruchomość od danego właściciela i widząc, że nie do końca wywiązuje się z obowiązków (np. landlord nie chce zrobić remontu) można sprawdzić czy inni najemcy mieli podobne problemy i podjąć bardziej zdecydowane kroki. Fakt, że w bazie będą informacje o działaniach egzekucyjnym, sprawi również, że landlordzi będą bardziej poważnie podchodzić do swoich obowiązków.

Certyfikaty bezpieczeństwa

Zgodnie z planami baza ma także zawierać podstawowe informacje o nieruchomości, w tym ilośc pokoi. Ale także „Gas, Electric and Energy Performance Certificates”.

Landlord niezarejestrowany nie będzie miał praw

Jest to dość przewrotne następstwo wprowadzenia tej bazy. Zgodnie z przepisami landlord niezarejestrowany będzie działał nielegalnie. W związku z tym, nie będzie mógł egzekwować swoich praw wobec nierzetelnych lokatorów. Przykładowo landlord, który nie jest zarejestrowany, nie może uzyskać nakazu eksmisji.

Numer rejestracyjny widoczny w każdym ogłoszeniu

System nadaje landlordowi i każdej nieruchomości osobne numery (Landlord Registration Number i Property Registration Number), które muszą pojawiać się w każdym ogłoszeniu o wynajmie po pełnym wejściu systemu w życie. Tylko zarejestrowany landlord będzie mógł legalnie ogłaszać mieszkania.

Lepsze narzędzia dla councili

Baza ma też wzmocnić uprawnienia egzekucyjne lokalnych władz i ułatwić identyfikację niezarejestrowanych nieruchomości na wynajem. Trudniej będzie działać landlordom, którzy dziś unikają odpowiedzialności, bo nikt formalnie nie wie, że wynajmują.

FAQ — Baza landlordów w UK (PRS Database)

Czy baza dotyczy całego UK, czy tylko Anglii?

Tylko Anglii. Szkocja, Walia i Irlandia Północna mają już własne, osobne systemy rejestracji landlordów, działające od dawna na innych zasadach. Jeśli wynajmujesz mieszkanie poza Anglią, ten konkretny rejestr Cię nie dotyczy — warto sprawdzić lokalne przepisy dla swojego regionu.

Czy jako najemca też muszę się gdzieś rejestrować?

Nie. Obowiązek rejestracji dotyczy wyłącznie landlordów i wynajmowanych przez nich nieruchomości. Dane konkretnych najemców (tożsamość, umowa) nie będą jawne w bazie — widoczne mają być informacje na poziomie zbiorczym o samej tenancji, nie dane osobowe najemcy.

Czy baza będzie publicznie dostępna dla każdego?

Zakres publicznej dostępności wciąż nie jest w pełni doprecyzowany — wiele szczegółów, w tym dokładna opłata i procedury, ma zostać ustalonych w przepisach wykonawczych (secondary regulations), które nie są jeszcze sfinalizowane. Zalecamy sprawdzać oficjalne ogłoszenia rządowe bliżej startu systemu.

Czy to zastępuje sprawdzanie Right to Rent?

Nie. To osobny obowiązek — landlord nadal musi weryfikować status pobytowy najemcy (Right to Rent) niezależnie od rejestracji w PRS Database. Baza dotyczy legalności działania landlorda, a nie statusu najemcy.

Co jeśli mój landlord korzysta z agencji nieruchomości — kto się rejestruje?

Agencje wynajmu zazwyczaj rejestrują nieruchomość w imieniu klienta, ale obowiązek prawny formalnie spoczywa na landlordzie, nie na agencji. Jeśli coś pójdzie nie tak, to landlord ponosi odpowiedzialność za brak rejestracji, nawet jeśli zlecił to agencji.

Czy mój obecny landlord musi się zarejestrować, czy tylko nowi?

Obowiązek dotyczy wszystkich landlordów wynajmujących na podstawie assured lub regulated tenancy w Anglii — zarówno tych, którzy już wynajmują, jak i nowych. Nie ma tu rozróżnienia na „stare” i „nowe” umowy najmu.

Czy jeśli mieszkam w HMO (dom z wieloma najemcami), to coś się zmienia?

Jeśli Twoja nieruchomość podlega licencjonowaniu HMO, landlord będzie potrzebował obu rzeczy jednocześnie: ważnej licencji HMO oraz rejestracji w PRS Database. Jedno nie zastępuje drugiego — te dwa systemy działają niezależnie od siebie.

Co się stanie, jeśli mój landlord nigdy się nie zarejestruje?

Poza karami finansowymi (do 40 000 GBP) i brakiem możliwości uzyskania nakazu eksmisji, landlord nie będzie mógł legalnie reklamować ani wynajmować nieruchomości bez wpisu w bazie — więc teoretycznie każda nowa umowa najmu zawarta z niezarejestrowanym landlordem może budzić prawne wątpliwości co do jej zgodności z przepisami.

Skąd będę wiedział/a, kiedy system faktycznie zacznie działać?

Na razie nie ma jeszcze otwartej usługi rejestracji. Najbardziej wiarygodnym źródłem będzie oficjalna strona GOV.UK oraz komunikaty Ministerstwa ds. Mieszkalnictwa (Ministry of Housing, Communities & Local Government) — polecamy w artykule dodać link/odesłanie do sprawdzenia aktualnego statusu, bo to się będzie zmieniać w najbliższych miesiącach.